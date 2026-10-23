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У Украины и США худшие отношения в истории — посол до сих пор не назначен
У Украины и США худшие отношения в истории — посол до сих пор не назначен - 23.10.2026 Украина.ру
У Украины и США худшие отношения в истории — посол до сих пор не назначен
Отношения между Украиной и США находятся на историческом минимуме. Об этом 23 октября заявила народный депутат Нина Южанина
2026-10-23T12:17
2026-10-23T12:17
2026-10-23T12:17
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По её словам, дипломатические каналы не восстановлены должным образом."То, что переговорный процесс продолжается, — очень хорошо. Но то, что до сих пор не назначен посол Украины в США, вызывает вопросы. Зеленский, похоже, недооценивает, насколько большую работу может выполнять посол и какую роль дипломатическая деятельность представителей Украины, дипломатов и народных депутатов может играть в формировании позиции американских сенаторов и конгрессменов", — отметила Южанина.В последнее время в деградирующих отношениях Вашингтона и Киева наблюдаются стремительная эскалация и усиление конфронтации. Такое мнение ранее высказывал председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР кандидат политических наук Александр Проценко.По его оценке, отношения между американской и украинской сторонами уже давно ухудшаются, однако ранее это выражалось преимущественно в охлаждении связей и дистанцировании сторон. Теперь же ситуация перешла к стремительному обострению и противостоянию."Стороны буквально в нескольких шагах от того, чтобы окончательно "побить горшки" как минимум на уровне риторики и заявлений", — подчеркнул Проценко.Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского. Глава Белого дома отметил, что украинский лидер в принципе не содействует завершению конфликта, и подчеркнул, что ему пора искать кого-то другого для переговоров.Подробнее – в материале Сигнал для Украины: эксперт объяснил, почему США прикрутили Киеву "Старлинки"
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новости, украина, киев, сша, владимир зеленский, дональд трамп, владимир проценко
Новости, Украина, Киев, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Проценко
У Украины и США худшие отношения в истории — посол до сих пор не назначен
Отношения между Украиной и США находятся на историческом минимуме. Об этом 23 октября заявила народный депутат Нина Южанина
По её словам, дипломатические каналы не восстановлены должным образом.
"То, что переговорный процесс продолжается, — очень хорошо. Но то, что до сих пор не назначен посол Украины в США, вызывает вопросы. Зеленский, похоже, недооценивает, насколько большую работу может выполнять посол и какую роль дипломатическая деятельность представителей Украины, дипломатов и народных депутатов может играть в формировании позиции американских сенаторов и конгрессменов", — отметила Южанина.
В последнее время в деградирующих отношениях Вашингтона и Киева наблюдаются стремительная эскалация и усиление конфронтации. Такое мнение ранее высказывал председатель отделения Российского общества политологов в ЛНР кандидат политических наук Александр Проценко.
По его оценке, отношения между американской и украинской сторонами уже давно ухудшаются, однако ранее это выражалось преимущественно в охлаждении связей и дистанцировании сторон. Теперь же ситуация перешла к стремительному обострению и противостоянию.
"Стороны буквально в нескольких шагах от того, чтобы окончательно "побить горшки" как минимум на уровне риторики и заявлений", — подчеркнул Проценко.
Ранее президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на Зеленского. Глава Белого дома отметил, что украинский лидер в принципе не содействует завершению конфликта, и подчеркнул, что ему пора искать кого-то другого для переговоров.