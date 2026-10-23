https://ukraina.ru/20261023/v-bryussele--khaos-i-kriki-lidery-es-provalili-sammit-po-byudzhetu-i-energetike-1084020289.html
В Брюсселе — хаос и крики: лидеры ЕС провалили саммит по бюджету и энергетике
В Брюсселе — хаос и крики: лидеры ЕС провалили саммит по бюджету и энергетике - 23.10.2026 Украина.ру
В Брюсселе — хаос и крики: лидеры ЕС провалили саммит по бюджету и энергетике
Лидеры Евросоюза не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов на саммите в Брюсселе 15–16 октября. Среди наиболее спорных тем оказались семилетний бюджет объединения объемом около 2 трлн евро и энергетическая политика. Об этом 23 октября сообщает Politico со ссылкой на источники
2026-10-23T14:23
2026-10-23T14:23
2026-10-23T14:23
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По данным издания, разногласия между европейскими политиками привели к спорам на повышенных тонах. Обсуждение бюджета и мер по сдерживанию цен на энергоносители продолжалось около 14 часов, однако участники встречи так и не смогли выработать согласованную позицию. Особые разногласия вызвала система торговли квотами на выбросы (ETS2), которая должна затронуть транспорт и отопление с 2028 года. Ряд государств потребовал отложить ее введение. Собеседники Politico раскритиковали председателя Евросовета Антониу Кошту за организацию переговоров, охарактеризовав обсуждение как хаотичное.16 октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что все страны ЕС недовольны предложенным проектом бюджета на 2028–2034 годы. Он подчеркнул, что Амстердам не готов идти на уступки ради скорейшего согласования документа. А 19 октября Politico сообщило о разногласиях по миграционной политике: лидеры ЕС не согласовали предложенные Данией, Италией и Польшей положения о связи нелегальной миграции с преступностью.Отдельно стоит отметить, что 16 октября европейский дипломат сообщил: участники саммита в Брюсселе не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи или вооружений, ограничившись подтверждением ранее согласованных обязательств. Иными словами, пока в Брюсселе спорят о бюджете и квотах, Киеву остается лишь довольствоваться обещаниями.Между тем США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине. Очередной мирный план по Украине, который якобы намерен активно продвигать Вашингтон, включает компромиссные решения по Донбассу в обмен на экономические преференции.
https://ukraina.ru/20261023/daniya-peredala-ukraine-50-tys-boepripasov-dlya-f-16-1084017015.html
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новости, брюссель, нидерланды, дания, евросовет, politico, ес
Новости, Брюссель, Нидерланды, Дания, евросовет, Politico, ЕС
В Брюсселе — хаос и крики: лидеры ЕС провалили саммит по бюджету и энергетике
Лидеры Евросоюза не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов на саммите в Брюсселе 15–16 октября. Среди наиболее спорных тем оказались семилетний бюджет объединения объемом около 2 трлн евро и энергетическая политика. Об этом 23 октября сообщает Politico со ссылкой на источники
По данным издания, разногласия между европейскими политиками привели к спорам на повышенных тонах. Обсуждение бюджета и мер по сдерживанию цен на энергоносители продолжалось около 14 часов, однако участники встречи так и не смогли выработать согласованную позицию.
Особые разногласия вызвала система торговли квотами на выбросы (ETS2), которая должна затронуть транспорт и отопление с 2028 года. Ряд государств потребовал отложить ее введение. Собеседники Politico раскритиковали председателя Евросовета Антониу Кошту за организацию переговоров, охарактеризовав обсуждение как хаотичное.
16 октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что все страны ЕС недовольны предложенным проектом бюджета на 2028–2034 годы. Он подчеркнул, что Амстердам не готов идти на уступки ради скорейшего согласования документа. А 19 октября Politico сообщило о разногласиях по миграционной политике: лидеры ЕС не согласовали предложенные Данией, Италией и Польшей положения о связи нелегальной миграции с преступностью.
Отдельно стоит отметить, что 16 октября европейский дипломат сообщил: участники саммита в Брюсселе не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи или вооружений, ограничившись подтверждением ранее согласованных обязательств. Иными словами, пока в Брюсселе спорят о бюджете и квотах, Киеву остается лишь довольствоваться обещаниями.
Между тем США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине. Очередной мирный план по Украине, который якобы намерен активно продвигать Вашингтон, включает компромиссные решения по Донбассу в обмен на экономические преференции.