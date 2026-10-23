https://ukraina.ru/20261023/v-bryussele--khaos-i-kriki-lidery-es-provalili-sammit-po-byudzhetu-i-energetike-1084020289.html

В Брюсселе — хаос и крики: лидеры ЕС провалили саммит по бюджету и энергетике

В Брюсселе — хаос и крики: лидеры ЕС провалили саммит по бюджету и энергетике - 23.10.2026 Украина.ру

В Брюсселе — хаос и крики: лидеры ЕС провалили саммит по бюджету и энергетике

Лидеры Евросоюза не смогли достичь согласия по ряду ключевых вопросов на саммите в Брюсселе 15–16 октября. Среди наиболее спорных тем оказались семилетний бюджет объединения объемом около 2 трлн евро и энергетическая политика. Об этом 23 октября сообщает Politico со ссылкой на источники

2026-10-23T14:23

2026-10-23T14:23

2026-10-23T14:23

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По данным издания, разногласия между европейскими политиками привели к спорам на повышенных тонах. Обсуждение бюджета и мер по сдерживанию цен на энергоносители продолжалось около 14 часов, однако участники встречи так и не смогли выработать согласованную позицию. Особые разногласия вызвала система торговли квотами на выбросы (ETS2), которая должна затронуть транспорт и отопление с 2028 года. Ряд государств потребовал отложить ее введение. Собеседники Politico раскритиковали председателя Евросовета Антониу Кошту за организацию переговоров, охарактеризовав обсуждение как хаотичное.16 октября премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен заявил, что все страны ЕС недовольны предложенным проектом бюджета на 2028–2034 годы. Он подчеркнул, что Амстердам не готов идти на уступки ради скорейшего согласования документа. А 19 октября Politico сообщило о разногласиях по миграционной политике: лидеры ЕС не согласовали предложенные Данией, Италией и Польшей положения о связи нелегальной миграции с преступностью.Отдельно стоит отметить, что 16 октября европейский дипломат сообщил: участники саммита в Брюсселе не предложили Украине новых пакетов финансовой помощи или вооружений, ограничившись подтверждением ранее согласованных обязательств. Иными словами, пока в Брюсселе спорят о бюджете и квотах, Киеву остается лишь довольствоваться обещаниями.Между тем США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине. Очередной мирный план по Украине, который якобы намерен активно продвигать Вашингтон, включает компромиссные решения по Донбассу в обмен на экономические преференции.

https://ukraina.ru/20261023/daniya-peredala-ukraine-50-tys-boepripasov-dlya-f-16-1084017015.html

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