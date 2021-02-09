Украинский продюсер Владимир Бебешко прокомментировал трек страны, который жюри выбрало для предстоящего песенного конкурса «Евровидение-2021», и спрогнозировал, что с ним коллектив может войти в пятерку лидеров. Об этом на днях написал 24tv.ua

Несколько дней назад отборочная комиссия объявила, что на «Евровидение» от Украины коллектив Go_A поедет с песней «Шум». Группа прошла нацотбор с песней «Соловей» еще в прошлом году, но показать себя на международной сцене музыкантам не удалось: песенное состязание отменили из-за пандемии.

«Психоделическая дурка»: украинский ведущий оценил песню, с которой страна выступит на «Евровидении» © Игорь Кондратюк/Фейсбук

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Право выбирать досталось певице Джамале, которая выиграла «Евровидение» в 2016 году, солисту группы The Maneken Евгению Филатову, продюсерам Руслану Квинте и Владимиру Бебешко и членам правления Общественного вещания — Ярославу Лодыгину и Дмитрию Хоркину.

Бебешко убежден, что победить группе Go_A не удастся, а вот пятое место вполне могут занять, правда, оговорился он, что это в лучшем случае. Самое главное, заявил продюсер, коллективу удастся «оставить после себя хороший след, удивить публику и запомниться».

При этом эксперт отметил, что ни «Соловей», ни «Шум» не доделаны до профессионального исполнения и звучания, да и в целом ни один из треков группы не вызывает «вау-эффекта», потому что музыканты еще молодые и им нужно набраться опыта.

Поэтому пока, утверждает Бебешко, украинцы могут «взять» европейскую публику только «этническим шоу с украинскими атрибутами, костюмами, странными обрядами и народными инструментами». Тут продюсер рекомендовал группе перевоплотиться в колдунью и гуцулов.

«Их песню надо завернуть в правильную обертку и сделать шоу. Важно воссоздать настоящее этническое действо, чтобы это выглядело интересно на сцене. Этническое шоу с мольфарами (знахари у гуцулов. — Ред.) может удивить и поразить европейскую публику», — сказал Бебешко.

Песня на украинском языке прозвучит впервые на «Евровидении», от английской версии трека было решено отказаться, чтобы не потерять идентичность.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая. Формат мероприятия еще определяется.