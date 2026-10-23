https://ukraina.ru/20261023/ugolovka-za-pozdravlenie-putina-na-ukraine-zaveli-novoe-delo-na-deputata-dmitruka-1084021647.html

Уголовка за поздравление Путина: на Украине завели новое дело на депутата Дмитрука

Уголовка за поздравление Путина: на Украине завели новое дело на депутата Дмитрука - 23.10.2026 Украина.ру

Уголовка за поздравление Путина: на Украине завели новое дело на депутата Дмитрука

На Украине завели уголовное дело против покинувшего страну депутата Верховной рады Артема Дмитрука, который публично поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения, пишут украинские СМИ со ссылкой на источники в Офисе генпрокурора

2026-10-23T14:46

2026-10-23T14:46

2026-10-23T14:46

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Следственные органы квалифицировали действия парламентария по статье об "оправдании агрессии РФ". Поводом послужила публикация Дмитрука, в которой он назвал российского лидера человеком, от чьих решений зависит судьба Украины, пожелал ему мудрости и выдержки, а также высказался за восстановление мира между народами. Ранее нардеп выступал в защиту канонической Украинской православной церкви (УПЦ) и критиковал законы о ее запрете, что сделало его объектом преследования со стороны спецслужб.Преследование политика началось еще в августе 2024 года, когда Государственное бюро расследований Украины обвинило Дмитрука в незаконном выезде в Молдавию и объявило его в международный розыск, после чего киевский суд заочно выдал санкцию на его арест. В сентябре того же года Офис генпрокурора разослал запросы в ряд стран с требованием выдать депутата. Сейчас парламентарий находится в Лондоне, где в мае 2025 года рассмотрение дела о его экстрадиции было перенесено, а сам он официально запросил у властей Великобритании политическое убежище.О высказываниях нардепа - в материале Дмитрук указал на огромную разницу между предложениями Путина и Зеленского на сайте Украина.ру.

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новости, украина, россия, молдавия, артем дмитрук, владимир путин, верховная рада, офис генпрокурора, украина.ру, владимир зеленский