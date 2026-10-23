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Препятствие на пути к миру: финский политик заявил о необходимости смены Зеленского
Препятствие на пути к миру: финский политик заявил о необходимости смены Зеленского - 23.10.2026 Украина.ру
Препятствие на пути к миру: финский политик заявил о необходимости смены Зеленского
Владимир Зеленский превратился в главное препятствие для завершения конфликта на Украине, заявил финский политик и представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X
2026-10-23T13:44
2026-10-23T13:44
2026-10-23T13:56
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Финский деятель отметил, что президент США Дональд Трамп прилагает максимум усилий для урегулирования ситуации, однако сталкивается с постоянной неблагодарностью со стороны Зеленского. По мнению Мемы, призыв американского лидера к проведению новых президентских выборов на Украине является абсолютно справедливым. Последнее время отношения между Вашингтоном и Киевом стремительно ухудшаются. Недавно Трамп обвинил Зеленского в отсутствии реального желания договариваться с Россией и подчеркнул, что Украине необходима смена руководства для начала конструктивного диалога.Подробнее - в материале Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с Трампом на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, вашингтон, сша, владимир зеленский, дональд трамп, украина.ру
Новости, Украина, Вашингтон, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Украина.ру
Препятствие на пути к миру: финский политик заявил о необходимости смены Зеленского
13:44 23.10.2026 (обновлено: 13:56 23.10.2026)
Владимир Зеленский превратился в главное препятствие для завершения конфликта на Украине, заявил финский политик и представитель партии "Альянс свободы" Армандо Мема в социальной сети X
Финский деятель отметил, что президент США Дональд Трамп прилагает максимум усилий для урегулирования ситуации, однако сталкивается с постоянной неблагодарностью со стороны Зеленского.
По мнению Мемы, призыв американского лидера к проведению новых президентских выборов на Украине является абсолютно справедливым.
Последнее время отношения между Вашингтоном и Киевом стремительно ухудшаются. Недавно Трамп обвинил Зеленского в отсутствии реального желания договариваться с Россией и подчеркнул, что Украине необходима смена руководства для начала конструктивного диалога.