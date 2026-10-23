https://ukraina.ru/20261023/usloviya-moskvy-provaly-vsu-reshenie-po-starlink-khronika-sobytiy-na-utro-23-oktyabrya-1084010174.html

Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября

Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября - 23.10.2026 Украина.ру

Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября

Путин объявил о готовности России начать трехсторонние переговоры для заключения окончательного мира. ВС РФ уничтожают противника и технику. Разрешилась путаница вокруг скоростных ограничений Starlink для ВСУ

2026-10-23T09:00

2026-10-23T09:00

2026-10-23T09:04

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дональд трамп

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ми-24

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Российский лидер Владимир Путин внес предельную ясность в обсуждение будущих дипломатических контуров. Он подтвердил, что Москва выражает готовность возобновить прямые контакты в трехстороннем формате с привлечением представителей России, Украины и Соединенных Штатов. Основным вектором этих потенциальных переговоров должно стать не временное прекращение огня ради передышки, а выработка полноценных и окончательных соглашений, гарантирующих долгосрочную безопасность для обеих сторон. При этом президент напомнил, что страна с самого начала кризиса последовательно выступала за мирный исход, однако все предыдущие попытки договориться отвергались противоположной стороной в пользу продолжения боевых действий.Москва по-прежнему видит возможности для достижения компромисса, подчеркивая, что не испытывает вражды к украинцам, которых считает генетически близким и фактически единым с русскими народом.Обсуждая обстановку внутри Украины, Путин обратил внимание на то, как жесткие облавы и принудительный призыв ломают боевой дух украинских солдат. Из-за того, что людей забирают в армию силой, армия столкнулась с волной дезертирства: официально заведены сотни тысяч уголовных дел, а реальное число сбежавших с позиций может превышать полмиллиона человек. К тому же самые радикальные и мотивированные отряды националистов на передовую не спешат, предпочитая отсиживаться в тылу. Резкой критике подверглась и позиция Киева, строящаяся на убеждении, что зарубежные партнеры обязаны бесконечно спонсировать чужие амбиции оружием и деньгами. Затронул президент и недавние кулуарные рассуждения о готовности украинских властей признать утрату части регионов в обмен на мир. Глава государства подчеркнул, что подобные формулировки в корне неверны, поскольку речь идет об исторических российских землях, чье население сделало свой осознанный выбор в пользу воссоединения с Россией. Провалы ВСУВ ночь на пятницу и утром российские военные успешно били по целям врага. В столице после мощных прилетов без электричества осталась вся левобережная часть. В Луцке взрывами разнесло две подстанции, из-за чего в городе частично пропал свет. Также под сильные удары попали объекты в Ковеле Волынской области, Ровенской области (включая Дубенский район и Дубровицу), Сумах, Полтаве и Нечаянном Николаевской области. Массовые перебои с электроснабжением начались в Днепропетровске, Кривом Роге, Павлограде и Днепродзержинске, а энергетическая компания ДТЭК заявила, что одна из теплоэлектростанций полностью остановила выработку энергии из-за тяжелых разрушений. Кроме того, взрывы прогремели в Харькове и оккупированном Запорожье, где авиабомбы и дроны поразили Вантовый мост, полностью заблокировав на нем движение.Позже Министерство обороны РФ проинформировало, что беспилотники нанесли точечные удары по украинской военной логистике и портам. Операторы ударных "Гераней" из отдельной бригады войск беспилотных систем "Варяг" успешно поразили украинский вертолет Ми-24 прямо на авиастоянке в тыловом районе. Также в различных тыловых регионах были поражены склад военного имущества и производственное здание промышленного предприятия, работавшего на нужды ВСУ. В Полтавской области под удар попало вагонное депо "Полтава", где украинские военные ремонтировали и прятали свою технику. В одесском порту "Вилково" были разбиты стоянка катеров, места хранения и пункты дислокации операторов безэкипажных катеров, а прямо в море поражен сухогруз с военным грузом для Одессы. На самой линии фронта российские войска тоже делают успехи и активно наступают сразу на нескольких участках, где идут тяжелые бои за населенные пункты и важные оборонительные рубежи. Одним из главных участков остается Добропольское направление, где бойцы группировки "Центр" закрепились в южной части Доброполья, пробивают оборону в северных кварталах и штурмуют позиции у Новопавловки с нескольких сторон, несмотря на густые туманы. Возле Сергеевки украинский гарнизон оказался в затруднительном положении из-за ограничения путей снабжения, а успешное восстановление позиций у Нововодяного и Золотого Колодезя способно серьезно осложнить положение подразделений ВСУ возле Белозерского. Напряженной остается ситуация на Лиманском участке фронта, где после прошлых украинских контратак российские силы восстанавливают устойчивость и бьются за укрепрайоны и лесные массивы у Заречного, Торского, Ямполя, а также на подступах к Кривой Луке. Серьезные изменения происходят на Запорожском направлении: там группировка "Восток" преодолевает укрепления противника, зайдя в районы Тимошевки, Микольского и Красного Яра. Бои продолжаются возле Широкого, где у ВСУ подготовлена оборона, а на левом фланге российские подразделения зачищают Терноватое и бьются на рубеже между Воздвижевкой и Рождественским. На Харьковском направлении штурмовиков плотно поддерживают беспилотные системы.Ситуация со StarlinkДональд Трамп лично позвонил миллиардеру Илону Маску и попросил его снять введенные ограничения на работу спутниковой системы связи на Украине, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных официальных лиц из Вашингтона.Как утверждают собеседники издания, Трамп выразил крайнее недовольство тем, что скорость работы этой спутниковой сети оставалась искусственно ограниченной, из-за чего на текущей неделе он неоднократно заявлял своим помощникам о необходимости срочно отменить замедление сервиса. Ранее эта же газета со ссылкой на свои источники утверждала, что Маск распорядился урезать скорость работы Starshield для украинской армии из-за своего недовольства регулярными ударами ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. При этом журналисты подчеркивают, что вскоре после этого телефонного разговора между политиком и бизнесменом система действительно начала функционировать гораздо более стабильно.В то же время сам Маск ранее заявлял, что системы Starshield, являющиеся военным средством связи на основе гражданских технологий Starlink, полностью принадлежат американскому правительству и контролируются им изнутри. По словам основателя SpaceX, абсолютно любые ограничения по скорости передачи данных или специальным режимам их использования устанавливаются и регулируются исключительно военным ведомством США, а не им самим. Примечательно, что Дональд Трамп в прошлом, когда его просили прокомментировать новости об ограничениях работы терминалов для Украины со стороны Маска, заявлял, что вообще не знает, кто именно это сделал.Однако теперь, общаясь с журналистами у Белого дома, американский президент официально подтвердил, что основатель SpaceX действительно полностью снял все скоростные лимиты на работу спутниковой сети на Украине. Глава государства уклонился от прямого ответа на вопрос о том, связывался ли он лично с миллиардером по этому поводу, и отметил, что не хочет комментировать ситуацию ни так, ни этак, но подчеркнул, что его отношения с Илоном остаются очень хорошими. Вместе с тем, Трамп добавил, что то, кто именно звонил бизнесмену и вел с ним переговоры, не играет абсолютно никакой роли, ведь самое главное во всей этой истории заключается в том, что Маск в итоге все вернул назад.Параллельно с обсуждением вопросов фронтовой связи руководитель Белого дома в очередной раз публично высказался о скором прекращении боевых действий. Выступая перед своими избирателями в штате Айова, Трамп заверил, что завершение украинского конфликта сейчас находится ближе, чем когда-либо в истории. По мнению американского лидера, затянувшийся кризис между Россией и Украиной сейчас уверенно движется к своему финалу.Подробнее о ситуации вокруг Starlink - в материале Очередной блеф Зеленского: Эксперт объяснил, почему жалобы на Starlink — предвыборный трюк против Трампа на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

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