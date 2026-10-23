Кремль раскрыл детали переговоров в Абу-Даби - 23.10.2026 Украина.ру
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Кремль раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
Кремль раскрыл детали переговоров в Абу-Даби - 23.10.2026 Украина.ру
Кремль раскрыл детали переговоров в Абу-Даби
Переговоры, запланированные на первую половину ноября в Абу-Даби, пройдут в трехстороннем формате — Россия, США и Украина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное участие Евросоюза в переговорном процессе
2026-10-23T13:18
2026-10-23T13:18
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По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин обозначил главную тему будущей встречи — это вопросы безопасности для РФ и Украины после выхода на мирное урегулирование. Он также отметил, что обсуждать архитектуру безопасности Европы без других участников невозможно, однако начало обсуждения будет положено именно в трехстороннем формате.Отвечая на вопрос о целесообразности спецпосланника от ЕС на переговорах по Украине, Песков заявил, что это зависит от позиции, которую займет Брюссель. При этом он подчеркнул: позиция России заключается в том, чтобы никто никому не навязывал своего взгляда на мироустройство — именно так Москва строит отношения с партнерами.Отдельно Песков прокомментировал перспективу встречи Путина, Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По его словам, она важна, но это не "новая Ялта". Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин готовится к мероприятиям следующей недели — ФСЭГ и саммиту Россия.Кроме того, Песков подтвердил сообщения Минэнерго о том, что первый танкер с российским дизелем отправлен в США. "Следующие отправки будут ритмично продолжаться", — заявил он.Между тем The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР. Основную тревогу в Европе вызывает тот факт, что определять судьбу континента вместе с США и Россией теперь будет Китай, в то время как Великобритания осталась полностью исключена из этого процесса.
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новости, россия, украина, сша, дмитрий песков, владимир путин, минэнерго, ес, дональд трамп
Новости, Россия, Украина, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Минэнерго, ЕС, Дональд Трамп

Кремль раскрыл детали переговоров в Абу-Даби

13:18 23.10.2026
 
© РИА Новости . Сергей ГунеевПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Переговоры, запланированные на первую половину ноября в Абу-Даби, пройдут в трехстороннем формате — Россия, США и Украина. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя возможное участие Евросоюза в переговорном процессе
По словам Пескова, российский лидер Владимир Путин обозначил главную тему будущей встречи — это вопросы безопасности для РФ и Украины после выхода на мирное урегулирование.
"Безопасность для России и Украины — одна из очень важных частей выхода на мирное урегулирование, без нее комплексное решение невозможно", — подчеркнул пресс-секретарь.
Он также отметил, что обсуждать архитектуру безопасности Европы без других участников невозможно, однако начало обсуждения будет положено именно в трехстороннем формате.
Отвечая на вопрос о целесообразности спецпосланника от ЕС на переговорах по Украине, Песков заявил, что это зависит от позиции, которую займет Брюссель. При этом он подчеркнул: позиция России заключается в том, чтобы никто никому не навязывал своего взгляда на мироустройство — именно так Москва строит отношения с партнерами.
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Отдельно Песков прокомментировал перспективу встречи Путина, Трампа и лидера КНР Си Цзиньпина. По его словам, она важна, но это не "новая Ялта". Кроме того, пресс-секретарь сообщил, что Путин готовится к мероприятиям следующей недели — ФСЭГ и саммиту Россия.
Кроме того, Песков подтвердил сообщения Минэнерго о том, что первый танкер с российским дизелем отправлен в США. "Следующие отправки будут ритмично продолжаться", — заявил он.
Между тем The Telegraph бьет тревогу из-за возможных переговоров лидеров США, России и КНР. Основную тревогу в Европе вызывает тот факт, что определять судьбу континента вместе с США и Россией теперь будет Китай, в то время как Великобритания осталась полностью исключена из этого процесса.
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