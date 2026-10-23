"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии - 23.10.2026 Украина.ру
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"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии
"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии - 23.10.2026 Украина.ру
"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии
Украина столкнётся с трудностями на пути в ЕС, если продолжит прославлять бандеровцев. Об этом 23 октября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
2026-10-23T14:35
2026-10-23T14:35
новости
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сикорский
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роман шухевич
владимир зеленский
мид
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По его словам, геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Так он прокомментировал решение львовских властей посвятить 2027 год памяти УПА* и её командира Романа Шухевича."И у Украины просто возникнут очень серьёзные проблемы с интеграцией, если она не будет уважать и наши чувства, нашу историческую память. Мы ведь не требуем ничего особенного. У меня сложилось впечатление, что президент Зеленский это хорошо понял. И я потратил много часов на то, чтобы он также принял польскую точку зрения по этому вопросу. Однако мне трудно отвечать за решения каких-то местных депутатов — районного или областного уровня — во Львове. Это выглядит как заранее спланированная провокация одного из местных националистов. Очень глупая и совершенно ненужная", — сказал Туск.Зеленский попытался дистанцироваться от скандала: по словам польского премьера, он дал понять, что не поддержит решение Львова, если "дальнейшие действия будут зависеть от него".Министр обороны Польши ранее назвал действия властей Львова "неприемлемыми", а глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Украина не сможет вступить в ЕС, если продолжит продвигать бандеровскую идеологию.Подробнее — в материале Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА* на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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новости, львов, украина, польша, сикорский, ес, украина.ру, роман шухевич, владимир зеленский, мид
Новости, Львов, Украина, Польша, Сикорский, ЕС, Украина.ру, Роман Шухевич, Владимир Зеленский, МИД

"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии

14:35 23.10.2026
 
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.руПольша не была целью объекта, упавшего утром 30 июля на юго-востоке страны, считает Дональд Туск
Польша не была целью объекта, упавшего утром 30 июля на юго-востоке страны, считает Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
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Украина столкнётся с трудностями на пути в ЕС, если продолжит прославлять бандеровцев. Об этом 23 октября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск
По его словам, геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Так он прокомментировал решение львовских властей посвятить 2027 год памяти УПА* и её командира Романа Шухевича.
"И у Украины просто возникнут очень серьёзные проблемы с интеграцией, если она не будет уважать и наши чувства, нашу историческую память. Мы ведь не требуем ничего особенного. У меня сложилось впечатление, что президент Зеленский это хорошо понял. И я потратил много часов на то, чтобы он также принял польскую точку зрения по этому вопросу. Однако мне трудно отвечать за решения каких-то местных депутатов — районного или областного уровня — во Львове. Это выглядит как заранее спланированная провокация одного из местных националистов. Очень глупая и совершенно ненужная", — сказал Туск.
Зеленский попытался дистанцироваться от скандала: по словам польского премьера, он дал понять, что не поддержит решение Львова, если "дальнейшие действия будут зависеть от него".
Министр обороны Польши ранее назвал действия властей Львова "неприемлемыми", а глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Украина не сможет вступить в ЕС, если продолжит продвигать бандеровскую идеологию.
Подробнее — в материале Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА* на сайте Украина.ру.
*организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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