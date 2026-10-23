https://ukraina.ru/20261023/ukraina-ne-smozhet-vstupit-v-es-sikorskiy--o-banderovskoy-ideologii-1084021491.html

"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии

"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии - 23.10.2026 Украина.ру

"Украина не сможет вступить в ЕС": Сикорский — о бандеровской идеологии

Украина столкнётся с трудностями на пути в ЕС, если продолжит прославлять бандеровцев. Об этом 23 октября заявил премьер-министр Польши Дональд Туск

2026-10-23T14:35

2026-10-23T14:35

2026-10-23T14:35

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По его словам, геноцид ни в коем случае нельзя оправдывать. Так он прокомментировал решение львовских властей посвятить 2027 год памяти УПА* и её командира Романа Шухевича."И у Украины просто возникнут очень серьёзные проблемы с интеграцией, если она не будет уважать и наши чувства, нашу историческую память. Мы ведь не требуем ничего особенного. У меня сложилось впечатление, что президент Зеленский это хорошо понял. И я потратил много часов на то, чтобы он также принял польскую точку зрения по этому вопросу. Однако мне трудно отвечать за решения каких-то местных депутатов — районного или областного уровня — во Львове. Это выглядит как заранее спланированная провокация одного из местных националистов. Очень глупая и совершенно ненужная", — сказал Туск.Зеленский попытался дистанцироваться от скандала: по словам польского премьера, он дал понять, что не поддержит решение Львова, если "дальнейшие действия будут зависеть от него".Министр обороны Польши ранее назвал действия властей Львова "неприемлемыми", а глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что Украина не сможет вступить в ЕС, если продолжит продвигать бандеровскую идеологию.Подробнее — в материале Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА* на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

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новости, львов, украина, польша, сикорский, ес, украина.ру, роман шухевич, владимир зеленский, мид