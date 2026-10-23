https://ukraina.ru/20261023/on-posobnik-gitlera-polsha-vdrug-ozvuchila-pravdu-o-mere-lvova-1084014643.html
"Он пособник Гитлера!": Польша вдруг озвучила правду о мэре Львова
"Он пособник Гитлера!": Польша вдруг озвучила правду о мэре Львова - 23.10.2026 Украина.ру
"Он пособник Гитлера!": Польша вдруг озвучила правду о мэре Львова
В Варшаве разгорается скандал вокруг мэра Львова Андрея Садового. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Херник потребовала запретить ему въезд в страну, обвинив в прославлении Бандеры, которого она назвала пособником Гитлера. Пост появился в соцсетях депутата 23 сентября
2026-10-23T12:40
2026-10-23T12:40
2026-10-23T12:40
новости
польша
львов
андрей садовый
степан бандера
адольф гитлер
варшава
сс
мид
европарламент
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Садовый — не просто мэр Львова. Это один из самых одиозных украинских политиков, который годами открыто восхвалял Бандеру и делал все, чтобы Львов стал центром "бандеровской" идеологии.Варшава уже начала закручивать гайки в отношении украинских радикалов.Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о подписании ходатайства о внесении депутата Львовского облсовета Святослава Шеремета в список нежелательных лиц. Причиной стало его участие в реконструкции дивизии СС "Галичина"* и инициатива объявить 2027 год Годом УПА** и Романа Шухевича.Позднее глава МВД Польши подтвердил: Шеремете запретили въезд и пребывание во всех странах Шенгенской зоны на пять лет — до 20 октября 2031 года. Теперь на очереди — Садовый, который годами превращал Львов в оплот бандеровской идеологии.Памятники, шествия, лозунги — всё это давно стало для города нормой. И вот теперь Польша, которая годами закрывала на это глаза ради "стратегического партнёрства" с Киевом, вдруг вспомнила о том, что Бандера — пособник Гитлера. С чего бы вдруг? Ответ прост: выборы. Антиукраинская риторика в Варшаве сейчас в моде, и евродепутаты от Польши не хотят оставаться в стороне.В отношениях между Польшей и Украиной тема исторической памяти, ОУН-УПА** и фигуры Степана Бандеры традиционно остается одной из самых болезненных, однако в 2026 году этот кризис обострился до беспрецедентного уровня дипломатического конфликта и взаимных демаршей.Летом между странами вспыхнула так называемая "война орденов". Поводом послужили очередные шаги Киева по чествованию "героев УПА**", что в Варшаве воспринимается крайне болезненно из-за Волынской резни, официально признанной в Польше геноцидом польского населения. В ответ на чествование националистов Польша лишила Владимира Зеленского ранее врученного польского ордена. В качестве ответного шага украинские чиновники начали массово и публично отказываться от польских государственных наград.Варшава перешла от исторической критики к прямым политическим ультиматумам. Руководство польского МИД официально заявило, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, пока вопрос эксгумации жертв Волынской резни и оценка роли Бандеры не будут решены в соответствии с требованиями Варшавы. Польская сторона подчеркивает, что без закрытия этих исторических споров Польша заблокирует евроинтеграцию.Согласно опросам, публикуемым в Rzeczpospolita, 52% поляков заявляют об ухудшении своего отношения к украинцам именно из-за разногласий вокруг УПА**, Бандеры и отсутствия уступок со стороны Киева в вопросах исторической памяти. Общественное недовольство подогревается тем, что, несмотря на колоссальную военную и гуманитарную помощь Польши, Киев отказывается пересматривать политику героизации ОУН-УПА**.Серьезным триггером в свое время стал скандал, когда бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил селфи на фоне портрета Степана Бандеры, что вызвало жесткий протест со стороны польского правительства и заставило Киев удалять публикации. Однако к 2026 году риторика сторон сместилась от единичных возмущений к системным политическим блокировкам на высшем уровне.* Организация признана террористической и запрещена в РФ.** Организация с аналогичным названием признана террористической и запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20261022/debanderizatsiya-ukrainy-prishla-otkuda-ne-zhdali-1083995226.html
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новости, польша, львов, андрей садовый, степан бандера, адольф гитлер, варшава, сс, мид, европарламент
Новости, Польша, Львов, Андрей Садовый, Степан Бандера, Адольф Гитлер, Варшава, СС, МИД, Европарламент
"Он пособник Гитлера!": Польша вдруг озвучила правду о мэре Львова
В Варшаве разгорается скандал вокруг мэра Львова Андрея Садового. Депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Херник потребовала запретить ему въезд в страну, обвинив в прославлении Бандеры, которого она назвала пособником Гитлера. Пост появился в соцсетях депутата 23 сентября
Садовый — не просто мэр Львова. Это один из самых одиозных украинских политиков, который годами открыто восхвалял Бандеру и делал все, чтобы Львов стал центром "бандеровской" идеологии.
"А почему эта антипольская, бандеровская [оскорбление] — мэр Львова Андрей Садовый, который восхвалял Бандеру, — не получил запрет на въезд в Польшу? Давно пора относиться к ним так же, как они относятся к нам", — заявила евродепутат.
Варшава уже начала закручивать гайки в отношении украинских радикалов.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский сообщил о подписании ходатайства о внесении депутата Львовского облсовета Святослава Шеремета в список нежелательных лиц. Причиной стало его участие в реконструкции дивизии СС "Галичина"* и инициатива объявить 2027 год Годом УПА** и Романа Шухевича.
Позднее глава МВД Польши подтвердил: Шеремете запретили въезд и пребывание во всех странах Шенгенской зоны на пять лет — до 20 октября 2031 года. Теперь на очереди — Садовый, который годами превращал Львов в оплот бандеровской идеологии.
Памятники, шествия, лозунги — всё это давно стало для города нормой. И вот теперь Польша, которая годами закрывала на это глаза ради "стратегического партнёрства" с Киевом, вдруг вспомнила о том, что Бандера — пособник Гитлера. С чего бы вдруг? Ответ прост: выборы. Антиукраинская риторика в Варшаве сейчас в моде, и евродепутаты от Польши не хотят оставаться в стороне.
В отношениях между Польшей и Украиной тема исторической памяти, ОУН-УПА** и фигуры Степана Бандеры традиционно остается одной из самых болезненных, однако в 2026 году этот кризис обострился до беспрецедентного уровня дипломатического конфликта и взаимных демаршей.
Летом между странами вспыхнула так называемая "война орденов". Поводом послужили очередные шаги Киева по чествованию "героев УПА**", что в Варшаве воспринимается крайне болезненно из-за Волынской резни, официально признанной в Польше геноцидом польского населения.
В ответ на чествование националистов Польша лишила Владимира Зеленского ранее врученного польского ордена. В качестве ответного шага украинские чиновники начали массово и публично отказываться от польских государственных наград.
Варшава перешла от исторической критики к прямым политическим ультиматумам. Руководство польского МИД официально заявило, что Украина не сможет вступить в Европейский союз, пока вопрос эксгумации жертв Волынской резни и оценка роли Бандеры не будут решены в соответствии с требованиями Варшавы. Польская сторона подчеркивает, что без закрытия этих исторических споров Польша заблокирует евроинтеграцию.
Согласно опросам, публикуемым в Rzeczpospolita, 52% поляков заявляют об ухудшении своего отношения к украинцам именно из-за разногласий вокруг УПА**, Бандеры и отсутствия уступок со стороны Киева в вопросах исторической памяти. Общественное недовольство подогревается тем, что, несмотря на колоссальную военную и гуманитарную помощь Польши, Киев отказывается пересматривать политику героизации ОУН-УПА**.
Серьезным триггером в свое время стал скандал, когда бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выложил селфи на фоне портрета Степана Бандеры, что вызвало жесткий протест со стороны польского правительства и заставило Киев удалять публикации. Однако к 2026 году риторика сторон сместилась от единичных возмущений к системным политическим блокировкам на высшем уровне.
* Организация признана террористической и запрещена в РФ.
** Организация с аналогичным названием признана террористической и запрещена в РФ.