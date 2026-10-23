"Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика - 23.10.2026 Украина.ру
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"Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика
"Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика - 23.10.2026 Украина.ру
"Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика
В Одесской области правоохранители обнаружили в грузовике с молоком десять мужчин, которые пытались незаконно добраться до Молдавии. Об этом 23 октября сообщила Государственная пограничная служба Украины. Мужчин спрятали среди палет с молоком в грузовике DAF, которым управлял 40-летний молдаванин
2026-10-23T12:09
2026-10-23T12:09
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кит келлог
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Фура направлялась к пункту пропуска "Старокозаче", но правоохранители остановили ее вблизи села Маяки. В грузовике находились жители Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Киевской и Львовской областей. За переправку каждый должен был заплатить от 3 до 15 тысяч долларов — пограничники назвали это суммой, "достойной роскошного круиза".В ходе обысков у водителя изъяли телефон, радиостанции, блокнот с черновыми записями и деньги в различной валюте. Гражданину Молдавии сообщили о подозрении по статье 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Все десять "молочников" привлечены к административной ответственности. С момента введения всеобщей мобилизации украинские мужчины становятся все более изобретательными, когда дело касается побега из страны. Переодевания в женскую одежду — один из самых частых сюжетов: парики, платья, макияж и маникюр, чтобы пройти контроль под видом жены или сестры. Некоторые даже брали с собой чужих детей в колясках для убедительности. Были случаи, когда уклонисты переодевались в рясы и пытались пересечь границу под видом священнослужителей. А на границе с Молдавией пограничники задержали мужчину, который буквально зашил себя в надувной матрас. Укрытия внутри транспорта — отдельная история. Помимо фур с молоком, мужчины выбирают пустые бензовозы, зерновозы и товарные вагоны. Прячутся в нишах для запасных колес, под обшивкой багажников, в спальных отсеках дальнобойщиков. А на пункте пропуска "Росошаны" украинка пыталась вывезти своего 37-летнего мужа в багажнике автомобиля, спрятав его в пластиковую коробку для детских вещей — бэби-бокс.Выбирают беглецы и более опасные маршруты. Так, река Тыса на границе с Румынией и Венгрией стала символом отчаянного побега: мужчины используют гидрокостюмы, детские надувные круги и ласты. Многие из таких попыток заканчиваются трагически — десятки человек утонули из-за сильного течения и холодной воды. А в полях пограничники фиксировали случаи, когда до десяти человек одновременно пытались наперегонки перебежать границу через пшеничное поле — "операция Колосок", как ее называют в СМИ.Но самое циничное отношение к этим отчаянным попыткам выжить демонстрируют за океаном. Меган Моббс, дочь бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, узнав, что 32-летний Владимир из Днепропетровской области утонул в реке, спасаясь от ТЦК, написала: "Умер трусом. А мог бы умереть героем". По ее логике, украинцу положено не бежать от людоловов, а погибнуть в окопах. Комментаторы решили, что наклонности у нее "от папочки": Келлог ранее предлагал мобилизовать женщин, ссылаясь на дочь, которая якобы "воевала" в Афганистане. Правда, позже выяснилось, что и Моббс, и жена Келлога служили исключительно в штабах. А сама Моббс возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который поставляет помощь на Украину и вывозит тела погибших американских наемников. То есть на войне, уносящей жизни украинцев, дочь генерала еще и зарабатывает — и при этом упрекает тех, кто не хочет умирать за чужие интересы.Подробнее об этом — в публикации "Умер трусом" и не принес мне денег: дочь Келлога упрекает украинцев за жажду к жизни.
https://ukraina.ru/20261021/test-na-granitse-provalen-ukrainets-zhenilsya-na-tesche-invalide-radi-pobega-1083965993.html
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Новости, Молдавия, Украина, Одесская область, СБУ, мобилизация на Украине, мобилизация, Кит Келлог, ТЦК

"Молочный" рейс до Молдавии: десять украинцев "достали" из грузовика

12:09 23.10.2026
 
© Фото : dpsu.gov.ua
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : dpsu.gov.ua
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В Одесской области правоохранители обнаружили в грузовике с молоком десять мужчин, которые пытались незаконно добраться до Молдавии. Об этом 23 октября сообщила Государственная пограничная служба Украины. Мужчин спрятали среди палет с молоком в грузовике DAF, которым управлял 40-летний молдаванин
Фура направлялась к пункту пропуска "Старокозаче", но правоохранители остановили ее вблизи села Маяки. В грузовике находились жители Днепропетровской, Винницкой, Харьковской, Киевской и Львовской областей. За переправку каждый должен был заплатить от 3 до 15 тысяч долларов — пограничники назвали это суммой, "достойной роскошного круиза".
В ходе обысков у водителя изъяли телефон, радиостанции, блокнот с черновыми записями и деньги в различной валюте. Гражданину Молдавии сообщили о подозрении по статье 332 УК Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу. Все десять "молочников" привлечены к административной ответственности.
С момента введения всеобщей мобилизации украинские мужчины становятся все более изобретательными, когда дело касается побега из страны. Переодевания в женскую одежду — один из самых частых сюжетов: парики, платья, макияж и маникюр, чтобы пройти контроль под видом жены или сестры. Некоторые даже брали с собой чужих детей в колясках для убедительности.
Были случаи, когда уклонисты переодевались в рясы и пытались пересечь границу под видом священнослужителей. А на границе с Молдавией пограничники задержали мужчину, который буквально зашил себя в надувной матрас.
Укрытия внутри транспорта — отдельная история. Помимо фур с молоком, мужчины выбирают пустые бензовозы, зерновозы и товарные вагоны. Прячутся в нишах для запасных колес, под обшивкой багажников, в спальных отсеках дальнобойщиков.
А на пункте пропуска "Росошаны" украинка пыталась вывезти своего 37-летнего мужа в багажнике автомобиля, спрятав его в пластиковую коробку для детских вещей — бэби-бокс.
Выбирают беглецы и более опасные маршруты. Так, река Тыса на границе с Румынией и Венгрией стала символом отчаянного побега: мужчины используют гидрокостюмы, детские надувные круги и ласты. Многие из таких попыток заканчиваются трагически — десятки человек утонули из-за сильного течения и холодной воды.
А в полях пограничники фиксировали случаи, когда до десяти человек одновременно пытались наперегонки перебежать границу через пшеничное поле — "операция Колосок", как ее называют в СМИ.
Украина граница пограничник пограничный столб - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
21 октября, 13:08
Тест на границе провален: украинец женился на теще-инвалиде ради побегаУкраинец оформил фиктивный брак с будущей тещей ради возможности легально уехать в Молдавию, однако пограничники не поверили в искренность чувств новобрачных, сообщила государственная пограничная служба Украины
Но самое циничное отношение к этим отчаянным попыткам выжить демонстрируют за океаном. Меган Моббс, дочь бывшего спецпредставителя США по Украине Кита Келлога, узнав, что 32-летний Владимир из Днепропетровской области утонул в реке, спасаясь от ТЦК, написала: "Умер трусом. А мог бы умереть героем".
По ее логике, украинцу положено не бежать от людоловов, а погибнуть в окопах. Комментаторы решили, что наклонности у нее "от папочки": Келлог ранее предлагал мобилизовать женщин, ссылаясь на дочь, которая якобы "воевала" в Афганистане. Правда, позже выяснилось, что и Моббс, и жена Келлога служили исключительно в штабах.
А сама Моббс возглавляет фонд R. T. Weatherman Foundation, который поставляет помощь на Украину и вывозит тела погибших американских наемников. То есть на войне, уносящей жизни украинцев, дочь генерала еще и зарабатывает — и при этом упрекает тех, кто не хочет умирать за чужие интересы.
Подробнее об этом — в публикации "Умер трусом" и не принес мне денег: дочь Келлога упрекает украинцев за жажду к жизни.
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