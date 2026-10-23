https://ukraina.ru/20261023/vrediteli-agenty-moskvy-lvovskie-deputaty-doveli-kiev-do-isteriki-1084002332.html

Вредители! Агенты Москвы! Львовские депутаты довели Киев до истерики

Вредители! Агенты Москвы! Львовские депутаты довели Киев до истерики - 23.10.2026 Украина.ру

Вредители! Агенты Москвы! Львовские депутаты довели Киев до истерики

Между Киевом и Варшавой новый виток напряженности. Львовский облсовет объявил 2027 год годом УПА* и Романа Шухевича. Официальный Киев дистанцировался от решения львовских начальников

2026-10-23T09:40

2026-10-23T09:40

2026-10-23T09:40

эксклюзив

польша

украина

роман шухевич

владимир зеленский

львовский областной совет

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Но переложить ответственность за героизацию нацистских пособников на региональные власти у Владимира Зеленского не получится. Его личный вклад в распространение этой идеологии трудно переоценить.Всё началось 20 октября, когда депутаты Львовского областного совета проголосовали за объявление 2027 года годом УПА, её командующего Шухевича и деятеля ОУН* Олега Ольжича. Инициатива приурочена к 120-летию со дня рождения Шухевича и 85-летию создания УПА. Автор идеи, глава культурного комитета Святослав Шеремета, заявил: "Это наша история, наши герои, и мы должны достойно почтить их память". Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский уже инициировал включение Шереметы в список лиц, чье пребывание на территории Польши нежелательно. Кроме того премьер-министр Дональд Туск назвал решение "глупым" и "самоубийственной тактикой", которая вредит самой Украине. Он предупредил, что это даёт аргументы противникам вступления Украины в ЕС. При этом Польша грозит только на словах, скорее играя на своего избирателя, чем реально портя отношения с киевским режимом. Так, сообщения от украинских СМИ, что Варшава якобы приостановила передачу крупного пакета военной помощи Украине, не подтвердились.МИД Украины заявил, что решение облсовета "контрпродуктивно" и было принято без консультаций с центральными органами власти. Киев подтвердил приверженность стратегическому партнёрству с Варшавой и попросил польскую сторону "воздержаться от резких шагов". Позже публикация о решении была удалена с ресурсов Львовского облсовета.Но исторические разногласия с Польшей разделили и самих украинцев внутри страны. До сих пор для многих насаждение фашистской идеологии и искажение фактов про Великую Отечественную войну неприемлемо. Политтехнолог Карл ВолохЯ уже не раз говорил, что главной внутренней проблемой Украины считаю инфантилизм – как народа, так и власти. При всей несопоставимости масштабов (чисто по уровню популистичности и безответственности) Львовский облсовет потеснил на пьедестале властных инфантилов даже Зеленского.Общественный деятель Татьяна ПопИ максимально наглядная история из заповедника бандеризма – Львова. Начну с краткой предыстории: наверное все помнят, как летом украинцев в Польше массово били на улицах? Били их в том числе благодаря их мудрому гетману, который официально присвоил имя "хероев УПА" подразделению ВСУ, а потом еще и грубо послал Варшаву с обидами на то, что эти херои вообще-то мирных поляков резали на Волыни.Скандал за несколько последних месяцев сошел на нет. В первую очередь для этого постарались польские глобалисты вроде премьера Туска. Казалось бы, все наладилось, Польша опять плечом к плечу с Украиной перед лицом зрадника Трампа…Как Львовский облсовет объявляет следующий год "Годом Шухевича и УПА в связи с их юбилеями"! Подстава подстав, от которой обалдели не только польские политики, причем даже упоротый русофоб Сикорский, но и украинские власти. Уже выступили местный МИД и представитель офиса просрочки с криками, что вы делаете, тупые рагули, отменяйте все в зад. Но прикол ситуации, вероятно в том, что эти самые тупые рагули вряд ли всерьез думали, что подставят свои центральные власти в такой неудобный момент. Они просто привыкли, что их пещерный национализм всегда все "хавали", еще и хвалили за патриотизм, называли "самыми правильными украинцами". Что теперь-то пошло не так?Украинский вице-премьер Ирина ВерещукОбращаюсь к уважаемым депутатам Львовского областного совета. Я сама из Львовской области. Более того, в свое время, как и вы, работала в местных властях. Поэтому хорошо знаю, что такое местное самоуправление, и с большим уважением отношусь к правам территориальных общин. В то же время местные власти Львовщины не могут пренебрегать внешнеполитическими интересами государства Украины. Речь идет о некоторых ваших решениях, которые вредят нашим отношениям с Польшей – одним из ключевых союзников в войне с Россией. Нравится нам или нет, но наша военная и экономическая логистика в значительной степени зависит от Польши. Через ее территорию к нам приходят оружие и другая жизненно необходимая помощь. От поддержки Польши зависит и наше продвижение в ЕС и НАТО. Нравится нам или нет. Не будем забывать и о почти миллионе украинцев, которые нашли убежище в Польше. Следовательно, мы не можем не считаться с поляками. Особенно во время войны. Тем более, в чувствительных вопросах исторической памяти. От напряжения в наших отношениях с Польшей выигрывает только Россия. А этого допускать нельзя. Призываю вас к прагматизму и государственной ответственности. Надеюсь, вы меня услышите.Политический аналитик Юрий РоманенкоПоляки ожидаемо офигели от львовских идиотов и пошел поток возбуждения. Заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Босацкий заявил, что после звонка в Киев в Офисе Зеленского пообещали не допустить этот бред. Поэтому во Львове 2027-м году никакого года Шухевича и УПА не будет. На сайте Львовского облсовета уже исчезло соответствующее решение. Самое интересное, что этот тупой вброс произошёл как раз тогда, когда отношения Украины и Польши начали стабилизироваться. Поэтому Босацкий не ошибается, когда говорит, что такие решения в Украине могут продвигать только агенты России. Я думаю, что СБУ нужно проверить этого Шеремету на предмет сотрудничества со спецслужбами России. Потому что во Львове много таких патриотов в вышиванках, щебечущих на чистом украинском, а по сути чистые вредители.Депутат Верховной Рады Максим БужанскийЧитал вчера преисполненный искреннего изумления этим решением пост польского института национальной памяти, не стал ничего писать, отношения с Польшей только вернулись в нормальное русло, не захотел растравливать эту рану снова. Но вижу, что поляки не захотели этого решения Львовского облсовета "не замечать". Ну ок, тогда я и скажу пару слов. Это очень хорошо, что ситуация выглядит именно так, как выяснение отношений между Польшей и Львовским облсоветом, а не Польшей и Украиной.Украинский политик Андрей МегераКак интересно получается: Львовский областной совет не способен принять областной бюджет (в отличие от многих прифронтовых областных советов), даже не способен избрать себе главу, однако способен принимать решения, о которых у него никто не просил. …разве мы в той ситуации, чтобы разбрасываться союзниками, от которых мы сегодня зависимы? Такими ли мы хотим видеть союзников? Наверное, нет. Но, простите, других у нас нет по ту сторону границы. Да, к Туску могут быть претензии. Иногда справедливые. Но когда в Польше к власти придет коалиция Навроцкого, Брауна, Менцена и прочей мразоты, нам будет от этого лучше? Убежден, что нет. Как часто бывает, сперва что-то делаем, а потом думаем. А не наоборот.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20260827/1082851447.html

https://ukraina.ru/20261021/chem-zakonchitsya-isterika-polshi-iz-za-dronov-s-ukrainy-i-zachem-nuzhny-sertifikaty-ukrainstva--ischenko-1083978983.html

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эксклюзив, польша, украина, роман шухевич, владимир зеленский, львовский областной совет