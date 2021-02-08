Украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк заявил, что песня «Шум» группы Go-A, что поедет на «Евровидение» от Украины, ему кажется «более интересной», чем предыдущая композиция коллектива. Слова шоумена 8 февраля привела Gazeta.ua

«Пустые обещания»: выбор песни для «Евровидения» на Украине обернулся скандалом © Facebook Go-A

Большинство стран, в их числе и Украина, решили не менять исполнителей и отправить на конкурс в 2021 году тех, кому не удалось спеть в прошлом году. А вот песню, по условиям организаторов, пришлось выбрать новую.

За год коллектив Go-A написал три трека: «Рано», «Церковка» и «Шум», в итоге отборочное жури предпочло именно «Шум», который, по словам Кондратюка, в отличие от «Соловья» «более танцевальный, хитовый и конкурентоспособный».

«Здесь есть фишка, психоделическая дурка. Слова странно-смешные, с претензией на зеленое что-то. Специально спето, чтобы мы не могли разобрать слов и каждый додумывал свое. Непонятно, или жомы, или ж*пы», — высказался о песне ведущий.

Ранее Кондратюк назвал коллег из «Дизель-шоу» и «Квартала 95» извращенцами за связи с РФ.

Пока формат предстоящего «Евровидения» окончательно не определен. Организаторы уже озвучили, что классический концерт невозможен из-за продолжающихся карантинных мер, и как именно пройдет ближайший конкурс, они сообщат уже в ближайшее время.