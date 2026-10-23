Кличко: Киев остался без собственной электроэнергии - 23.10.2026 Украина.ру
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Кличко: Киев остался без собственной электроэнергии
Кличко: Киев остался без собственной электроэнергии - 23.10.2026 Украина.ру
Кличко: Киев остался без собственной электроэнергии
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе отсутствует собственная генерация электроэнергии
2026-10-23T15:13
2026-10-23T15:13
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вооруженные силы украины
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По его словам, Киев работает в единой энергосистеме Украины и потребляет около 2 ГВт электроэнергии, необходимой для функционирования всей городской инфраструктуры."Мы работаем в единой энергосистеме Украины. Генерации электричества в городе Киеве нет, но он потребляет огромный объём — 2 ГВт электроэнергии, от которой живёт вся инфраструктура", — сказал Кличко.Ранее сообщалось, что три крупнейшие ТЭЦ Киева полностью утратили возможность вырабатывать электричество. По информации украинских СМИ, станции перестали производить электроэнергию ещё до ударов 14 октября. Теперь столица получает её из других регионов через систему высоковольтных линий и подстанций. Повреждение этих объектов может привести к продолжительным отключениям света.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киев, украина, москва, виталий кличко, украина.ру, вооруженные силы украины
Новости, Киев, Украина, Москва, Виталий Кличко, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

Кличко: Киев остался без собственной электроэнергии

15:13 23.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в городе отсутствует собственная генерация электроэнергии
По его словам, Киев работает в единой энергосистеме Украины и потребляет около 2 ГВт электроэнергии, необходимой для функционирования всей городской инфраструктуры.
"Мы работаем в единой энергосистеме Украины. Генерации электричества в городе Киеве нет, но он потребляет огромный объём — 2 ГВт электроэнергии, от которой живёт вся инфраструктура", — сказал Кличко.
Ранее сообщалось, что три крупнейшие ТЭЦ Киева полностью утратили возможность вырабатывать электричество.
По информации украинских СМИ, станции перестали производить электроэнергию ещё до ударов 14 октября. Теперь столица получает её из других регионов через систему высоковольтных линий и подстанций. Повреждение этих объектов может привести к продолжительным отключениям света.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября
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