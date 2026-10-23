https://ukraina.ru/20261023/tri-shaga-k-miru-mendel-prizvala-zelenskogo-uyti-v-otstavku-radi-peregovorov-1084016864.html
Три шага к миру: Мендель призвала Зеленского уйти в отставку ради переговоров
Три шага к миру: Мендель призвала Зеленского уйти в отставку ради переговоров - 23.10.2026 Украина.ру
Три шага к миру: Мендель призвала Зеленского уйти в отставку ради переговоров
Для реального достижения мира Владимиру Зеленскому необходимо предпринять три конкретных шага, о которых он сейчас замалчивает, заявила в своем телеграм-канале его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
2026-10-23T12:46
2026-10-23T12:46
2026-10-23T12:46
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Первой и ключевой мерой, по мнению Мендель, должна стать официальная отмена украинского указа от 2022 года, который на законодательном уровне запрещает вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.Вторым необходимым решением бывший секретарь назвала запуск конституционных изменений для проведения президентских выборов. Она подчеркнула, что Верховная Рада способна проголосовать за эти реформы незамедлительно, не дожидаясь режима прекращения огня. Третьим шагом Мендель обозначила добровольную отставку Зеленского с передачей полномочий спикеру парламента. Она отметила, что на фоне масштабных коррупционных скандалов, раскола в обществе и очевидных споров вокруг легитимности Зеленского, его уход с поста главы государства мог бы стать реальным стимулом для запуска переговорного процесса.О других высказываниях Мендель - в материале "Треплет нервы Трампу": Мендель объяснила, почему упрямство Зеленского добьет Украину на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, владимир зеленский, юлия мендель, владимир путин, верховная рада, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Владимир Зеленский, Юлия Мендель, Владимир Путин, Верховная Рада, Украина.ру
Три шага к миру: Мендель призвала Зеленского уйти в отставку ради переговоров
Для реального достижения мира Владимиру Зеленскому необходимо предпринять три конкретных шага, о которых он сейчас замалчивает, заявила в своем телеграм-канале его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель
Первой и ключевой мерой, по мнению Мендель, должна стать официальная отмена украинского указа от 2022 года, который на законодательном уровне запрещает вести любые переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
Вторым необходимым решением бывший секретарь назвала запуск конституционных изменений для проведения президентских выборов. Она подчеркнула, что Верховная Рада способна проголосовать за эти реформы незамедлительно, не дожидаясь режима прекращения огня.
Третьим шагом Мендель обозначила добровольную отставку Зеленского с передачей полномочий спикеру парламента.
Она отметила, что на фоне масштабных коррупционных скандалов, раскола в обществе и очевидных споров вокруг легитимности Зеленского, его уход с поста главы государства мог бы стать реальным стимулом для запуска переговорного процесса.