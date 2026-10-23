У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США - 23.10.2026 Украина.ру
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У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США
У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США - 23.10.2026 Украина.ру
У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США
Украина отрицает восстановление работы спутников Starlink
2026-10-23T12:08
2026-10-23T12:08
новости
украина
сша
илон маск
дональд трамп
владимир зеленский
республиканская партия
пентагон
politico
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Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что с Украины не снимали ограничений на работу спутников Starlink."Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось", — написал он в соцсети Х в комментарии к заметке одного из СМИ, утверждавшей, что президент США Дональд Трамп позвонил бизнесмену Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу спутниковой связи для Украины. Украинское новостное агентство "Укринформ" также сообщает, что из-за плохой работы спутников были вновь сорваны несколько операций ВСУ.Накануне самому Трампу пришлось отвечать на соответствующие вопросы."Звонил ли я или звонил кто-то другой – это не имеет никакого значения. Думаю, главное то, что он (Маск — Ред.) его вернул", – заявил президент США, комментируя публикацию The Wall Street Jounal.Источники WSJ уточнили, что вскоре после разговора Трампа и Маска спутниковая связь для украинских военных стала работать лучше. Однако некоторые отмечали, что полностью её функционал не восстановился.О том, что ограничения не сняты, пишет и американское информационное агентство Associated Press. Как заявил агентству высокопоставленный европейский чиновник, в работе Starshield – военной версии Starlink — ничего не изменилось. Ограничение скорости передвижения терминалов на уровне около 160 км/ч по-прежнему действует, что мешает использованию украинских дронов.Сам Маск несколько дней назад пригрозил тем, кто оказывает на него давление.К тому времени девять сенаторов от Демократической и Республиканской партий США подготовили обращение к Пентагону по поводу ограничений на работу спутниковой связи Starlink для Украины.Кроме того, как сообщило издание Politico, Демпартия США рассматривает возможные расследования в отношении Маска и его компаний, если ей удастся вернуть контроль над Конгрессом по итогам ноябрьских выборов. Одним из таких расследований может быть и расследование роли Маска в ограничении спутниковой связи для украинских военных.Как заявила в комментарии изданию член палаты представителей Прамила Джаяпал, у неё возникает вопрос, когда получатель крупного государственного контракта использует его для отключения связи, необходимой Украине. Ещё одна представительница Демпартии — член комитета палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям Зои Лофгрен заявила, что количество возможных конфликтов интересов в деятельности Маска "поражает".
https://ukraina.ru/20261023/khamstvo-i-otchayanie-zachem-zelenskiy-otkrovenno-portit-otnosheniya-s-trampom-1083998012.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, сша, илон маск, дональд трамп, владимир зеленский, республиканская партия, пентагон, politico
Новости, Украина, США, Илон Маск, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Республиканская партия, Пентагон, Politico

У ВСУ новые провалы, а Трамп врёт: Украина опровергает президента США

12:08 23.10.2026
 
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photosмиссия Starlink
миссия Starlink - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© commons.wikimedia.org / Official SpaceX Photos
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Украина отрицает восстановление работы спутников Starlink
Советник Владимира Зеленского по вопросам коммуникаций Дмитрий Литвин заявил, что с Украины не снимали ограничений на работу спутников Starlink.
"Мы видим тот же лимит. То есть на данный момент ничего не изменилось", — написал он в соцсети Х в комментарии к заметке одного из СМИ, утверждавшей, что президент США Дональд Трамп позвонил бизнесмену Илону Маску и попросил его снять ограничения на работу спутниковой связи для Украины. Украинское новостное агентство "Укринформ" также сообщает, что из-за плохой работы спутников были вновь сорваны несколько операций ВСУ.
Накануне самому Трампу пришлось отвечать на соответствующие вопросы.
"Звонил ли я или звонил кто-то другой – это не имеет никакого значения. Думаю, главное то, что он (Маск — Ред.) его вернул", – заявил президент США, комментируя публикацию The Wall Street Jounal.
Источники WSJ уточнили, что вскоре после разговора Трампа и Маска спутниковая связь для украинских военных стала работать лучше. Однако некоторые отмечали, что полностью её функционал не восстановился.
О том, что ограничения не сняты, пишет и американское информационное агентство Associated Press. Как заявил агентству высокопоставленный европейский чиновник, в работе Starshield – военной версии Starlink — ничего не изменилось. Ограничение скорости передвижения терминалов на уровне около 160 км/ч по-прежнему действует, что мешает использованию украинских дронов.
Сам Маск несколько дней назад пригрозил тем, кто оказывает на него давление.
"Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. Те, кто затевает со мной ссору, должны "понимать, что я выясню, кто на самом деле дергает за ниточки, и приду за ними, а не за их марионетками", – написал Маск в X.
К тому времени девять сенаторов от Демократической и Республиканской партий США подготовили обращение к Пентагону по поводу ограничений на работу спутниковой связи Starlink для Украины.
Кроме того, как сообщило издание Politico, Демпартия США рассматривает возможные расследования в отношении Маска и его компаний, если ей удастся вернуть контроль над Конгрессом по итогам ноябрьских выборов. Одним из таких расследований может быть и расследование роли Маска в ограничении спутниковой связи для украинских военных.
Как заявила в комментарии изданию член палаты представителей Прамила Джаяпал, у неё возникает вопрос, когда получатель крупного государственного контракта использует его для отключения связи, необходимой Украине. Ещё одна представительница Демпартии — член комитета палаты представителей Конгресса США по науке, космосу и технологиям Зои Лофгрен заявила, что количество возможных конфликтов интересов в деятельности Маска "поражает".
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