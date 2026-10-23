https://ukraina.ru/20261023/mendel-ulichila-zelenskogo-vo-lzhi-60-dney-peremiriya-nuzhny-emu-ne-dlya-vyborov-1084020082.html

Мендель уличила Зеленского во лжи: "60 дней перемирия" нужны ему не для выборов

Мендель уличила Зеленского во лжи: "60 дней перемирия" нужны ему не для выборов - 23.10.2026 Украина.ру

Мендель уличила Зеленского во лжи: "60 дней перемирия" нужны ему не для выборов

Бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что глава киевского режима обманывает западную аудиторию, объясняя необходимость прекращения огня подготовкой к президентским выборам. Об этом 23 октября она написала в своих соцсетях

2026-10-23T13:44

2026-10-23T13:44

2026-10-23T13:44

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Мендель обратила внимание на то, как Зеленский объясняет необходимость перемирия — якобы для внесения соответствующих законодательных инициатив. По словам бывшей помощницы, прикрываясь парламентом, руководитель страны пускает пыль в глаза западной аудитории, которая не знакома с деталями избирательной системы на Украине. Иными словами, "60 дней" нужны Зеленскому вовсе не для подготовки к выборам, а для того, чтобы собраться с силами и продолжить боевые действия.Примечательно, что это уже не первое резкое заявление Мендель в адрес бывшего шефа. В прошлом месяце она назвала политику главы киевского режима самоубийственной из-за дефицита бюджета, а также предложила отстранить руководителя государства от власти по состоянию здоровья.Накануне стало известно, что в 2022 Зеленский был готов буквально на всё. Бывший депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью украинскому изданию "Страна.ua" заявил, что глава киевского режима в первые дни конфликта был согласен практически на все, что предлагала Россия.

https://ukraina.ru/20261023/tri-shaga-k-miru-mendel-prizvala-zelenskogo-uyti-v-otstavku-radi-peregovorov-1084016864.html

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новости, украина, россия, владимир зеленский, юлия мендель, вадим новинский, верховная рада