https://ukraina.ru/20261023/ukraintsy-lishili-gazmanova-novykh-pesen-1084021317.html

Украинцы лишили Газманова новых песен

Украинцы лишили Газманова новых песен - 23.10.2026 Украина.ру

Украинцы лишили Газманова новых песен

Певец Олег Газманов обвинил украинцев в утрате неопубликованных песен

2026-10-23T15:36

2026-10-23T15:36

2026-10-23T15:36

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Народный артист Олег Газманов заявил, что потерял много неопубликованных песен из-за сбоев в работе облачного сервиса "Яндекса" на фоне атак украинских беспилотных летательных аппаратов."К сожалению, большая часть материала погибла. У меня трагедия, потерял очень много песен", — сказал ГазмановРанее, в августе, Газманов рассказал РИА Новости, что ему не удалось восстановить записи своих песен после потопа в его студии звукозаписи. Как заявил певец, тогда пострадали труды его работы за 15-20 лет.В 2015 году Газманова внесли в базу одиозного сайта "Миротворец" за поддержку воссоединения Крыма с Россией и за "действия, направленные против Украины".В марте 2022 года Служба безопасности Украины объявила Газманова в розыск, а в январе 2023 года в отношении Газманова ввели персональные санкции. Спустя два с половиной года – в июле 2025 года – украинские власти предъявили заочное обвинение Газманову в "посягательстве на территориальную целостность страны".Ранее, 11 октября в панели управления облачной платформой "Яндекс" – Yandex Cloud – появилось предупреждение о технических инцидентах в 62 сервисах. Через два дня в комментарии изданию "РБК" пресс-служба "Яндекса" сообщила о том, что компания отменила плату за облачную платформу Yandex Cloud и сервисы "Яндекс 360" до конца октября."Сервисы по-прежнему работают с ограничениями, инженеры компании продолжают восстановительные работы. Чтобы в этот период клиентам и пользователям не приходилось дополнительно беспокоиться о расходах, "Яндекс" решил сделать сервисы бесплатными", – указывалось в сообщении.На следующей день – 14 октября – канал канал Yandex Cloud Alerts предупредил, что могут быть недоступны некоторые функции AI Studiо. С перебоями работал и ряд других сервисов, связанных с ИИ.Пока Газманов печалится от своих "живых" песнях на Западе – в популярном сервисе Spotify – без всяких украинских атак за год из рекомендаций удалили 50 млн треков, а ещё 75 млн стёрли полностью. Первые треки были созданы при помощи ИИ, вторые – являлись спам-треками. При этом 50 млн удалённых из рекомендаций музыкальных композиций остаются доступными, но не появляются в алгоритмических или редакционных подборках.С начала этого года сервис обновил алгоритмы, чтобы показывать больше музыки живых исполнителей. Компания также ввела метки для сгенерированных певцов: статус AI Persona получили более 300 тыс. исполнителей, из которых 70% - независимые. Примечательно, что треки с признаком генерации ИИ в десять раз чаще не достигают порога в 1 тыс. прослушиваний, чем композиции, написанные живыми людьми.С учётом такого вала генерации ИИ-контента, потеря песен Газманова может представлять ущерб для ценителей музыки.

https://ukraina.ru/20261013/snbo-obyavil-voynu-boyarskomu-lolite-i-baste-na-ukraine-zablokirovali-desyatki-kanalov-rossiyskikh-1083779785.html

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