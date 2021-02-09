Украинский коллектив Gо-A должен был представлять свою страну на «Евровидении» еще в 2020 году, но из-за пандемии конкурс отменили. В этом году большинство государств решило своих конкурсантов не менять, в том числе и Украина.
Однако трек, по условиям музыкального соревнования, нужно было представить новый. За год члены Gо-A написали 3 песни, из них независимое жюри выбрало вариант «Шум», написанный в этническом стиле.
Изначально предполагалось, что песня будет выбрала путем открытого голосования граждан, однако в итоге голосовала комиссия в составе певицы Джамалы, которая выиграла «Евровидение» в 2016 году, солиста группы The Maneken Евгения Филатова, продюсеров Руслана Квинте и Владимира Бебешко и членов правления Общественного вещания — Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина.
«Сделайте независимый отбор с другими участниками, народу не дали право проголосовать за песню, которая представляет всю Украину. Плюнули по мнение пользователей. Цирк! Песня 80% людям не понравилась!», «Про коноплю как раз в тему», «Последнее место обеспечено», «Позорная песня!!! "Сектор Газа" отдыхает!», «В песнях "Сектора Газа" хоть смысл бывал…» — такие комментарии оставили пользователи сети.
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В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая. Формат мероприятия еще определяется.