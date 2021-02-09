«Сею-вею, сею-вею конопляночки, сею-вею, сею-вею зеленешенькие», — поется в песне коллектива.
Дополняют картину жанр «кислотный фолк» и клип, в котором люди, облаченные в костюмы химзащиты, танцуют странные танцы и водят хоровод в навевающем тоску тумане.
«Если бы я ничего не знал об Украине до просмотра этого клипа, у меня сложилось бы примерно такое впечатление: страна с плохим климатом и убитой в хлам экологией, населенная бедными, причудливыми, но чертовски голосистыми дегенератами», — комментирует клип киевский политолог Сергей Белашко.
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Украинский коллектив Gо-A должен был представлять свою страну на «Евровидении» еще в 2020 году, но из-за пандемии конкурс отменили. В этом году большинство государств решило своих конкурсантов не менять, в том числе и Украина.
Однако трек, по условиям музыкального соревнования, нужно было представить новый. За год члены Gо-A написали 3 песни, из них независимое жюри выбрало вариант «Шум», написанный в этническом стиле.
Изначально предполагалось, что песня будет выбрана путем открытого голосования граждан, однако в итоге решение принимала комиссия в составе певицы Джамалы, которая выиграла «Евровидение» в 2016 году, солиста группы The Maneken Евгения Филатова, продюсеров Руслана Квинте и Владимира Бебешко и членов правления Общественного вещания — Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина.
В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая. Формат мероприятия еще определяется.