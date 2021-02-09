В нынешнем 2021 году от Украины на международный песенный конкурс «Евровидение» поедет группа Gо-A с песней «Шум», которую выбрало отборочное жюри. Свое мнение об этом треке высказал политолог из Киева Сергей Белашко, слова которого на днях привело издание «Политнавигатор»

«Сею-вею, сею-вею конопляночки, сею-вею, сею-вею зеленешенькие», — поется в песне коллектива.

«Психоделическая дурка»: украинский ведущий оценил песню, с которой страна выступит на «Евровидении» © Игорь Кондратюк/Фейсбук

«Если бы я ничего не знал об Украине до просмотра этого клипа, у меня сложилось бы примерно такое впечатление: страна с плохим климатом и убитой в хлам экологией, населенная бедными, причудливыми, но чертовски голосистыми дегенератами», — комментирует клип киевский политолог Сергей Белашко.

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Украинский коллектив Gо-A должен был представлять свою страну на «Евровидении» еще в 2020 году, но из-за пандемии конкурс отменили. В этом году большинство государств решило своих конкурсантов не менять, в том числе и Украина.

Однако трек, по условиям музыкального соревнования, нужно было представить новый. За год члены Gо-A написали 3 песни, из них независимое жюри выбрало вариант «Шум», написанный в этническом стиле.

Изначально предполагалось, что песня будет выбрана путем открытого голосования граждан, однако в итоге решение принимала комиссия в составе певицы Джамалы, которая выиграла «Евровидение» в 2016 году, солиста группы The Maneken Евгения Филатова, продюсеров Руслана Квинте и Владимира Бебешко и членов правления Общественного вещания — Ярослава Лодыгина и Дмитрия Хоркина.

В 2021 году конкурс будет проведен на арене Ahoy в нидерландском Роттердаме. Мероприятие запланировано на 18, 20 и 22 мая. Формат мероприятия еще определяется.