https://ukraina.ru/20261023/vladimir-bruter-evropa-predlagaet-dva-stsenariya-okonchaniya-voyny-na-ukraine-no-rossii-ne-podkhodit-ni-1084007297.html

Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один

Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один - 23.10.2026 Украина.ру

Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один

Если Европа согласится на российские условия окончания войны на Украине, это будет означать ее политический коллапс. Для Европы превосходство над Россией означает смысл ее существования.

2026-10-23T06:30

2026-10-23T06:30

2026-10-23T06:30

интервью

россия

европа

украина

дональд трамп

виктор орбан

фридрих мерц

нато

украина.ру

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e6/0b/10/1040871871_71:13:821:435_1920x0_80_0_0_f46fde9ac030c9ef54615ae0b4b0ddec.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.Европа стала более серьезно подходить к вопросу урегулирования конфликта на Украине, заявил помощник президента России Юрий Ушаков по итогам визита спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа.- Владимир Ильич, можно ли надеяться на изменение позиций европейцев по украинскому конфликту на фоне изменения политического ландшафта в Германии и кризиса власти во Франции?- Европа никогда не возражала против соглашения с Россией, но на своих условиях. На условия России она никогда не согласится, об этом на днях заявил Мерц. Он сказал, что это было бы капитуляцией, а кроме того, он заявил, что отношения с Россией его интересуют больше, чем экономика Германии. Надеюсь, Мерцу недолго осталось править. Но вопрос в том, что, если Европа согласится на российские условия, это будет означать ее политический коллапс.Для Европы превосходство над Россией означает смысл ее существования. Смысл существования Евросоюза в том, что он вынуждал Россию соглашаться с условиями, которые ей навязывала объединённая Европа.Если бы не Европа, разве могла бы иметь место дискриминация русских в Прибалтике? Но мы закрывали на это глаза, потому что в течение долгого времени Европа была нашим главным экономическим партнером. И Европа была в этом главным бенефициаром. Европа могла тратить деньги не на оружие, а на обильные социальные программы, которые показывали всему миру, какое это замечательное место. Именно так европейцы представляли себе свое настоящее и будущее. Теперь ситуация поменялась. Признание это европейцами будет означать, что их смысл существования закончился.- Но для Алисы Вайдель ("Альтернатива для Германии") и Марин Ле Пен ("Национальное объединение"), судя по их публичным заявлениям, противостояние с Россией не является главной задачей их политической карьеры.- Есть ли хотя бы одна стана, где такие люди пришли к власти? Давайте опять обратимся к Мерцу. Даже разгромное поражение на последних трех выборах, реальная, хотя еще и не оформившаяся, возможность создания анти-ХДСовской коалиции в Берлине не убеждает Мерца, что нужно что-то изменить.Западноевропейская политическая элита прекрасно понимает, что здесь или они, или мы. Вариант договориться был бы, если бы у России были серьезные политические союзники в Восточной Европе. Такую роль мог бы сыграть Орбан. Но Орбана уже нет, и это не случайно. Выбиванием Орбана занималась вся коллективная Европа, и в конечном итоге они свое цели достигли. Для них категорически неприемлем любой вариант, когда Россия и США навязывают свою волю Европе. С нашей стороны, не должно быть никаких иллюзий, что вот Европа сейчас прогнется.- Все же существенным отличием нынешней ситуации от той, что была в начале года, является то, что украинская ПВО истощила свои возможности, а европейцы и американцы, которые расстреляли свой боезапас на Ближнем Востоке, не могут исправить ситуацию. Кроме того, с начала года российская армия освободила значительные территории. Как все это приближает заключение мира на наших условиях?- Для европейцев должно стать очевидным, что фронт на Украине не удается поддерживать. Формула выглядит следующим образом: перед тем, как сдавать Харьков, они будут готовы сдать Запорожье и Херсон. Европейцы захотят прекратить войну, когда они поймут, что любое ее продолжение серьезным образом ухудшает их переговорные позиции и, возможно, заставит их через какое-то время соглашаться на еще худшие условия.Сейчас они считают, что ситуация действительно напряженная, но не требует каких-то немедленных решений. Западный политический класс связывает свои надежды с результатами выборов в Конгресс США 3 ноября. Если Трамп потерпит серьезное поражение, это будет один вариант. Если сокрушительный, это другой вариант. Но в первом и во втором варианте западные европейские политики считают, что ситуация изменится в их пользу.- Премьер Болгарии Румен Радев тем временем утверждает, что война на Украине разрушает европейские экономики.- Радев очень здоровый человек, но его влияние на западноевропейцев минимально. Меня часто спрашивают, а почему Роберт Фицо не может сыграть ту роль, которую, по моему мнению, мог сыграть Орбан. Ответ простой. Венгров на Западе считают своими. Словаков не считают, и словацкий премьер-министр для них всегда будет выходцем из какого-то Дикого поля, где живут дикие люди.Венгрия – это историческая часть Запада. Несмотря на все противоречия, Орбана воспринимали в Европе уважительно, хотя и делали все возможное, чтобы он ушел. Что касается Фицо, его просто выслушают. Радев в Европе – это представитель территории, которая не является и никогда не станет Западом.- Недавно экспертное сообщество активно обсуждало дизельную сделку США и России. Как это повлияет на электоральные баллы политической силы, которая поддерживает Трампа?- Даже если дизель из России прибудет в США через пять дней, как это повлияет на выборы, которые будут через 10 дней. Даже многие из его сторонников считают, что избрание Трампа было очень серьезной ошибкой. Сначала ты работаешь на свою репутацию, потом репутация работает на тебя. Трамп, к сожалению для нас, создал такую репутацию, которая работает против него. И он за неделю с этим не справится.- В ноябре планируется трехсторонняя встреча лидеров России, Китая и США подтвердили свою готовность провести трехстороннюю встречу на саммите АТЭС в Шэньчжэне. Одной из тем переговоров станет обсуждение вопросов глобальной безопасности. Будут ли там приняты действительно важные решения?- Эта встреча, если она произойдет, состоится через три недели после выборов. Трамп приедет на нее политически хромым. Все, что он скажет, будет находиться в серьезном противоречии с тем большинством, которое сформируется в американском Конгрессе. Возможности Трампа мы видим по Анкориджу: российская сторона утверждает, что Трамп обещал, а Трамп говорит, что обещал только постараться.После Анкориджа прошло больше года. Трамп всегда предлагает такую формулу, которая сама в себе предполагает недоговороспособность. Что такое "денуклеаризация вместе с Китаем"? Он знает ответ Китая, когда он настаивает на своем подходе. Это означает, что он не уважает своих собеседников, что он пытается им навязать то, от чего они отказались изначально, при том, что они не отказываются от принципиальных дискуссий в целом по данным вопросам. Когда Трамп делает вид, что этого не слышит, это вызывает большие сомнения по поводу его договороспособности вообще.Если бы Трамп был более договороспособным, более инклюзивным, то два года, которые у него были на принятие решений, прошли бы гораздо более эффективно. Сейчас мы можем говорить о том, что он их потратил впустую, да еще и испортил свою репутацию.Встретиться с ним в тройном формате можно, но решительных изменений это не даст. На это вопрос уже ответил Ушаков, сказав, что за несколько часов нельзя преодолеть то, что создавалось годами. Можем процитировать Рябкова, который сказал, что по стратегической стабильности и по сокращению наступательных вооружений никакого диалога налажено не было. Американцы по собственной инициативе вышли из нескольких важных форматов.- Тем не менее европейцы, как пишет Politico, ищут переговорщика с Россией, опасаясь того, что Трамп договорится с Москвой за их спинами. На эту роль рассматривают кандидатуру президента Финляндии Стубба.- Мы видели основу европейского плана. Там нет и не будет ничего, что может быть интересно России. Переговоры о переговорах России не нужны. Россия и так знает консолидированную позицию Западной Европы. Ничего в ней неожиданного, нового и принципиально интересного для России нет. Там два варианта. Либо вы останавливаете боевые действия по ЛБС, и тогда мы пока не берем Украину в НАТО, либо Украина уходит из Донбасса, и тогда мы ее берем в НАТО. Вам какой вариант больше нравится? Мне никакой.

https://ukraina.ru/20261022/delo-idet-k-etomu-chego-zhdat-ot-mirnykh-peregovorov-po-ukraine-1083982971.html

https://ukraina.ru/20261022/tramp-popytaetsya-navyazat-kommercheskuyu-sdelku-po-ukraine-no-rossiya-ne-poydet-na-torgi--lukyanov-1084003259.html

https://ukraina.ru/20261022/mikhail-delyagin-poka-ssha-tayno-skupayut-nash-dizel-a-angliya-prevraschaet-evropu-v-koloniyu-1083975718.html

россия

европа

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, европа, украина, дональд трамп, виктор орбан, фридрих мерц, нато, украина.ру, ес, марин ле пен