https://ukraina.ru/20261023/nachalsya-iskhod-zhiteley-iz-kieva-i-odessy-zelenskiy-teryaet-upravlenie--mnenie-ischenko-1083993072.html
"Начался исход жителей из Киева и Одессы": Зеленский теряет управление — мнение Ищенко
"Начался исход жителей из Киева и Одессы": Зеленский теряет управление — мнение Ищенко - 23.10.2026 Украина.ру
"Начался исход жителей из Киева и Одессы": Зеленский теряет управление — мнение Ищенко
Зеленский стоит перед угрозой исхода жителей из крупных городов на Украине. Инфраструктура начинает стремительно разрушаться так, что её быстрое восстановление уже невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-10-23T06:20
2026-10-23T06:20
2026-10-23T06:20
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Отвечая на вопрос о противостоянии Кличко и Зеленского, эксперт перешёл к тому, что происходит с Киевом и управляемостью страны.По словам Ищенко, позиции украинской власти будут слабеть — она теряет контроль над управляемостью страны. "Если сокращается население столицы, то у вас исчезает возможность обеспечивать управленческие функции во всех министерствах, ведомствах и так далее", — пояснил эксперт.Уезжают, отметил он, те, кто может себе это позволить в первую очередь: высшие государственные чиновники и среднее звено зажиточнее низшего звена госслужбы и большей части бюджетников, поэтому они будут первой волной."Зеленский стоит перед угрозой исхода населения из крупных городов. Инфраструктура начинает разрушаться так, что её быстрое восстановление становится невозможным", — продолжил Ищенко.Политолог пояснил, что если будут выведены из строя мосты в Киеве, через которые проходит метро, то даже автономная работа левобережных и правобережных линий не решит проблему города. "Значительная часть населения живет на левом берегу в спальных районах, а на работу едет на правый берег", — добавил он."Как эти люди будут голосовать, если из Киева и Одессы начался исход жителей", — констатировал собеседник издания.Полный текст интервью "Ростислав Ищенко: Россия заставит Европу оценить убытки от Украины, чтобы предотвратить новую войну" на сайте Украина.ру."Дизельный компромисс" Вашингтона с Москвой наглядно продемонстрировал, что санкционная солидарность Запада дала трещину. На этом фоне Россия не идёт на тактическое перемирие с Украиной и не попадает в ловушку переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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"Начался исход жителей из Киева и Одессы": Зеленский теряет управление — мнение Ищенко
Зеленский стоит перед угрозой исхода жителей из крупных городов на Украине. Инфраструктура начинает стремительно разрушаться так, что её быстрое восстановление уже невозможно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о противостоянии Кличко и Зеленского, эксперт перешёл к тому, что происходит с Киевом и управляемостью страны.
По словам Ищенко, позиции украинской власти будут слабеть — она теряет контроль над управляемостью страны. "Если сокращается население столицы, то у вас исчезает возможность обеспечивать управленческие функции во всех министерствах, ведомствах и так далее", — пояснил эксперт.
Уезжают, отметил он, те, кто может себе это позволить в первую очередь: высшие государственные чиновники и среднее звено зажиточнее низшего звена госслужбы и большей части бюджетников, поэтому они будут первой волной.
"Зеленский стоит перед угрозой исхода населения из крупных городов. Инфраструктура начинает разрушаться так, что её быстрое восстановление становится невозможным", — продолжил Ищенко.
Политолог пояснил, что если будут выведены из строя мосты в Киеве, через которые проходит метро, то даже автономная работа левобережных и правобережных линий не решит проблему города. "Значительная часть населения живет на левом берегу в спальных районах, а на работу едет на правый берег", — добавил он.
"Как эти люди будут голосовать, если из Киева и Одессы начался исход жителей", — констатировал собеседник издания.
"Дизельный компромисс" Вашингтона с Москвой наглядно продемонстрировал, что санкционная солидарность Запада дала трещину. На этом фоне Россия не идёт на тактическое перемирие с Украиной и не попадает в ловушку переговоров. Подробнее об этом — в материале "Олег Иванов: Россия переходит к "стратегии паралича", после которой Украина не сможет сопротивляться" на сайте Украина.ру.