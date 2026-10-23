Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16 - 23.10.2026 Украина.ру
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Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16
Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16 - 23.10.2026 Украина.ру
Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16
Дания ускоренно передала Украине свыше 50 тыс. боеприпасов для авиационных пушек истребителей F-16. Об этом 23 октября сообщило Министерство обороны Украины в Телеграм
2026-10-23T12:54
2026-10-23T12:54
новости
украина
дания
эстония
владимир зеленский
telegram
f-16
вооруженные силы украины
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Также премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин выделит дополнительные €10 млн на закупку оружия для Украины в рамках инициативы PURL.Ранее сообщалось, что Евросоюз готов выделить Украине значительную финансовую помощь в размере €46,7 млрд из запрошенных €70 млрд. Эти средства предполагается направить на укрепление обороноспособности страны к 2027 году. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подчёркивал важность этой поддержки, указывая на возможные последствия, такие как миграционный кризис, в случае недостаточной помощи и потенциального поражения Украины в текущем конфликте.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, дания, эстония, владимир зеленский, telegram, f-16, вооруженные силы украины, ес
Новости, Украина, Дания, Эстония, Владимир Зеленский, Telegram, F-16, Вооруженные силы Украины, ЕС

Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16

12:54 23.10.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
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Дания ускоренно передала Украине свыше 50 тыс. боеприпасов для авиационных пушек истребителей F-16. Об этом 23 октября сообщило Министерство обороны Украины в Телеграм
Также премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин выделит дополнительные €10 млн на закупку оружия для Украины в рамках инициативы PURL.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готов выделить Украине значительную финансовую помощь в размере €46,7 млрд из запрошенных €70 млрд. Эти средства предполагается направить на укрепление обороноспособности страны к 2027 году.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подчёркивал важность этой поддержки, указывая на возможные последствия, такие как миграционный кризис, в случае недостаточной помощи и потенциального поражения Украины в текущем конфликте.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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