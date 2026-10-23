https://ukraina.ru/20261023/daniya-peredala-ukraine-50-tys-boepripasov-dlya-f-16-1084017015.html
Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16
Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16 - 23.10.2026 Украина.ру
Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16
Дания ускоренно передала Украине свыше 50 тыс. боеприпасов для авиационных пушек истребителей F-16. Об этом 23 октября сообщило Министерство обороны Украины в Телеграм
2026-10-23T12:54
2026-10-23T12:54
2026-10-23T12:54
новости
украина
дания
эстония
владимир зеленский
telegram
f-16
вооруженные силы украины
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053846197_0:0:2112:1188_1920x0_80_0_0_ed26a1d41c1b41c2e0a3d6d591d1f03a.png
Также премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин выделит дополнительные €10 млн на закупку оружия для Украины в рамках инициативы PURL.Ранее сообщалось, что Евросоюз готов выделить Украине значительную финансовую помощь в размере €46,7 млрд из запрошенных €70 млрд. Эти средства предполагается направить на укрепление обороноспособности страны к 2027 году. Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подчёркивал важность этой поддержки, указывая на возможные последствия, такие как миграционный кризис, в случае недостаточной помощи и потенциального поражения Украины в текущем конфликте.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
дания
эстония
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07e8/03/0c/1053846197_0:0:1584:1188_1920x0_80_0_0_d7f6461455b6e4505dcc00fc7cefb997.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, дания, эстония, владимир зеленский, telegram, f-16, вооруженные силы украины, ес
Новости, Украина, Дания, Эстония, Владимир Зеленский, Telegram, F-16, Вооруженные силы Украины, ЕС
Дания передала Украине 50 тыс. боеприпасов для F-16
Дания ускоренно передала Украине свыше 50 тыс. боеприпасов для авиационных пушек истребителей F-16. Об этом 23 октября сообщило Министерство обороны Украины в Телеграм
Также премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что Таллин выделит дополнительные €10 млн на закупку оружия для Украины в рамках инициативы PURL.
Ранее сообщалось, что Евросоюз готов выделить Украине значительную финансовую помощь в размере €46,7 млрд из запрошенных €70 млрд. Эти средства предполагается направить на укрепление обороноспособности страны к 2027 году.
Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский подчёркивал важность этой поддержки, указывая на возможные последствия, такие как миграционный кризис, в случае недостаточной помощи и потенциального поражения Украины в текущем конфликте.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.