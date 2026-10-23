Фронт без связи: Стерненко признал провал боевых задач ВСУ из-за лимитов Starlink - 23.10.2026 Украина.ру
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Фронт без связи: Стерненко признал провал боевых задач ВСУ из-за лимитов Starlink
Фронт без связи: Стерненко признал провал боевых задач ВСУ из-за лимитов Starlink - 23.10.2026 Украина.ру
Фронт без связи: Стерненко признал провал боевых задач ВСУ из-за лимитов Starlink
Ограничения в работе спутниковой сети Starlink на Украине привели к очередному срыву операций ВСУ, посетовал в соцсети X волонтер, бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко
2026-10-23T12:12
2026-10-23T12:21
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По его словам, ситуация с функционированием терминалов и их военной модификации Starshield остается неопределенной. Ряд подразделений заявляет о частичном восстановлении связи для полетов на скоростях выше прошлых лимитов, однако это затронуло далеко не все участки. Из-за того, что на отдельных отрезках фронта фильтры продолжают действовать, выполнение целого ряда боевых задач украинской армии оказалось сорвано. В начале недели Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в работе терминалов Starlink, пропадающих на скорости 130–161 километр в час на различных участках фронта.Ранее в пятницу американские СМИ заявляли о просьбе президента США Дональда Трампа к Илона Маску снять скоростные барьеры со Starshield, однако советник главы киевского режима Дмитрий Литвин позже посетовал, что блокировка все еще остается в силе.Подробнее - в материале Никаких изменений: советник Зеленского пожаловался на жесткие лимиты Starlink на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, илон маск, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Илон Маск, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Фронт без связи: Стерненко признал провал боевых задач ВСУ из-за лимитов Starlink

12:12 23.10.2026 (обновлено: 12:21 23.10.2026)
 
© Фото : ssternenko / TelegramСергей Стерненко
Сергей Стерненко - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото : ssternenko / Telegram
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Ограничения в работе спутниковой сети Starlink на Украине привели к очередному срыву операций ВСУ, посетовал в соцсети X волонтер, бывший замминистра обороны Украины Сергей Стерненко
По его словам, ситуация с функционированием терминалов и их военной модификации Starshield остается неопределенной.
Ряд подразделений заявляет о частичном восстановлении связи для полетов на скоростях выше прошлых лимитов, однако это затронуло далеко не все участки. Из-за того, что на отдельных отрезках фронта фильтры продолжают действовать, выполнение целого ряда боевых задач украинской армии оказалось сорвано.
В начале недели Владимир Зеленский пожаловался на ограничения в работе терминалов Starlink, пропадающих на скорости 130–161 километр в час на различных участках фронта.
Ранее в пятницу американские СМИ заявляли о просьбе президента США Дональда Трампа к Илона Маску снять скоростные барьеры со Starshield, однако советник главы киевского режима Дмитрий Литвин позже посетовал, что блокировка все еще остается в силе.
Подробнее - в материале Никаких изменений: советник Зеленского пожаловался на жесткие лимиты Starlink на сайте Украина.ру.
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