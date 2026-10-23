Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает
15:42 23.10.2026 (обновлено: 16:10 23.10.2026)
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик мы препарируем очередной гастрольный тур главного актера Банковой по западным СМИ.
Вы увидите, как криворожская дипломатия пробивает очередное дно: от исторических галлюцинаций про "генетический антифашизм" до проплаченных слез в британском эфире за скромные полмиллиона фунтов стерлингов из кармана нищающих украинцев. Кому может достаться корона директора киевского цирка — смотрите в видео.
Вы увидите, как криворожская дипломатия пробивает очередное дно: от исторических галлюцинаций про "генетический антифашизм" до проплаченных слез в британском эфире за скромные полмиллиона фунтов стерлингов из кармана нищающих украинцев. Кому может достаться корона директора киевского цирка — смотрите в видео.
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