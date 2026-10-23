Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает - 23.10.2026 Украина.ру
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Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает
Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает - 23.10.2026 Украина.ру
Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает
В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик мы препарируем очередной гастрольный тур главного актера Банковой по западным СМИ.Вы увидите, как... Украина.ру, 23.10.2026
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владимир зеленский
киев
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик мы препарируем очередной гастрольный тур главного актера Банковой по западным СМИ.Вы увидите, как криворожская дипломатия пробивает очередное дно: от исторических галлюцинаций про "генетический антифашизм" до проплаченных слез в британском эфире за скромные полмиллиона фунтов стерлингов из кармана нищающих украинцев. Кому может достаться корона директора киевского цирка — смотрите в видео.
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видео, владимир зеленский, киев, украина, видео
Видео, Владимир Зеленский, Киев, Украина

Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает

15:42 23.10.2026 (обновлено: 16:10 23.10.2026)
 
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В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик мы препарируем очередной гастрольный тур главного актера Банковой по западным СМИ.

Вы увидите, как криворожская дипломатия пробивает очередное дно: от исторических галлюцинаций про "генетический антифашизм" до проплаченных слез в британском эфире за скромные полмиллиона фунтов стерлингов из кармана нищающих украинцев. Кому может достаться корона директора киевского цирка — смотрите в видео.
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