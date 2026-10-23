https://ukraina.ru/20261023/zrada-ekspress-slezy-za-polmilliona-i-kontur-dvortsovogo-perevorota-kak-zelenskiy-intervyu-razdaet--1084023576.html

Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает

Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает - 23.10.2026 Украина.ру

Зрада Экспресс: слезы за полмиллиона и контур дворцового переворота. Как Зеленский интервью раздает

В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик мы препарируем очередной гастрольный тур главного актера Банковой по западным СМИ.Вы увидите, как... Украина.ру, 23.10.2026

2026-10-23T15:42

2026-10-23T15:42

2026-10-23T16:10

видео

владимир зеленский

киев

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/17/1084023456_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1b1cceb958f4d01fda304d2eadb4b3ce.png

В новом выпуске "Зрады Экспресс" с Дариной Боровик мы препарируем очередной гастрольный тур главного актера Банковой по западным СМИ.Вы увидите, как криворожская дипломатия пробивает очередное дно: от исторических галлюцинаций про "генетический антифашизм" до проплаченных слез в британском эфире за скромные полмиллиона фунтов стерлингов из кармана нищающих украинцев. Кому может достаться корона директора киевского цирка — смотрите в видео.

киев

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, владимир зеленский, киев, украина, видео