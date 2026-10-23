https://ukraina.ru/20261023/lantratova-vstretilas-s-ukrainskim-ombudsmenom-lubintsom-na-granitse-1084014500.html

Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе

Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе - 23.10.2026 Украина.ру

Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Об этом 23 октября сообщило агентство "РИА Новости"

2026-10-23T12:06

2026-10-23T12:06

2026-10-23T12:09

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Встреча состоялась на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области Белоруссии. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев при этом сообщил РБК, что на сегодня запланирован обмен пленными между Россией и Украиной. По информации "БелТА", он пройдёт в Гомеле.20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом "теневом плену" на Украине. Российская сторона регулярно передаёт соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. По её словам, благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идёт о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.15 сентября омбудсмен сказала, что РФ и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Лантратова также заявила, что после её назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих.Ранее сообщалось, что Россия ведет "непрерывный переговорный процесс" с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными, сейчас обсуждаются детали следующего большого обмена.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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