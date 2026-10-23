Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе - 23.10.2026 Украина.ру
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Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе
Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе - 23.10.2026 Украина.ру
Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Об этом 23 октября сообщило агентство "РИА Новости"
2026-10-23T12:06
2026-10-23T12:09
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Встреча состоялась на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области Белоруссии. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев при этом сообщил РБК, что на сегодня запланирован обмен пленными между Россией и Украиной. По информации "БелТА", он пройдёт в Гомеле.20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом "теневом плену" на Украине. Российская сторона регулярно передаёт соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. По её словам, благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идёт о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.15 сентября омбудсмен сказала, что РФ и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Лантратова также заявила, что после её назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих.Ранее сообщалось, что Россия ведет "непрерывный переговорный процесс" с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными, сейчас обсуждаются детали следующего большого обмена.Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октябряВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, госдума, вооруженные силы украины, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Госдума, Вооруженные силы Украины, Украина.ру

Лантратова встретилась с украинским омбудсменом Лубинцом на границе

12:06 23.10.2026 (обновлено: 12:09 23.10.2026)
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча уполномоченных по правам человека РФ и Украины
Встреча уполномоченных по правам человека РФ и Украины - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
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Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела встречу с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом на белорусско-украинской границе. Об этом 23 октября сообщило агентство "РИА Новости"
Встреча состоялась на пункте пропуска "Новая Гута" в Гомельской области Белоруссии. Депутат Госдумы Шамсаил Саралиев при этом сообщил РБК, что на сегодня запланирован обмен пленными между Россией и Украиной. По информации "БелТА", он пройдёт в Гомеле.
20 сентября Лантратова сообщила о продолжении работы по поиску российских бойцов, находящихся в так называемом "теневом плену" на Украине. Российская сторона регулярно передаёт соответствующие списки и настаивает на обязательной проверке каждого такого случая. По её словам, благодаря выстроенной коммуникации из подобного негласного удержания уже удалось вернуть девять российских военнослужащих. Как отметила омбудсмен, речь идёт о людях, которые могли месяцами содержаться в закрытых местах и официально числиться при этом пропавшими без вести.
15 сентября омбудсмен сказала, что РФ и Украина обсуждают списки для обмена военнопленными, гражданскими лицами и воссоединения семей. Лантратова также заявила, что после её назначения на должность уполномоченного по правам человека из украинского плена были возвращены 663 российских военнослужащих.
Ранее сообщалось, что Россия ведет "непрерывный переговорный процесс" с украинской стороной по вопросу обмена военнопленными, сейчас обсуждаются детали следующего большого обмена.
Больше новостей представлено в ежедневном обзоре Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября
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