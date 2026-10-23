https://ukraina.ru/20261023/zapad-ne-smog-pobedit-rossiyu-poetomu-teper-pytaetsya-obmanut-1084022007.html

Запад не смог победить Россию, поэтому теперь пытается обмануть

Запад не смог победить Россию, поэтому теперь пытается обмануть - 23.10.2026 Украина.ру

Запад не смог победить Россию, поэтому теперь пытается обмануть

Временное затишье в переговорном процессе, ищущем мир на Украине, напоминает попытки пустить пыль в глаза, навести тень на плетень и запутать следы с одной целью – скрыть зияющую пустоту на месте поисков.

2026-10-23T15:45

2026-10-23T15:45

2026-10-23T16:35

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В огромном количестве вариантов замирения и так называемых мирных планов настоящего плана-то и нет. Все имеющиеся варианты окончания конфликта на Украине призваны просто стать предметом обсуждения, внести сумятицу в стан переговорщиков и затянуть (или просто потянуть) время в надежде, что ситуация на фронтах СВО и вообще в мире изменится в лучшую для Запада сторону. Или он сам воспрянет и сможет лучше подготовиться к войне.Главная причина этого скрытого торможения – нежелание и неприятие такого мира, если он закончится поражением Украины и поддерживающего ее евроатлантического и бывшего коллективного Запада. И не ослабит Россию. А раньше-то ведь этот вопрос-задача стоял еще круче: нанести поражение России. Да не сложилось – западный пупок уже сейчас развязывается и потрескивает.Именно об этом говорит и новый якобы мирный план, основные контуры которого описал британский журнал The Economist. По мнению авторов журнала, именно этот перечень мероприятий намерен активно продвигать Вашингтон, предлагая России и Украине компромиссные решения по Донбассу в обмен на экономические преференции им обеим.То есть Россия не настаивает решительно на российском характере Донбасса и двух областей Новороссии, а взамен ее умасливают экономически. Например, снимают санкции или разблокируют (или не трогают) замороженные активы, возвращают в пользование объекты недвижимости и т.д. и т.п.Этим планом России якобы будет предложено создать в Донбассе демилитаризованную зону. Без уточнения: всего Донбасса или только части, оставшейся в оккупации ВСУ.Кроме того, России будет предложена (якобы предлагается) нормализация политических отношений, влекущая за собой возможность заключать деловые экономические сделки с американскими компаниями после снятия санкций. А также – возобновление поставок российского газа в Европу по украинской ГТС, возобновление же работы взорванных "Северных потоков". По крайней мере, одной уцелевшей ветки нефтепровода.Украине тоже брошен лакомый кусок: она вроде как получит инвестиционный пакет на восстановление всего порушенного войной, а еще членство в ЕС в обмен на отказ от вступления в НАТО.Конечно, какая-то сермяжная правда о взаимной выгоде и реальные предложения из этого плана действительно имеют смысл, могут быть предметом обсуждения за столом переговоров.Но есть другие геополитические и геоэкономические обстоятельства, которые и определяют всю политику, направление и главный итог переговоров.The Economist – не зря журнал британский. Безжалостно описывая объективную реальность, он показывает, что все происходящее выгодно США, а не Великобритании или, если шире, всей Европе.Ясное дело, британцы не были бы британцами, если бы не указали, что президент США Дональд Трамп льет воду на мельницу России и ее президента Владимира Путина за счет интересов Европы. В первую очередь, в сфере энергетики – самого больного вопроса современности.Журнал так и пишет: "Ключевой элемент широкого плана администрации Трампа по обеспечению мира на Украине — предложение, которое перевернуло бы годы американской энергетической политики. Европа должна возобновить закупки большего объема российского газа — шаг, который станет экономическим благом для Москвы и вернет ей влияние в регионе".Если такой план, о котором говорит The Economist, реально существует, то из него действительно торчат американские уши.Солидно торчат. Например, хотя бы потому, что восстанавливать украинскую ГТС и "Северные потоки" для поставок нефти и газа в Европу нужно с американским посредником. И оператором будущих поставок, следовательно, тоже будут США, их компании. То есть ничего личного, главное – деньги, часть которых обязательно должна идти в американские карманы. Такое уметь надо.Но и это еще не все. Дело не в том, что платить за все будет Европа, которая может хоть чуть-чуть восстановить свое экономическое положение благодаря российским энергоносителям.Дело в другом: США рассчитывают российскими поставками в Европу отвлечь Россию от сотрудничества в энергетической области с Китаем. Это уже конкретная и далекоидущая геополитическая цель – ослабить главного конкурента на планете, Китай. Желательно еще и рассорить его с Россией.Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод: Трампу на этих мирных переговорах не нужна победа России. Ему нужен временный компромисс, который примирит США, Россию и даже Европу и обеспечит успех, снимающий остроту энергетического кризиса внутри Штатов и сохраняющий всю полноту его власти во время и после выборов в Конгресс 3 ноября 2026 года.Трамп – бизнесмен, и у него деньги, прибыль, инструменты, обеспечивающие эту прибыль, остаются в неизменном приоритете. И если война – такой инструмент, он обязательно к нему вернется.Евросоюзу и союзничающей с ним Великобритании тоже нужно на войне на Украине восстановить свое влияние и подтянуть экономическое положение.В Европе с трудом происходит осознание того, что главная жертва СВО – не только Украина, но и сама Европа. После окончания боевых действий она может тоже оказаться хоть и не в руинах, как Украина, но с разрушенной экономикой, расстроенной финансовой системой и вдрызг разваленной социалкой, отягощенной как украинскими беженцами, так и прочей бесконтрольной миграцией, обуздать которую Европе пока не удается.Потому Европа хочет выбивать клин клином – войной с Россией – и готовится к ней, надеясь сделать восстановление своего ВПК главным триггером возрождения всей экономики. Европа стремительно и системно наращивает производство вооружений и гонит Украину на войну, чтобы воспользоваться передышкой и самой подготовиться к 2029 или 2030 году. Потому европейские чиновники сегодня не в восторге от идеи возобновления закупок российских энергоносителей, обнуляющих их многолетние усилия по их замещению и укрепляющих и усиливающих Россию.Однако подготовка Европы к войне ставит перед Европой ещё одну сложнейшую задачу, которая может оказаться неразрешимой и действительно толкнуть континент на войну. С Россией или с кем-либо еще.Все дело в том, что возрождение ВПК таки даст Европе прорву оружия. И, по обычной логике, есть три варианта развития событий:– оно может лежать мертвым грузом на складах, бессмысленно фиксируя затраченные на его производство средства;– им нужно торговать, находя новые рынки сбыта там, где идут войны или где их можно спровоцировать;– Европе воевать самой и сжигать накопленные запасы в войне, надеясь, что победа в ней принесет компенсацию затраченных средств. Например, всевозможные ресурсы побежденной России. Они надеются на это…Нет, можно, конечно, просто уничтожить милитарные запасы, утилизировав их. Но это будет просто банальный выброс денег на ветер, а капиталисты явно к этому не готовы. Они сегодня по-прежнему надеются на "мир через силу". То есть склонить Россию к миру через ее поражение…России же следует внимательно следить за тем, чтобы ее нигде не объегорили и не обманули, утопив в словесах и лживой риторике. На Западе есть отличные мастера этого дела, а внутри России – много тех, кто, увы, по-прежнему готов поверить в полезно-питательные свойства лапши, навешенной на уши (лже-"голубей мира", "нетвойнистов", эрзац-пацифистов и прочих миротворцев-примирителей).И главное – не дать опорочить и извратить суть СВО и ее ход теми же сравнениями с так называемой Зимней (советско-финляндской) войной 1939–1940 годов, которую СССР выиграл, но которая далась ему с большими трудностями и обнажила слабости военной машины и ее подготовки.И, как уже сообщает Reuters со ссылкой на данные финансово-аналитической компании LSEG, после договоренностей Путина и Трампа первый танкер под флагом Мальты с 40 тысячами тонн российского дизельного топлива уже направляется в Нью-Йорк.Началось, но что именно?..Обреченный и приговоренный пошел ва-банк. Зеленский спасает свою жизнь, как умеет

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https://ukraina.ru/20261022/nigde-net-mesta-evropu-ne-pozvali-reshat-sudbu-ukrainy-kontinenta-i-vsego-mira--1084005064.html

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мнения, северный поток, the economist, дональд трамп, россия, европа, украина, владимир путин, ес, впк