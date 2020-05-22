Мы живем в удивительное время, когда весь мир опутан сетью интернета. И еще более удивительно, что в этом мире, который еще недавно казался совершенно неконтролируемым и свободным, появились механизмы воздействия на среду, читателей и СМИ, которые не снились Сталину, Гитлеру и даже Саддаму Хусейну

Вообще цензура, вне всякого сомнения, должна быть. Есть вещи, которые в информационном пространстве недопустимы, и их, безусловно, нужно искоренять. Вспомнить хотя бы известные сообщества самоубийц, которые в виде игры для детей от 10 до 13 лет предлагали через интернет и прежде всего соцсети проверить себя "на слабо": постепенно надо было пройти ряд стадий —от ночного срезания ножницами волос у спящих родителей до пробежки перед мчащимся автомобилем (чем ближе, тем лучше), а потом и испытать на себе самоповешенье и т.д. Ну, и конечно, детская порнография, прославление убийц и насильников, прочие отвергаемые общественной моралью пороки, которые тем не менее наполняют интернет.

Рука порока вместо пророка

Но надо сразу сказать, что в этом деле нет пророка. И это самое ужасное. К примеру, можно ли через интернет прославлять Гитлера и деяния нацистов, осужденных Нюрнбергским трибуналом? Вы скажете, конечно, нет. И мы скажем то же самое. Но не спешите с выводами. В Украине есть организация, которая, например, совершенно свободно использует нацистский символ "волчий крюк", немного стилизовав его под трезубец. Более того, она, эта организация, не скрывает, а именно подчеркивает свое единство с гитлеровской структурой. К тому же эта организация разветвлена, имеет общественное объединение, полк, вооруженный и входящий в систему МВД. При этом полк МВД имеет шевроны не установленного образца, а все с тем же "волчьим крюком", а еще имеет зарегистрированную Минюстом страны партию, дружинников, которые, даже по мнению весьма толерантных украинских журналистов, периодически занимаются чистками по идеологическому и национальному признаку… И, наконец, один из лозунгов этого весьма заметного в стране движения — "Україна понад усе" (аналог нацистскому "Германия превыше всего").

Есть, конечно, закон, который наряду с коммунистической запрещает использование нацистской символики… Но он существует для бесполезных идиотов. Потому что с "волчьим крюком" вы можете не то что по Киеву маршировать, а даже общественный порядок охранять, а с красной звездой на кепке вас могут запросто задержать и сопроводить в участок, что и было неоднократно. Хотя звезда, она и в Африке звезда и даже на китайском государственном флаге присутствует. Но если вы не китаец, а русский или украинец с дедовским воспитанием, то за звезду ответите по всей националистической суровости местного законодательства… Любимые «сукины сыны» американцев на Украине. Анатомия проекта StopFake © скриншот видео Телеканал ДОМ

Вы скажете, что одно дело "волчий крюк", звезда и марши нацистов по столице Украины с факелами в стиле Германии 30-х годов, а другое — всемирная сеть интернета и социальные сети в нем. А вот и нет. К примеру, если сотрудница и последовательница "волчьего крюка" будет назначена по одному только Цукербергу понятному критерию отвечать за «Фейсбук» в Восточной Европе, то вот уже, але ап, и "волчий крюк" никакой не нацистский символ, а вполне себе безобидный респектабельный герб невинной, почти вегетарианской организации. И гражданин, выступающий от имени этого движения, даром что уроженец первой столицы Украины Харькова, может прямо призывать к физическому уничтожению своих идеологических противников через соцсеть. Ничего ему за это не будет. А его рука в цукерберговском Фейсбуке будет его охранять и продвигать как ни в чем не бывало. Несмотря на Нюрнбергский процесс и миллионы сожженных нацистами в газовых печах одноплеменников владельца Фейсбука. Вот такой парадокс интернета.

Но еще интереснее то, что тот, кто критикует нацистов, например сайт Украина.ру, сам периодически оказывается под санкциями этого самого «Фейсбука» за "распространение языка ненависти". Заметьте, будучи ответственным СМИ, мы не позволяем себе неавистнических высказываний в адрес наших идеологических противников. И никогда не призывали к их физическому истреблению, не использовали мы и ненормативную лексику. В отличие от лидеров "волчьего крюка". Более того, руководителю организации, взявшей себе символом "волчий крюк", через его пресс-службу мы неоднократно предлагали возможность высказаться в виде интервью на нашем сайте, но неизменно получали отказ. Суд над «Полком Победы». Как у запорожских антифашистов искали нацистские символы © Украина.ру/Стрингер

Но зато его рука в «Фейсбуке» периодически без всяких пояснений ограничивает наши возможности выражать свое мнение в Фейсбуке путем временного закрытия нашего аккауната. И обращаться с жалобой на внесудебную и беспринципную позицию Фейсбука не к кому. Потому что в этом частном предприятии, как и положено "пристрастному американскому отечеству", нет своего пророка.

А там, где нет пророка, как известно действует рука порока…

Данте Алигьери и бездушные алгоритмы

Вообще к работе механизмов блокирования в социальных сетях есть масса претензий. Достаточно вспомнить дикую историю 9 мая 2020 года, когда по просторам «Фейсбука» пронёсся вал блокировок за размещение известного фото водружения красного флага на Рейхстаге. Администрация сети принесла извинения, посетовав на некорректную работу алгоритмов. А немного времени спустя вдруг выдала премии своим сотрудникам, которые как раз и занимаются вопросами администрирования. Пользователи почему-то увидели связь между этими событиями…

Почему? Ну, наверное, именно потому, что понять, в чём именно состоит нарушение норм сообщества, довольно сложно. Бывают, например, моменты относительно очевидные, вроде использования слова «хохол», которое приравнивается к «языку ненависти». Оно, может, и правильно, но трудно понять, как бедолаги отличают «хохла» как оскорбительное (всегда ли оскорбительное?) обозначение украинцев от районного центра Воронежской области, станции Московского центрального диаметра — 2 («Новохохловская») или прозвища героя Фёдора Бондарчука в фильме «9 рота». Или хохла на голове — торчащего пучка волос. А ведь бывает и такое, что пост банят за недозволенное слово, использованное в комментарии совершенно посторонним пользователем (возможно, даже провокатором).

Бывают же случаи совершенно дикие. Одного из авторов этого материала забанили в «Фейсбуке» на три месяца за размещение фотографии памятника Данте Алигьери в Киеве.

Но если вы спросите администрацию практически любой социальной сети: как же так? за что? и при чем здесь Данте эпохи Возрождения Алигьери, вам ответят, что это делают не администраторы, а совершенно бездушные алгоритмы, которые про Данте, красную звезду и "волчий крюк" ни бельмеса не понимают и действуют сами по себе по только им понятным механизмам.

Но это-то и есть самое интересное в этой истории. Потому что нет в этих механизмах никакой тайны, более того, ими можно пользоваться.

Существует механизм жалоб, при помощи которого пользователи обращают внимание администрации на неугодный контент. Конечно, решение принимают не они, а администрация сети. Но тут уже есть возможность слегка разгуляться. Например, если вам кто-то очень не нравится, можно через знакомых организовать несколько десятков (30-40-50) жалоб, и администрация сайта им внемлет. И чуждый вам лично идеологический контент забанят. Даже если для этого никаких оснований с точки зрения существующих законов и правил нет. Ведь жалобы, разумеется, поступают не к «алгоритмам», а к совершенно живым людям…

А вот живые люди и задают механизмам алгоритмы. И это уже другая, отдельная история.

История про метро

Пользуется этим механизмом и организация «StopFake», которая обращается к дружественным ей администрациям социальных сетей и поисковиков с просьбой ограничить доступ к публикациям пользователей, которые якобы публикуют непроверенные и явно клеветнические материалы. "StopFake" — организация весьма примечательная, имеющая филиалы в нескольких государствах Восточной Европы и хотя малоизвестна широкой публике, действует весьма изощренно.

Одна из характернейших историй про метро. В апреле нынешнего года сайт Украина.ру сообщил, что, как утверждает Киевский метрополитен, он приступит к работе 31 мая. А на следующий день пресс-служба Киевского метрополитена сообщила, что опубликованная в СМИ (не только Украиной.ру) информация не соответствует действительности и что дата открытия Киевского метрополитена, закрытого в связи с карантином, не назначена. Сайт Украина.ру добросовестно опубликовал и эту информацию. Однако организация, называющая себя "StopFake", вынесла вердикт, что "пропагандистский кремлевский ресурс" распространяет недостоверную информацию и что в связи с этим "StopFake" обращается в соответствующие структуры для ограничения доступа к сайту.

А что произошло на самом деле? Действительно, Телеграм-канал "Киевский метрополитен" сообщил об открытии метрополитена, о чем вслед за ним сообщили и многие СМИ, в том числе и СМИ Украины. Однако, как утверждает пресс-служба реального Киевского метрополитена, у нее нет своего Телеграм-канала и она не распространяла такую информацию. С точки зрения закона любого государства, в том числе и Украины, и России, СМИ, разместившее информацию и добросовестно сославшееся на источник, не несет ответственности за ее недостоверность. Тем более Украина.ру после произошедшего опубликовала опровержение. Но это по закону. А по алгоритму, по которому живет "StopFake", это совсем не так. И вместо того чтобы предъявлять претензии администрации Телеграма, которая позволяет регистрироваться любым пользователям с любыми именами и размещать ложную информацию, "StopFake" обрушивается на Украину.ру. К сказанному следует добавить, что претензии грантовой структуры высказываются исключительно к нам. Украинские СМИ, так же сославшиеся на эту информацию Киевского метрополитена, в этой битве цензуры не пострадали.

Почему? Потому что они работают в идеологически близком "StopFake" русле.

Мы специально проанализировали структуру, кадровый состав и финансовые источники этой организации, которая регулярно обвиняет нас в распространении фейков, что является неправдой. И выяснили, что у украинского «StopFake» американские корни и уши, что финансируется он за счет средств Госдепа США и Форин Офиса Великобритании. Вся эта информация взята из открытых источников и нами опубликована.

Кроме того, мы проанализировали и опубликовали методы и формы работы "StopFake" с чуждой ему идеологической информацией. О чем подробно можно прочитать в материале Павла Котова. Здесь используются самые примитивные методы — искажение цитат, явная недобросовестность в толкованиях, абсолютно беззастенчивое перевирание сути, подлог и подтасовка и т.д.

Но кто же может спросить за фейки со "StopFake"? А никто, потому что "StopFake" сам себе сторож и контролер.

Алгоритм выборочного "фейкизма"

По сути "StopFake" превратился в Украине и в некоторых сопредельных странах в проводника американских интересов, в некоего цензора но не за правдой и истиной, а за идеологией. И тут есть несколько важных моментов.

Во-первых, «StopFake» в своей работе прозрачен и действительно даёт ссылки на критикуемые им материалы, так что каждый может проверить и убедиться, что он не врёт (а он, как правило, врёт). Но дело в том, что администраторам социальных сетей просто некогда обращаться к первоисточнику и проверять, действительно ли всё так, как написано в сообщении уважаемой ими мониторинговой организации.

Во-вторых, большую роль играют настроения самих администраторов сетей, а у них, как правило, есть политические взгляды, и взгляды эти прозападные и либеральные. Соответственно, чаще всего они с большей охотой блокируют публикации «пророссийских» пользователей, а к жалобам на «проевропейские» или националистические публикации относятся без особого внимания. И потому, осужденный в Нюрнберге нацизм уютно чувствует себя в Фейсбуке, в отличие от законного и ничем не скомпрометированного сайта Украина.ру, который можно обвинить лишь за критику украинской государственной власти и неприятие нацистских и радикальных движений.

В-третьих, некоторые пользователи имеют привилегированное положение в том же «Фейсбуке», поскольку размещают там платный рекламный контент. Заблокировать публикации таких пользователей практически нереально, а к их числу, насколько известно, ещё недавно относились некоторые именитые «порохоботы».

В-четвёртых, сами основатели и руководители базирующихся на Западе сетей не вполне независимы и вынуждены сотрудничать со спецслужбами базовых стран. В своё время определённый резонанс вызвало уничтожение Фейсбук-сообщества сторонников сирийского лидера Башара Асада. Это был момент, когда США последовательно требовали, чтобы он ушёл, и решение администрации «Фейсбука» связывалось с настоятельной просьбой Центрального разведывательного управления (сейчас даже упоминания об этой давней истории найти проблематично — не зачищены ли?).

Так что возможности блокировать в социальных сетях нежелательный контент у грантовых «борцов с фейками» достаточно большие. И они ими пользуются, что показало блокирование на YouTube каналов «News-Front», «Anna News» и «Крым24».

И мы не сомневаемся, что когда вы читаете эту заметку, в «Фейсбуке», в других социальных сетях и поисковых системах, которые так или иначе связаны с американской политикой и американскими спецслужбами, прямо в этот самый момент ограничивается доступ и к этому материалу, и к нашему сайту.

Потому что у всех этих алгоритмов и механизмов есть вполне одушевленные пассажиры, которые ими управляют и которые именно за это — за цензуирование в интересах политических структур Запада — и получают от них деньги.