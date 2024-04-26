https://ukraina.ru/20240426/1054748580.html

Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?

Попадет ли Китай в ловушку Фукидида? - 26.04.2024 Украина.ру

Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?

Госсекретарь США Энтони Блинкен находит с визитов в Китае с 24 по 26 апреля. Сегодня прошла встреча главы МИД КНР Ван И с американским коллегой. Интенсификация американо-китайских контактов свидетельствует о том, что стороны ищут баланс во взаимоотношениях.

2024-04-26T13:58

2024-04-26T13:58

2024-04-26T13:58

эксклюзив

кнр (китай)

соцсети

сша

энтони блинкен

олег царев

михаил чаплыга

владимир путин

владимир зеленский

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/04/1049902930_0:199:3071:1927_1920x0_80_0_0_813697bb45549fa0ac7b70e879cb252a.jpg

Но пока это больше похоже на обмен ультиматумами, считают эксперты-востоковеды. Китаевед Николай ВавиловКитай по сути отвечает США ультиматумом на ультиматум — вы либо начинаете вести себя как следует и отказываетесь от претензий по всему спектру, либо начинается конфликт. Точнее — вы начинаете конфликт. В китайской ментальной парадигме инициатор конфликта - сразу виновен и санкционирует свою ликвидацию. Если конфликт начнётся — Китай не виноват, ибо предлагал все решить в лучшем виде и наладить отношения. В Китае никто не сомневается, что американская политическая машина пошла вразнос, и политическое безумие, которое является типичным для угасающих империй, не позволит США вырулить на какой-то рациональный трек. Никакого урегулирования не будет. Чем дальше — тем требования США к Китаю выглядят безумнее.Китай снимает с себя политическую ответственность за начало конфликта. Перед кем? Первое — перед своими политическими элитами, которые завязаны как сиамские близнецы на США. Извините, это не мы. Второе — перед международным сообществом и странами глобального Востока: Китаю очень важно победить Вашингтон в третьих странах, среди союзников, перехватив у него периферию — там Китай выстраивает имидж борца за мир, рационального игрока и фронтмена идеологии справедливого мирового управления и распределения благ.Экономический обозреватель Алексей БобровниковГоссекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Китай бодрячком. Сначала его никто не встретил, вернее секретарь Шанхайского горкома КПК Чэнь Цзинин. Допустим, это было заранее оговорено, так работает обычно протокол. Но далее важно будет увидеть с кем будут у госсекретаря встречи. Сергей Лавров был принят лично Си и увез от него привет Владимиру Путину и вести о встрече, которая будет в Китае. Блинкен же в лучшем случае может увезти китайскую гомеопатию для Байдена и местное пиво для Йеллен, ей оно сильно понравилось. Причина гарантированного провала проста и сложна одновременно. Во-первых, США, на наше счастье как не умели, так и не собираются учиться уважать других, особенно равных себе. Визит начался с деклараций и ультиматумов. На спецбрифинге для СМИ Блинкен заявил, что главной темой в Пекине будет оказываемая Китаем поддержка ВПК России, мол, для США "цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая". Список словесных угроз Вашингтон снабжает разработкой санкций против китайских компаний, которые "серьезно подрывают безопасность как на Украине, так и в Европе", так и написано на сайте госдепа.Обратите внимание, МИД КНР назвали главной целью визита Блинкена "установление взаимопонимания". И, вот, как говорилось в анекдоте "теперь со всем этим барахлом мы попытаемся взлететь". Санкции, как написали Financial Times и The Wall Street Journal - это отрезание "некоторых китайских банков" от мировой финансовой системы. О как! Как объяснить госсекретарю США с лицом хлопотливой бабушки, что не только после предыдущего визита Блинкена в КНР в июне 2023 экспорт товаров двойного назначения в Россию резко возрос, но и после этого визита будет то же самое!? Каждый новый госсекретарь США мнит себя новым Киссинджером. Все хотят разводить и стравливать противников - творить "Американскую историю". Постоянно вспоминается визит в Китай Киссинджера в 1979 и то, как якобы он развернул Китай и Дэн Сяопина в нужную для США сторону. Только забывают сказать при этом, что Китай сделал все то, что хотело сделать и руководство СССР. А оно в тот момент очень мечтало о конвергенции с западом. Теперь же и Москва, и Пекин полны обратных желаний. Да и Блинкен даже близко с Киссинджером не валялся. А потому, формально не исчерпав возможностей договориться, США создали все предпосылки для Холодной войны 2.0. И, глубоко уверен в этом, сделали это сознательно. Это последняя попытка США, как им кажется, договориться с Китаем. Хотя, еще раз повторю, американское хамство было обречено на провал изначально и это срабатывало раз за разом на каждой китайско-американской встрече. США на протяжении последних лет 15 от Китая нужно было только одно - вскрытие китайского внутреннего рынка для американских корпораций. Китай послал США. После этого дальнейшее развитие событий было предопределено. США всеми силами уничтожали китайский "Новый шелковый путь" - это не получилось. США создавали на границах Китая нестабильность - сорвалось. У США остается последнее средство - военный союз против Китая. Архитектура понятна: ⁃ Доктрина НАТО - там Китай уже угроза, ⁃ AUKUS - на бумаге есть, ⁃ Санкции и разделение рынков - в работе ⁃ Горячий конфликт, как ловушка Китаю.Над последним ведется кропотливая работа. Тайвань, понятно всем, главный кандидат на роль ловушки. Чем ответит Китай? Он уже дрейфует в сторону более прочного союза с Россией. Ядерный зонтик у нас пошире. К осени, вероятно, ослабит юань - это мощное оружие в торговой войне. Будет резко уменьшать американские облигации в своих резервах. Пока их около $750 млрд. И все-таки согласится на создание расчетной валюты БРИКС. Время пришло. Ключевые события ближайших месяцев - визит Путина в Китай и саммит этого самого БРИКС.Политик Олег ЦаревВ эти выходные в Катаре пройдут переговоры на уровне советников по национальной безопасности, на которых планируется обсудить мирные инициативы Украины. Список участников пока неизвестен, но ожидаются представители и G7, и очень ждут так называемый "Глобальный Юг". Переговоры рассматриваются как некий пролог к саммиту по Украине, который намечен на июнь в Швейцарии. Ни в Катар, ни в Швейцарию российская сторона не приглашена, поэтому возникает естественный вопрос: в чем тогда смысл действа? Тем более, когда Украина, во-первых, находится не в лучшем положении, чтобы выдвигать условия и, во-вторых, они априори невыполнимы (как, например, уход России из всех новых регионов, включая Крым). ... Ключевой аспект — участие Китая. Американцы начали оказывать на Пекин серьезное давление, требуя ограничить военное и технологическое сотрудничество с Россией. Госсекретарь Блинкен находится сейчас в Китае, и одним из пунктов двусторонней повестки как раз является СВО на Украине и экспорт китайских технологий в Россию.Союзники Украины обвиняют Китай в поддержке Москвы оптикой, нитроцеллюлозой, микроэлектроникой и турбореактивными двигателями, а также спутниковыми снимками, микроэлектроникой и станками для танков. Пекин при этом прилагает существенные усилия для того, чтобы сохранять нейтралитет и не склоняться ни в российскую, ни в украинскую сторону. Участие Китая в катарских переговорах и швейцарском саммите рассматривается как ключевое. Киев и западные государства считают, что участие представителей Китая придаст вес любому соглашению. А ожидаемая западом степень влияния Пекина на Москву, по всей видимости, должна усилить давление, чтобы заставить Россию исполнять принятые в Швейцарии решения касательно окончания конфликта. Пекин же держит паузу — информации об участии во встрече в Катаре или, тем более, в конференции в Щвейцарии, пока нет. Напомню, что Китай пока принял участие только в одной встрече, состоявшейся в Саудовской Аравии в августе 2023 года. И Китай, и ряд других стран БРИКС утверждают, что Россию следует пригласить к обсуждению.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЯ думаю, что перспектив у китайского плана в разы меньше, чем у плана Зеленского. По одной простой причине - социальная легитимность. Любое иное предложение кроме предложения ультиматума Москве неизбежно будет встречено простым: - То шо, здатись\відступити\зафіксувати як є? Ответ в таком случае лишь один - нет. Таков общественный дискурс. И его не изменить и не отменить. Даже если бы 90% думали иначе - они будут яро публично на всех уровнять говорить "нет". Система вышла в автоколебания, и даже простое выключение информационной подпитки не остановит автоколебательный процесс... Никто ни из ЛОМов, ни из политиков, ни из активистов не выйдет за рамки общественного дискурса с итоговым ответом "нет"... В таком случае соответствующим ожиданиям Украины будет только "План Зеленского" ...При этом Китайский План возможен исключительно в случае военного поражения Украины... План подразумевает геостратегические договоренности между США+партнеры и РФ-Китай плюс партнеры... с принесением Украины в жертву.Осознание этого разрушило сперва ожидания Турции стать таким переговорным хабом, а потом и Китая, который оставил попытки переформатирования Женевской конференции.

https://ukraina.ru/20240417/1054549603.html

https://ukraina.ru/20240423/1054660806.html

кнр (китай)

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, кнр (китай), соцсети, сша, энтони блинкен, олег царев, михаил чаплыга, владимир путин, владимир зеленский, украина