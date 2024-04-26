Попадет ли Китай в ловушку Фукидида? - 26.04.2024 Украина.ру
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Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?
Попадет ли Китай в ловушку Фукидида? - 26.04.2024 Украина.ру
Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?
Госсекретарь США Энтони Блинкен находит с визитов в Китае с 24 по 26 апреля. Сегодня прошла встреча главы МИД КНР Ван И с американским коллегой. Интенсификация американо-китайских контактов свидетельствует о том, что стороны ищут баланс во взаимоотношениях.
2024-04-26T13:58
2024-04-26T13:58
эксклюзив
кнр (китай)
соцсети
сша
энтони блинкен
олег царев
михаил чаплыга
владимир путин
владимир зеленский
украина
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Но пока это больше похоже на обмен ультиматумами, считают эксперты-востоковеды. Китаевед Николай ВавиловКитай по сути отвечает США ультиматумом на ультиматум — вы либо начинаете вести себя как следует и отказываетесь от претензий по всему спектру, либо начинается конфликт. Точнее — вы начинаете конфликт. В китайской ментальной парадигме инициатор конфликта - сразу виновен и санкционирует свою ликвидацию. Если конфликт начнётся — Китай не виноват, ибо предлагал все решить в лучшем виде и наладить отношения. В Китае никто не сомневается, что американская политическая машина пошла вразнос, и политическое безумие, которое является типичным для угасающих империй, не позволит США вырулить на какой-то рациональный трек. Никакого урегулирования не будет. Чем дальше — тем требования США к Китаю выглядят безумнее.Китай снимает с себя политическую ответственность за начало конфликта. Перед кем? Первое — перед своими политическими элитами, которые завязаны как сиамские близнецы на США. Извините, это не мы. Второе — перед международным сообществом и странами глобального Востока: Китаю очень важно победить Вашингтон в третьих странах, среди союзников, перехватив у него периферию — там Китай выстраивает имидж борца за мир, рационального игрока и фронтмена идеологии справедливого мирового управления и распределения благ.Экономический обозреватель Алексей БобровниковГоссекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Китай бодрячком. Сначала его никто не встретил, вернее секретарь Шанхайского горкома КПК Чэнь Цзинин. Допустим, это было заранее оговорено, так работает обычно протокол. Но далее важно будет увидеть с кем будут у госсекретаря встречи. Сергей Лавров был принят лично Си и увез от него привет Владимиру Путину и вести о встрече, которая будет в Китае. Блинкен же в лучшем случае может увезти китайскую гомеопатию для Байдена и местное пиво для Йеллен, ей оно сильно понравилось. Причина гарантированного провала проста и сложна одновременно. Во-первых, США, на наше счастье как не умели, так и не собираются учиться уважать других, особенно равных себе. Визит начался с деклараций и ультиматумов. На спецбрифинге для СМИ Блинкен заявил, что главной темой в Пекине будет оказываемая Китаем поддержка ВПК России, мол, для США "цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая". Список словесных угроз Вашингтон снабжает разработкой санкций против китайских компаний, которые "серьезно подрывают безопасность как на Украине, так и в Европе", так и написано на сайте госдепа.Обратите внимание, МИД КНР назвали главной целью визита Блинкена "установление взаимопонимания". И, вот, как говорилось в анекдоте "теперь со всем этим барахлом мы попытаемся взлететь". Санкции, как написали Financial Times и The Wall Street Journal - это отрезание "некоторых китайских банков" от мировой финансовой системы. О как! Как объяснить госсекретарю США с лицом хлопотливой бабушки, что не только после предыдущего визита Блинкена в КНР в июне 2023 экспорт товаров двойного назначения в Россию резко возрос, но и после этого визита будет то же самое!? Каждый новый госсекретарь США мнит себя новым Киссинджером. Все хотят разводить и стравливать противников - творить "Американскую историю". Постоянно вспоминается визит в Китай Киссинджера в 1979 и то, как якобы он развернул Китай и Дэн Сяопина в нужную для США сторону. Только забывают сказать при этом, что Китай сделал все то, что хотело сделать и руководство СССР. А оно в тот момент очень мечтало о конвергенции с западом. Теперь же и Москва, и Пекин полны обратных желаний. Да и Блинкен даже близко с Киссинджером не валялся. А потому, формально не исчерпав возможностей договориться, США создали все предпосылки для Холодной войны 2.0. И, глубоко уверен в этом, сделали это сознательно. Это последняя попытка США, как им кажется, договориться с Китаем. Хотя, еще раз повторю, американское хамство было обречено на провал изначально и это срабатывало раз за разом на каждой китайско-американской встрече. США на протяжении последних лет 15 от Китая нужно было только одно - вскрытие китайского внутреннего рынка для американских корпораций. Китай послал США. После этого дальнейшее развитие событий было предопределено. США всеми силами уничтожали китайский "Новый шелковый путь" - это не получилось. США создавали на границах Китая нестабильность - сорвалось. У США остается последнее средство - военный союз против Китая. Архитектура понятна: ⁃ Доктрина НАТО - там Китай уже угроза, ⁃ AUKUS - на бумаге есть, ⁃ Санкции и разделение рынков - в работе ⁃ Горячий конфликт, как ловушка Китаю.Над последним ведется кропотливая работа. Тайвань, понятно всем, главный кандидат на роль ловушки. Чем ответит Китай? Он уже дрейфует в сторону более прочного союза с Россией. Ядерный зонтик у нас пошире. К осени, вероятно, ослабит юань - это мощное оружие в торговой войне. Будет резко уменьшать американские облигации в своих резервах. Пока их около $750 млрд. И все-таки согласится на создание расчетной валюты БРИКС. Время пришло. Ключевые события ближайших месяцев - визит Путина в Китай и саммит этого самого БРИКС.Политик Олег ЦаревВ эти выходные в Катаре пройдут переговоры на уровне советников по национальной безопасности, на которых планируется обсудить мирные инициативы Украины. Список участников пока неизвестен, но ожидаются представители и G7, и очень ждут так называемый "Глобальный Юг". Переговоры рассматриваются как некий пролог к саммиту по Украине, который намечен на июнь в Швейцарии. Ни в Катар, ни в Швейцарию российская сторона не приглашена, поэтому возникает естественный вопрос: в чем тогда смысл действа? Тем более, когда Украина, во-первых, находится не в лучшем положении, чтобы выдвигать условия и, во-вторых, они априори невыполнимы (как, например, уход России из всех новых регионов, включая Крым). ... Ключевой аспект — участие Китая. Американцы начали оказывать на Пекин серьезное давление, требуя ограничить военное и технологическое сотрудничество с Россией. Госсекретарь Блинкен находится сейчас в Китае, и одним из пунктов двусторонней повестки как раз является СВО на Украине и экспорт китайских технологий в Россию.Союзники Украины обвиняют Китай в поддержке Москвы оптикой, нитроцеллюлозой, микроэлектроникой и турбореактивными двигателями, а также спутниковыми снимками, микроэлектроникой и станками для танков. Пекин при этом прилагает существенные усилия для того, чтобы сохранять нейтралитет и не склоняться ни в российскую, ни в украинскую сторону. Участие Китая в катарских переговорах и швейцарском саммите рассматривается как ключевое. Киев и западные государства считают, что участие представителей Китая придаст вес любому соглашению. А ожидаемая западом степень влияния Пекина на Москву, по всей видимости, должна усилить давление, чтобы заставить Россию исполнять принятые в Швейцарии решения касательно окончания конфликта. Пекин же держит паузу — информации об участии во встрече в Катаре или, тем более, в конференции в Щвейцарии, пока нет. Напомню, что Китай пока принял участие только в одной встрече, состоявшейся в Саудовской Аравии в августе 2023 года. И Китай, и ряд других стран БРИКС утверждают, что Россию следует пригласить к обсуждению.Политический аналитик Михаил ЧаплыгаЯ думаю, что перспектив у китайского плана в разы меньше, чем у плана Зеленского. По одной простой причине - социальная легитимность. Любое иное предложение кроме предложения ультиматума Москве неизбежно будет встречено простым: - То шо, здатись\відступити\зафіксувати як є? Ответ в таком случае лишь один - нет. Таков общественный дискурс. И его не изменить и не отменить. Даже если бы 90% думали иначе - они будут яро публично на всех уровнять говорить "нет". Система вышла в автоколебания, и даже простое выключение информационной подпитки не остановит автоколебательный процесс... Никто ни из ЛОМов, ни из политиков, ни из активистов не выйдет за рамки общественного дискурса с итоговым ответом "нет"... В таком случае соответствующим ожиданиям Украины будет только "План Зеленского" ...При этом Китайский План возможен исключительно в случае военного поражения Украины... План подразумевает геостратегические договоренности между США+партнеры и РФ-Китай плюс партнеры... с принесением Украины в жертву.Осознание этого разрушило сперва ожидания Турции стать таким переговорным хабом, а потом и Китая, который оставил попытки переформатирования Женевской конференции.
https://ukraina.ru/20240417/1054549603.html
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эксклюзив, кнр (китай), соцсети, сша, энтони блинкен, олег царев, михаил чаплыга, владимир путин, владимир зеленский, украина
Эксклюзив, КНР (Китай), соцсети, США, Энтони Блинкен, Олег Царев, Михаил Чаплыга, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Украина

Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?

13:58 26.04.2024
 
© AP / Kin Cheung
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP / Kin Cheung
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Виктория Титова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Госсекретарь США Энтони Блинкен находит с визитов в Китае с 24 по 26 апреля. Сегодня прошла встреча главы МИД КНР Ван И с американским коллегой. Интенсификация американо-китайских контактов свидетельствует о том, что стороны ищут баланс во взаимоотношениях.
Но пока это больше похоже на обмен ультиматумами, считают эксперты-востоковеды.
Китаевед Николай Вавилов
Китай по сути отвечает США ультиматумом на ультиматум — вы либо начинаете вести себя как следует и отказываетесь от претензий по всему спектру, либо начинается конфликт. Точнее — вы начинаете конфликт.
В китайской ментальной парадигме инициатор конфликта - сразу виновен и санкционирует свою ликвидацию. Если конфликт начнётся — Китай не виноват, ибо предлагал все решить в лучшем виде и наладить отношения.
В Китае никто не сомневается, что американская политическая машина пошла вразнос, и политическое безумие, которое является типичным для угасающих империй, не позволит США вырулить на какой-то рациональный трек. Никакого урегулирования не будет. Чем дальше — тем требования США к Китаю выглядят безумнее.
Китай снимает с себя политическую ответственность за начало конфликта. Перед кем? Первое — перед своими политическими элитами, которые завязаны как сиамские близнецы на США. Извините, это не мы.
Второе — перед международным сообществом и странами глобального Востока: Китаю очень важно победить Вашингтон в третьих странах, среди союзников, перехватив у него периферию — там Китай выстраивает имидж борца за мир, рационального игрока и фронтмена идеологии справедливого мирового управления и распределения благ.
Алексей Маслов интервью
17 апреля, 06:25
Миссия невыполнима. Алексей Маслов о том, как Шольц в Китае провалил задание США, в том числе по УкраинеКитай ведет свою игру, но кое в чем она совпадает с интересами России. Олаф Шольц бился в Пекине за свои же деньги, но задачи были поставлены невыполнимые
Экономический обозреватель Алексей Бобровников
Госсекретарь США Энтони Блинкен прилетел в Китай бодрячком. Сначала его никто не встретил, вернее секретарь Шанхайского горкома КПК Чэнь Цзинин. Допустим, это было заранее оговорено, так работает обычно протокол. Но далее важно будет увидеть с кем будут у госсекретаря встречи.
Сергей Лавров был принят лично Си и увез от него привет Владимиру Путину и вести о встрече, которая будет в Китае. Блинкен же в лучшем случае может увезти китайскую гомеопатию для Байдена и местное пиво для Йеллен, ей оно сильно понравилось.
Причина гарантированного провала проста и сложна одновременно. Во-первых, США, на наше счастье как не умели, так и не собираются учиться уважать других, особенно равных себе.
Визит начался с деклараций и ультиматумов. На спецбрифинге для СМИ Блинкен заявил, что главной темой в Пекине будет оказываемая Китаем поддержка ВПК России, мол, для США "цель заключается в том, чтобы четко обозначить последствия такой поддержки и объяснить, почему в дальнейшем это может не отвечать интересам Китая". Список словесных угроз Вашингтон снабжает разработкой санкций против китайских компаний, которые "серьезно подрывают безопасность как на Украине, так и в Европе", так и написано на сайте госдепа.
Обратите внимание, МИД КНР назвали главной целью визита Блинкена "установление взаимопонимания". И, вот, как говорилось в анекдоте "теперь со всем этим барахлом мы попытаемся взлететь".
Санкции, как написали Financial Times и The Wall Street Journal - это отрезание "некоторых китайских банков" от мировой финансовой системы. О как! Как объяснить госсекретарю США с лицом хлопотливой бабушки, что не только после предыдущего визита Блинкена в КНР в июне 2023 экспорт товаров двойного назначения в Россию резко возрос, но и после этого визита будет то же самое!?
Каждый новый госсекретарь США мнит себя новым Киссинджером. Все хотят разводить и стравливать противников - творить "Американскую историю". Постоянно вспоминается визит в Китай Киссинджера в 1979 и то, как якобы он развернул Китай и Дэн Сяопина в нужную для США сторону. Только забывают сказать при этом, что Китай сделал все то, что хотело сделать и руководство СССР. А оно в тот момент очень мечтало о конвергенции с западом.
Теперь же и Москва, и Пекин полны обратных желаний. Да и Блинкен даже близко с Киссинджером не валялся. А потому, формально не исчерпав возможностей договориться, США создали все предпосылки для Холодной войны 2.0. И, глубоко уверен в этом, сделали это сознательно.
Это последняя попытка США, как им кажется, договориться с Китаем. Хотя, еще раз повторю, американское хамство было обречено на провал изначально и это срабатывало раз за разом на каждой китайско-американской встрече. США на протяжении последних лет 15 от Китая нужно было только одно - вскрытие китайского внутреннего рынка для американских корпораций. Китай послал США. После этого дальнейшее развитие событий было предопределено.
США всеми силами уничтожали китайский "Новый шелковый путь" - это не получилось. США создавали на границах Китая нестабильность - сорвалось. У США остается последнее средство - военный союз против Китая. Архитектура понятна: ⁃ Доктрина НАТО - там Китай уже угроза, ⁃ AUKUS - на бумаге есть, ⁃ Санкции и разделение рынков - в работе ⁃ Горячий конфликт, как ловушка Китаю.
Над последним ведется кропотливая работа. Тайвань, понятно всем, главный кандидат на роль ловушки. Чем ответит Китай? Он уже дрейфует в сторону более прочного союза с Россией. Ядерный зонтик у нас пошире. К осени, вероятно, ослабит юань - это мощное оружие в торговой войне. Будет резко уменьшать американские облигации в своих резервах. Пока их около $750 млрд. И все-таки согласится на создание расчетной валюты БРИКС.
Время пришло. Ключевые события ближайших месяцев - визит Путина в Китай и саммит этого самого БРИКС.
Электронные информационные табло - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 04:00
Это выгодно Китаю: финансовый эксперт объяснил, почему в торговле идет политика давления на РоссиюС точки зрения здравого смысла китайскому правительству не нужно вмешиваться в работу бизнеса. Он сам всегда найдет решение. Но есть и другой вариант ─ политика целенаправленного давления на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт по финансовым рынкам, аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский
Политик Олег Царев
В эти выходные в Катаре пройдут переговоры на уровне советников по национальной безопасности, на которых планируется обсудить мирные инициативы Украины. Список участников пока неизвестен, но ожидаются представители и G7, и очень ждут так называемый "Глобальный Юг".
Переговоры рассматриваются как некий пролог к саммиту по Украине, который намечен на июнь в Швейцарии. Ни в Катар, ни в Швейцарию российская сторона не приглашена, поэтому возникает естественный вопрос: в чем тогда смысл действа? Тем более, когда Украина, во-первых, находится не в лучшем положении, чтобы выдвигать условия и, во-вторых, они априори невыполнимы (как, например, уход России из всех новых регионов, включая Крым).
... Ключевой аспект — участие Китая. Американцы начали оказывать на Пекин серьезное давление, требуя ограничить военное и технологическое сотрудничество с Россией. Госсекретарь Блинкен находится сейчас в Китае, и одним из пунктов двусторонней повестки как раз является СВО на Украине и экспорт китайских технологий в Россию.
Союзники Украины обвиняют Китай в поддержке Москвы оптикой, нитроцеллюлозой, микроэлектроникой и турбореактивными двигателями, а также спутниковыми снимками, микроэлектроникой и станками для танков. Пекин при этом прилагает существенные усилия для того, чтобы сохранять нейтралитет и не склоняться ни в российскую, ни в украинскую сторону.
Участие Китая в катарских переговорах и швейцарском саммите рассматривается как ключевое. Киев и западные государства считают, что участие представителей Китая придаст вес любому соглашению. А ожидаемая западом степень влияния Пекина на Москву, по всей видимости, должна усилить давление, чтобы заставить Россию исполнять принятые в Швейцарии решения касательно окончания конфликта.
Пекин же держит паузу — информации об участии во встрече в Катаре или, тем более, в конференции в Щвейцарии, пока нет. Напомню, что Китай пока принял участие только в одной встрече, состоявшейся в Саудовской Аравии в августе 2023 года. И Китай, и ряд других стран БРИКС утверждают, что Россию следует пригласить к обсуждению.
Политический аналитик Михаил Чаплыга
Я думаю, что перспектив у китайского плана в разы меньше, чем у плана Зеленского. По одной простой причине - социальная легитимность.
Любое иное предложение кроме предложения ультиматума Москве неизбежно будет встречено простым: - То шо, здатись\відступити\зафіксувати як є? Ответ в таком случае лишь один - нет. Таков общественный дискурс. И его не изменить и не отменить. Даже если бы 90% думали иначе - они будут яро публично на всех уровнять говорить "нет".
Система вышла в автоколебания, и даже простое выключение информационной подпитки не остановит автоколебательный процесс... Никто ни из ЛОМов, ни из политиков, ни из активистов не выйдет за рамки общественного дискурса с итоговым ответом "нет"... В таком случае соответствующим ожиданиям Украины будет только "План Зеленского" ...
При этом Китайский План возможен исключительно в случае военного поражения Украины... План подразумевает геостратегические договоренности между США+партнеры и РФ-Китай плюс партнеры... с принесением Украины в жертву.
Осознание этого разрушило сперва ожидания Турции стать таким переговорным хабом, а потом и Китая, который оставил попытки переформатирования Женевской конференции.
 
ЭксклюзивКНР (Китай)соцсетиСШАЭнтони БлинкенОлег ЦаревМихаил ЧаплыгаВладимир ПутинВладимир ЗеленскийУкраина
 
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