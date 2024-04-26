Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054758229.html
Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер
Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер - 26.04.2024 Украина.ру
Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер
Чтобы освоить американскую помощь в $60,8 миллиардов, Украине нужны люди. Именно поэтому МИД страны совместно с Евросоюзом устроил сюрприз украинским... Украина.ру, 26.04.2024
2024-04-26T17:05
2024-04-26T17:05
видео
грег вайнер
германия
украина
сша
джо байден
дональд трамп
ес
мид
европа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1a/1054758111_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2697520f83009596eb16d2bdce7cd13f.jpg
Чтобы освоить американскую помощь в $60,8 миллиардов, Украине нужны люди. Именно поэтому МИД страны совместно с Евросоюзом устроил сюрприз украинским беженцам."Их аккуратно сложат в штабеля и депортируют на Украину, ближе к военным действиям", — заявил в интервью мультимедийному изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.Он также рассказал, почему Лондон так воинственно настроен и переводит оборонную промышленность в режим войны. "Британия хочет вернуться в Евросоюз", — предположил эксперт.00:53 – мобилизация на Украине и за её пределами: как Европа будет отправлять украинцев воевать?03:05 – как польские власти собираются организовать доставку украинских мужчин в военкоматы и что украинцы делают для того, чтобы этого избежать?04:51 – как относятся к украинцам в Германии, Франции и Прибалтике?07:32 – о военной помощи США;09:53 – о влиянии Трампа и Байдена на голосование в Конгрессе США по военной помощи Киеву;13:01 – о протестах студентов в Нью-Йорке в поддержку Палестины;15:25 – зачем Британия заявляет о масштабной военной помощи Украине?17:33 – почему Россия не ведёт себя как США во Вьетнаме в ходе спецоперации на Украине?20:48 – будут ли мирные переговоры по Украине?
германия
украина
сша
европа
польша
румыния
молдавия
прибалтика
франция
вашингтон
британия
кнр (китай)
турция
индия
фрг
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/1a/1054758111_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b146f6a6b4812f8dd92d98e77bf89b59.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
видео, грег вайнер, германия, украина, сша, джо байден, дональд трамп, ес, мид, европа, мобилизация, евросоюз, польша, дмитрий кулеба, депортация, граница, государственная граница, румыния, молдавия, паспорт, война, прибалтика, франция, беженцы, украинские беженцы, владимир зеленский, правительство, суд, выборы, президентские выборы, евреи, мусульмане, протесты, вашингтон, британия, торговля, экономика, кнр (китай), мид кнр, турция, энтони блинкен, финансирование, финансы, нефть, индия, флот, танкер, фрг, конфликт, президент, деньги, видео
Видео, Грег Вайнер, Германия, Украина, США, Джо Байден, Дональд Трамп, ЕС, МИД, Европа, мобилизация, Евросоюз, Польша, Дмитрий Кулеба, депортация, граница, государственная граница, Румыния, Молдавия, паспорт, война, Прибалтика, Франция, беженцы, украинские беженцы, Владимир Зеленский, правительство, Суд, выборы, президентские выборы, евреи, мусульмане, протесты, Вашингтон, Британия, торговля, экономика, КНР (Китай), МИД КНР, Турция, Энтони Блинкен, финансирование, финансы, нефть, Индия, флот, танкер, ФРГ, конфликт, президент, деньги

Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер

17:05 26.04.2024
 
Читать в
Чтобы освоить американскую помощь в $60,8 миллиардов, Украине нужны люди. Именно поэтому МИД страны совместно с Евросоюзом устроил сюрприз украинским беженцам.
"Их аккуратно сложат в штабеля и депортируют на Украину, ближе к военным действиям", — заявил в интервью мультимедийному изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.
Он также рассказал, почему Лондон так воинственно настроен и переводит оборонную промышленность в режим войны. "Британия хочет вернуться в Евросоюз", — предположил эксперт.

00:53 – мобилизация на Украине и за её пределами: как Европа будет отправлять украинцев воевать?
03:05 – как польские власти собираются организовать доставку украинских мужчин в военкоматы и что украинцы делают для того, чтобы этого избежать?
04:51 – как относятся к украинцам в Германии, Франции и Прибалтике?
07:32 – о военной помощи США;
09:53 – о влиянии Трампа и Байдена на голосование в Конгрессе США по военной помощи Киеву;
13:01 – о протестах студентов в Нью-Йорке в поддержку Палестины;
15:25 – зачем Британия заявляет о масштабной военной помощи Украине?
17:33 – почему Россия не ведёт себя как США во Вьетнаме в ходе спецоперации на Украине?
20:48 – будут ли мирные переговоры по Украине?
 
ВидеоГрег ВайнерГерманияУкраинаСШАДжо БайденДональд ТрампЕСМИДЕвропамобилизацияЕвросоюзПольшаДмитрий Кулебадепортацияграницагосударственная границаРумынияМолдавияпаспортвойнаПрибалтикаФранциябеженцыукраинские беженцыВладимир ЗеленскийправительствоСудвыборыпрезидентские выборыевреимусульманепротестыВашингтонБританияторговляэкономикаКНР (Китай)МИД КНРТурцияЭнтони БлинкенфинансированиефинансынефтьИндияфлоттанкерФРГконфликтпрезидентденьги
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:44Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ
17:17Блинкен приехал в Китай с угрозами ввести новые санкции
17:14Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году
17:05Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер
16:57"Ответственность всего мира": для чего Зеленский в годовщину Чернобыля заговорил о Запорожской АЭС
16:54Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи
16:34Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом
16:15Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
16:07Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
16:00"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать
15:48Кулеба иностранных дел закончил "эру мира"
15:33Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
15:27"Шахтерская дочь" приехала в Москву
15:18Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
15:15Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
15:11Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
15:10Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
15:07Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы
14:31Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористы
13:58Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?
Лента новостейМолния