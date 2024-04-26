https://ukraina.ru/20240426/1054758229.html

Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер

Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер - 26.04.2024 Украина.ру

Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер

Чтобы освоить американскую помощь в $60,8 миллиардов, Украине нужны люди. Именно поэтому МИД страны совместно с Евросоюзом устроил сюрприз украинским... Украина.ру, 26.04.2024

2024-04-26T17:05

2024-04-26T17:05

2024-04-26T17:05

видео

грег вайнер

германия

украина

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джо байден

дональд трамп

ес

мид

европа

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Чтобы освоить американскую помощь в $60,8 миллиардов, Украине нужны люди. Именно поэтому МИД страны совместно с Евросоюзом устроил сюрприз украинским беженцам."Их аккуратно сложат в штабеля и депортируют на Украину, ближе к военным действиям", — заявил в интервью мультимедийному изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.Он также рассказал, почему Лондон так воинственно настроен и переводит оборонную промышленность в режим войны. "Британия хочет вернуться в Евросоюз", — предположил эксперт.00:53 – мобилизация на Украине и за её пределами: как Европа будет отправлять украинцев воевать?03:05 – как польские власти собираются организовать доставку украинских мужчин в военкоматы и что украинцы делают для того, чтобы этого избежать?04:51 – как относятся к украинцам в Германии, Франции и Прибалтике?07:32 – о военной помощи США;09:53 – о влиянии Трампа и Байдена на голосование в Конгрессе США по военной помощи Киеву;13:01 – о протестах студентов в Нью-Йорке в поддержку Палестины;15:25 – зачем Британия заявляет о масштабной военной помощи Украине?17:33 – почему Россия не ведёт себя как США во Вьетнаме в ходе спецоперации на Украине?20:48 – будут ли мирные переговоры по Украине?

германия

украина

сша

европа

польша

румыния

молдавия

прибалтика

франция

вашингтон

британия

кнр (китай)

турция

индия

фрг

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