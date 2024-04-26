Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер
Чтобы освоить американскую помощь в $60,8 миллиардов, Украине нужны люди. Именно поэтому МИД страны совместно с Евросоюзом устроил сюрприз украинским беженцам.
"Их аккуратно сложат в штабеля и депортируют на Украину, ближе к военным действиям", — заявил в интервью мультимедийному изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.
Он также рассказал, почему Лондон так воинственно настроен и переводит оборонную промышленность в режим войны. "Британия хочет вернуться в Евросоюз", — предположил эксперт.
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"Их аккуратно сложат в штабеля и депортируют на Украину, ближе к военным действиям", — заявил в интервью мультимедийному изданию Украина.ру политолог, американист Грег Вайнер.
Он также рассказал, почему Лондон так воинственно настроен и переводит оборонную промышленность в режим войны. "Британия хочет вернуться в Евросоюз", — предположил эксперт.
00:53 – мобилизация на Украине и за её пределами: как Европа будет отправлять украинцев воевать?
03:05 – как польские власти собираются организовать доставку украинских мужчин в военкоматы и что украинцы делают для того, чтобы этого избежать?
04:51 – как относятся к украинцам в Германии, Франции и Прибалтике?
07:32 – о военной помощи США;
09:53 – о влиянии Трампа и Байдена на голосование в Конгрессе США по военной помощи Киеву;
13:01 – о протестах студентов в Нью-Йорке в поддержку Палестины;
15:25 – зачем Британия заявляет о масштабной военной помощи Украине?
17:33 – почему Россия не ведёт себя как США во Вьетнаме в ходе спецоперации на Украине?
20:48 – будут ли мирные переговоры по Украине?