https://ukraina.ru/20240426/1054757655.html

"Ответственность всего мира": для чего Зеленский в годовщину Чернобыля заговорил о Запорожской АЭС

"Ответственность всего мира": для чего Зеленский в годовщину Чернобыля заговорил о Запорожской АЭС - 26.04.2024 Украина.ру

"Ответственность всего мира": для чего Зеленский в годовщину Чернобыля заговорил о Запорожской АЭС

Владимир Зеленский решил использовать годовщину трагедии на Чернобыльской АЭС для пиара и новой порции обвинений в адрес РФ. Он настаивает, что Киев должен вновь получить контроль над Запорожской атомной электростанцией, иначе новых катастроф не избежать. При этом если кто-то и приближает подобные катастрофы, то только лишь сама Украина

2024-04-26T16:57

2024-04-26T16:57

2024-04-26T16:57

эксклюзив

запорожская аэс

украина

россия

владимир зеленский

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Угрозы ЗеленскогоТридцать восемь лет назад, в ночь с 25 на 26 апреля 1986 года, на атомной электростанции в Припяти Киевской области произошла авария, ставшая крупнейшей в истории атомной энергетики.Трагическую дату не обошли вниманием власти Украины, однако вместо поминовения памяти погибших и пострадавших, киевский режим предпочел снова обернуть все в антироссийское русло, использовав этот повод, чтобы вновь обозначить свои претензии на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).Президент страны Владимир Зеленский в своих соцсетях написал, что Россия якобы "держит в заложниках" ЗАЭС.Вспомнив про Чернобыль, Зеленский акцентировал внимание на коротком периоде в начале российской спецоперации, когда Чернобыльская станция находилась под контролем российских специалистов. Он назвал это время "оккупацией" Чернобыльской АЭС.Ожидаемо, украинский президент ничего не сказал про удары ВСУ по Запорожской АЭС, которые угрожают безопасности станции.Бессилие МАГАТЭЗапорожская АЭС в районе города Энергодар является крупнейшей электростанцией в Европе, имеет шесть энергоблоков, каждый мощностью по 1000 мегаватт. Пять из этих блоков в настоящее время находятся в холодном состоянии. Один блок (четвертый) находится в режиме горячей остановки, чтобы поддерживать необходимую работу станции.Запорожская атомная электростанция была взята под управление "Росатомом" в 2022 году после начала российской военной спецоперации на Украине. С этого момента ВСУ неоднократно устраивали провокации, предпринимая попытки ударов по территории ЗАЭС.На ситуацию обратили пристальное внимание в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ). С сентября 2022-го специальная миссия организации работает на ЗАЭС.С осени 2022 года ударов по Запорожской АЭС не было, но весной этого года ВСУ атаковали станцию вновь, при этом попадания были зафиксированы в купол одного из энергоблоков.Именно Украина, а не Россия устроила фактический шантаж вокруг ситуации с ЗАЭС, однако этот факт до сих пор не признают на Западе и в МАГАТЭ.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси призывал к прекращению "этих безрассудных атак", не указывая на их виновников.Представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов пояснил, почему Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет виновную сторону в атаках на Запорожскую АЭС.Как отмечал ранее президент России Владимир Путин, обстрелы ЗАЭС с украинской территории - "очевидная вещь", однако МАГАТЭ находится под давлением США и стран Европы, поэтому не может публично признать этот факт.Нужны деньги и провокацияКроме прямого шантажа, Запорожская АЭС важна для Киева с финансовой точки зрения.После потери контроля над ЗАЭС и ударов ВС России по объектам энергетики Украины власти этой страны были вынуждены отказаться от продажи электроэнергии за границу. Дальнейшее ухудшение ситуации может создать проблемы с электроэнергией и внутри страны и Украина из экспортера окончательно закрепится в статусе импортера.С этой точки зрения возвращение ЗАЭС могло бы помочь Киеву исправить ситуацию и, не исключено, еще и подзаработать на Запорожской станции, перенаправив часть ее мощностей на обслуживание европейцев.Не стоит сбрасывать со счетов и решимость киевских властей довести свои планы по провокации на ЗАЭС до конца. При таком раскладе захват станции крайне необходим Украине. Пока станция находится под контролем России, версия "они сами себя обстреливают" выглядит неубедительно.В случае перехода под контроль Украины режим Зеленского получит полную свободу в организации на ЗАЭС какого-нибудь постановочного теракта, обстрела или чего-то подобного, в чем потом можно будет обвинить Россию.

https://ukraina.ru/20240412/1054443222.html

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эксклюзив, запорожская аэс, украина, россия, владимир зеленский