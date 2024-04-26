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В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам - 26.04.2024 Украина.ру
В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
Барельеф и фигуры советских солдат демонтировали 26 апреля с постамента на холме Славы на северо-западе Украины в городе Ровно. Видео на котором спецтехника уничтожает монументы опубликовало издание "Общественное"
2024-04-26T22:26
2024-04-26T22:26
2024-04-26T22:26
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Судя по кадрам рабочие сперва зацепили тросы на бронзовые фигуры, привязав другие их концы к машинам, а после под крики "давай, давай" техника тронулась с места. Когда массивные фигуры обрушились с грохотом на землю, автор видео громко хохотал. Уничтоженный памятник был установлен почти 40 лет назад – торжественное открытие состоялось 9 мая 1985 года. Скульптурная композиция высотой восемь метров состояла из трех бронзовых фигур: солдата, партизана и девочки. Как уточняет "Униан", это был последний архитектурно-скульптурный комплекс в городе, который попадал под закон о декоммунизации. Памятник утилизируют как металлолом, а на месте постамента намерены открыть музей. Ранее стала известна судьба Арки дружбы народов, которую разрешил снести украинский Минкульт.
https://ukraina.ru/20230905/1049190892.html
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новости, ровно, украина, декоммунизация, сво, спецоперация, красная армия, ссср, великая отечественная война, партизаны
Новости, Ровно, Украина, декоммунизация, СВО, Спецоперация, Красная Армия, СССР, Великая Отечественная война, партизаны
В Ровно со смехом разрушили памятник советским солдатам
Барельеф и фигуры советских солдат демонтировали 26 апреля с постамента на холме Славы на северо-западе Украины в городе Ровно. Видео на котором спецтехника уничтожает монументы опубликовало издание "Общественное"