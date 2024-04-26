https://ukraina.ru/20240426/1054761787.html
Власти Херсонской области запретили жителям приближаться к местам строительства укреплений и рекам
Власти Херсонской области запретили жителям приближаться к местам строительства укреплений и рекам - 26.04.2024 Украина.ру
Власти Херсонской области запретили жителям приближаться к местам строительства укреплений и рекам
Гражданских лиц в Херсонской области лишили возможности посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций украинской армии. Об этом 26 апреля сообщил глава региональной военной администрации Александр Прокудин
2024-04-26T19:22
2024-04-26T19:22
2024-04-26T19:22
новости
херсонская область
днепр
сво
укрепления
строительство
всу
вооруженные силы украины
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Он рассказал, что в пятницу было проведено очередное заседание Совета обороны Херсонской области, где были приняты "важные решения для защиты гражданских и усилению обороноспособности города". Так, вводится запрет на посещение прибрежных территорий вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая. Помимо этого, жители области не могут посещать территории, где построено или продолжается строительство фортификаций, в том числе вдоль берегов рек. Как отметил Прокудин, в области гражданским также запретили ездить по трассе Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71. Объезд организуют по трассе Т-22-07-/Т-04- 03/ Высокополье-Великая Александровка-Берислав. "Жители Херсонской области, неукоснительно соблюдайте эти ограничения, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь", – написал он в своем телеграм-канале. Ранее подполье сообщало, что украинская армия бетонирует новую линию обороны примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.
https://ukraina.ru/20240408/1054388501.html
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Украина.ру
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новости, херсонская область, днепр, сво, укрепления, строительство, всу, вооруженные силы украины
Новости, Херсонская область, Днепр, СВО, укрепления, Строительство, ВСУ, Вооруженные силы Украины
Власти Херсонской области запретили жителям приближаться к местам строительства укреплений и рекам
Гражданских лиц в Херсонской области лишили возможности посещать прибрежные территории рек и места возведения фортификаций украинской армии. Об этом 26 апреля сообщил глава региональной военной администрации Александр Прокудин
Он рассказал
, что в пятницу было проведено очередное заседание Совета обороны Херсонской области, где были приняты "важные решения для защиты гражданских и усилению обороноспособности города".
Так, вводится запрет на посещение прибрежных территорий вдоль правого берега рек Днепр, Ингулец, Веревчина и Кошевая. Помимо этого, жители области не могут посещать территории, где построено или продолжается строительство фортификаций, в том числе вдоль берегов рек.
Как отметил Прокудин, в области гражданским также запретили ездить по трассе Т-04-03 Марьянское - Берислав - /Р-47/ на участке км 14 - км 71. Объезд организуют по трассе Т-22-07-/Т-04- 03/ Высокополье-Великая Александровка-Берислав.
"Жители Херсонской области, неукоснительно соблюдайте эти ограничения, ведь от этого зависит ваше здоровье и жизнь", – написал он в своем телеграм-канале.
Ранее подполье сообщало
, что украинская армия бетонирует новую линию обороны примерно на границе Николаевской и Херсонской областей за Посад-Покровским и как минимум до Снигиревки.