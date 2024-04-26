https://ukraina.ru/20240426/1054760021.html
Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ
Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ - 26.04.2024 Украина.ру
Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ
В Киеве началась срочная эвакуация двух больниц из-за опасений, что Россия обстреляет эти объекты. К такому решению в столичной военной администрации пришли из-за заявления главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Ивана Тертель
2024-04-26T17:44
2024-04-26T17:44
2024-04-26T17:44
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В ходе Всебелорусского народного собрания он назвал точные адреса медицинских учреждений в которых находятся военнослужащие украинской армии и заявил, что там солдаты "спрятались за спины больных детей". "Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спины больных детей", – сказал глава КГБ. В киевской администрации посчитали, что такое заявление анонсирует удары по больницам. Вместе с тем, утверждается, что военнослужащих, прикрывающихся за спинами мирных жителей, там нет. Военнослужащие украинской армии давно используют тактику живого щита, чем добиваются наиболее яркого медийного эффекта в попытках выпросить все больше оружия для борьбы с российскими подразделениями. Подтвержденные примеры оборудования позиций ВСУ в жилых домах появилось множество после освобождения в 2022 году Мариуполя и в 2023 – Артемовска, а после и Авдеевки.
https://ukraina.ru/20231109/1050850082.html
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новости, киев, вооруженные силы украины, белоруссия, россия, кгб, всу, больница, ракетный удар, сво, спецоперация
Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Россия, КГБ, ВСУ, больница, ракетный удар, СВО, Спецоперация
Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ
В Киеве началась срочная эвакуация двух больниц из-за опасений, что Россия обстреляет эти объекты. К такому решению в столичной военной администрации пришли из-за заявления главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Ивана Тертель
В ходе Всебелорусского народного собрания он назвал точные адреса медицинских учреждений в которых находятся военнослужащие украинской армии и заявил, что там солдаты "спрятались за спины больных детей".
"Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спины больных детей", – сказал глава КГБ.
В киевской администрации посчитали, что такое заявление анонсирует удары по больницам. Вместе с тем, утверждается, что военнослужащих, прикрывающихся за спинами мирных жителей, там нет.
"В интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что, якобы, в этих больницах находятся военные. Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", - сказано в сообщении администрации.
Военнослужащие украинской армии давно используют тактику живого щита, чем добиваются наиболее яркого медийного эффекта в попытках выпросить все больше оружия для борьбы с российскими подразделениями. Подтвержденные примеры оборудования позиций ВСУ в жилых домах появилось множество после освобождения в 2022 году Мариуполя и в 2023 – Артемовска, а после и Авдеевки.