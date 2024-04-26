Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ - 26.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240426/1054760021.html
Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ
Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ - 26.04.2024 Украина.ру
Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ
В Киеве началась срочная эвакуация двух больниц из-за опасений, что Россия обстреляет эти объекты. К такому решению в столичной военной администрации пришли из-за заявления главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Ивана Тертель
2024-04-26T17:44
2024-04-26T17:44
новости
киев
вооруженные силы украины
белоруссия
россия
кгб
всу
больница
ракетный удар
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049494934_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f3462c35eabc7680b86562c5e937e3ae.jpg
В ходе Всебелорусского народного собрания он назвал точные адреса медицинских учреждений в которых находятся военнослужащие украинской армии и заявил, что там солдаты "спрятались за спины больных детей". "Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спины больных детей", – сказал глава КГБ. В киевской администрации посчитали, что такое заявление анонсирует удары по больницам. Вместе с тем, утверждается, что военнослужащих, прикрывающихся за спинами мирных жителей, там нет. Военнослужащие украинской армии давно используют тактику живого щита, чем добиваются наиболее яркого медийного эффекта в попытках выпросить все больше оружия для борьбы с российскими подразделениями. Подтвержденные примеры оборудования позиций ВСУ в жилых домах появилось множество после освобождения в 2022 году Мариуполя и в 2023 – Артемовска, а после и Авдеевки.
https://ukraina.ru/20231109/1050850082.html
киев
белоруссия
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/09/12/1049494934_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2f5426d53d5d1e07431a4061e5b36f4e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, вооруженные силы украины, белоруссия, россия, кгб, всу, больница, ракетный удар, сво, спецоперация
Новости, Киев, Вооруженные силы Украины, Белоруссия, Россия, КГБ, ВСУ, больница, ракетный удар, СВО, Спецоперация

Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ

17:44 26.04.2024
 
© AP / LIBKOS
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP / LIBKOS
Читать в
В Киеве началась срочная эвакуация двух больниц из-за опасений, что Россия обстреляет эти объекты. К такому решению в столичной военной администрации пришли из-за заявления главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Ивана Тертель
В ходе Всебелорусского народного собрания он назвал точные адреса медицинских учреждений в которых находятся военнослужащие украинской армии и заявил, что там солдаты "спрятались за спины больных детей".

"Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спины больных детей", – сказал глава КГБ.

В киевской администрации посчитали, что такое заявление анонсирует удары по больницам. Вместе с тем, утверждается, что военнослужащих, прикрывающихся за спинами мирных жителей, там нет.
"В интернет-медиа массово распространяется видео, где фактически анонсирован удар врага по этим медицинским учреждениям. И что, якобы, в этих больницах находятся военные. Это абсолютная ложь и провокация врага, которую он пытается использовать для удара по социальной инфраструктуре столицы", - сказано в сообщении администрации.
Военнослужащие украинской армии давно используют тактику живого щита, чем добиваются наиболее яркого медийного эффекта в попытках выпросить все больше оружия для борьбы с российскими подразделениями. Подтвержденные примеры оборудования позиций ВСУ в жилых домах появилось множество после освобождения в 2022 году Мариуполя и в 2023 – Артемовска, а после и Авдеевки.
Ситуация в Дебальцево - РИА Новости, 1920, 09.11.2023
9 ноября 2023, 04:30
Военный эксперт о том, как прикрываются "живым щитом" ВСУ, загоняя мирных жителей в подвалыУкраинское командование понимает, что мирные жители являются единственным сдерживающим фактором для российской армии. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан первого ранга запаса Владимир Ераносян
 
НовостиКиевВооруженные силы УкраиныБелоруссияРоссияКГБВСУбольницаракетный ударСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:00"У вас один начальник, а у нас — три" - новые подробности о Стамбуле. Итоги 26 апреля на Украине
17:44Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ
17:17Блинкен приехал в Китай с угрозами ввести новые санкции
17:14Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году
17:05Во имя мобилизации: как Европа предала беженцев с Украины и что с ними будет дальше - Грег Вайнер
16:57"Ответственность всего мира": для чего Зеленский в годовщину Чернобыля заговорил о Запорожской АЭС
16:54Украинский эксперт назвал число украденных миллиардов западной помощи
16:34Глава ЦБ РФ оценила риски, связанные с конфискацией российский активов за рубежом
16:15Подпольщики остановили грузовой поезд под Киевом
16:07Путин призвал законодателей принимать более чёткие и эффективные законы
16:00"Ярослав Мудрый": как киевскому режиссеру предлагали Родину продать
15:48Кулеба иностранных дел закончил "эру мира"
15:33Силовики задержали нового фигуранта дела о теракте в "Крокусе"
15:27"Шахтерская дочь" приехала в Москву
15:18Уральского блогера отправили в колонию за призывы ударить по Кремлю
15:15Усилия Запада безрезультатны: Пушков оценил позицию незападного мира по санкциям
15:11Превращают страну в милитаристскую автократию - Дубинский об отказе Киева от граждан за границей
15:10Киев бьёт по гражданским объектам в РФ при молчаливом согласии Запада - Шойгу
15:07Песков рассказал о дальнейших отношениях России и Европы
14:31Шизофреник-убийца и униженный в туалете: кто по заданию Киева вербует россиян в террористы
Лента новостейМолния