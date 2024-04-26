https://ukraina.ru/20240426/1054760021.html

Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ

Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ - 26.04.2024 Украина.ру

Киев показательно эвакуирует больницы из-за возможного обстрела ВС РФ

В Киеве началась срочная эвакуация двух больниц из-за опасений, что Россия обстреляет эти объекты. К такому решению в столичной военной администрации пришли из-за заявления главы Комитета государственной безопасности (КГБ) Белоруссии Ивана Тертель

2024-04-26T17:44

2024-04-26T17:44

2024-04-26T17:44

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В ходе Всебелорусского народного собрания он назвал точные адреса медицинских учреждений в которых находятся военнослужащие украинской армии и заявил, что там солдаты "спрятались за спины больных детей". "Всех их постигнет заслуженная кара, даже несмотря на то, что своим логовом они избрали киевские больницы по адресу Богатырская, 30 и 32, где фактически спрятались за спины больных детей", – сказал глава КГБ. В киевской администрации посчитали, что такое заявление анонсирует удары по больницам. Вместе с тем, утверждается, что военнослужащих, прикрывающихся за спинами мирных жителей, там нет. Военнослужащие украинской армии давно используют тактику живого щита, чем добиваются наиболее яркого медийного эффекта в попытках выпросить все больше оружия для борьбы с российскими подразделениями. Подтвержденные примеры оборудования позиций ВСУ в жилых домах появилось множество после освобождения в 2022 году Мариуполя и в 2023 – Артемовска, а после и Авдеевки.

https://ukraina.ru/20231109/1050850082.html

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новости, киев, вооруженные силы украины, белоруссия, россия, кгб, всу, больница, ракетный удар, сво, спецоперация