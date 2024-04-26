Германия передаст Украине еще одну систему ПВО - 26.04.2024 Украина.ру
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Германия передаст Украине еще одну систему ПВО
Германия передаст Украине еще одну систему ПВО - 26.04.2024 Украина.ру
Германия передаст Украине еще одну систему ПВО
Западным странам следует равняться на Германию в вопросах военной помощи Киеву, так как ФРГ пообещала Украине еще одну систему Patriot, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине
2024-04-26T18:36
2024-04-26T18:36
новости
украина
германия
олаф шольц
йенс столтенберг
нато
военная помощь
военная техника
всу
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Он призвал союзников Украины как можно скорее перейти к реальным поставкам оружия. "Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", –&nbsp;сказал&nbsp;Столтенберг. По данным на 18 апреля на Украине уже было три системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые поставила ФРГ. Еще одну установку планировали доставить через несколько недель.&nbsp;Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев ведет переговоры о поставке шести Patriot из Германии.
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новости, украина, германия, олаф шольц, йенс столтенберг, нато, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, Германия, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, НАТО, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО

Германия передаст Украине еще одну систему ПВО

18:36 26.04.2024
 
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
Совместное производство оружия намерена наладить Украина и Германия
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Западным странам следует равняться на Германию в вопросах военной помощи Киеву, так как ФРГ пообещала Украине еще одну систему Patriot, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине
Он призвал союзников Украины как можно скорее перейти к реальным поставкам оружия.

"Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", – сказал Столтенберг.

По данным на 18 апреля на Украине уже было три системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые поставила ФРГ. Еще одну установку планировали доставить через несколько недель. 
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев ведет переговоры о поставке шести Patriot из Германии.
харьковская телевышка
22 апреля, 18:00
Ударом российской армии пополам сложилась харьковская телевышка, на ней были системы связи ПВОВысокоточным ударом российской армии поражена телевышка в Харькове на которой были размещены установки связи украинской системы противовоздушной обороны. Об этом сообщил 22 апреля координатор николаевского подполья Сергей Лебедев в комментарии РИА Новости
 
НовостиУкраинаГерманияОлаф ШольцЙенс СтолтенбергНАТОвоенная помощьвоенная техникаВСУСВО
 
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