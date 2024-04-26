https://ukraina.ru/20240426/1054761453.html
Германия передаст Украине еще одну систему ПВО
Германия передаст Украине еще одну систему ПВО - 26.04.2024 Украина.ру
Германия передаст Украине еще одну систему ПВО
Западным странам следует равняться на Германию в вопросах военной помощи Киеву, так как ФРГ пообещала Украине еще одну систему Patriot, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине
2024-04-26T18:36
2024-04-26T18:36
2024-04-26T18:36
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Он призвал союзников Украины как можно скорее перейти к реальным поставкам оружия. "Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", – сказал Столтенберг. По данным на 18 апреля на Украине уже было три системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые поставила ФРГ. Еще одну установку планировали доставить через несколько недель. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев ведет переговоры о поставке шести Patriot из Германии.
https://ukraina.ru/20240422/1054656647.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, германия, олаф шольц, йенс столтенберг, нато, военная помощь, военная техника, всу, сво
Новости, Украина, Германия, Олаф Шольц, Йенс Столтенберг, НАТО, военная помощь, военная техника, ВСУ, СВО
Германия передаст Украине еще одну систему ПВО
Западным странам следует равняться на Германию в вопросах военной помощи Киеву, так как ФРГ пообещала Украине еще одну систему Patriot, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине
Он призвал союзников Украины как можно скорее перейти к реальным поставкам оружия.
"Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", – сказал Столтенберг.
По данным на 18 апреля на Украине уже было
три системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые поставила ФРГ. Еще одну установку планировали доставить через несколько недель.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев ведет переговоры о поставке шести Patriot из Германии.