https://ukraina.ru/20240426/1054761453.html

Германия передаст Украине еще одну систему ПВО

Германия передаст Украине еще одну систему ПВО - 26.04.2024 Украина.ру

Германия передаст Украине еще одну систему ПВО

Западным странам следует равняться на Германию в вопросах военной помощи Киеву, так как ФРГ пообещала Украине еще одну систему Patriot, сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместной с канцлером Олафом Шольцем пресс-конференции в Берлине

2024-04-26T18:36

2024-04-26T18:36

2024-04-26T18:36

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Он призвал союзников Украины как можно скорее перейти к реальным поставкам оружия. "Многие союзники сделали новые обещания по поддержке Украины. Необходимо, чтобы эти обещания скорее превратились в реальные поставки", – сказал Столтенберг. По данным на 18 апреля на Украине уже было три системы противовоздушной обороны IRIS-T, которые поставила ФРГ. Еще одну установку планировали доставить через несколько недель. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что Киев ведет переговоры о поставке шести Patriot из Германии.

https://ukraina.ru/20240422/1054656647.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, германия, олаф шольц, йенс столтенберг, нато, военная помощь, военная техника, всу, сво