Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка - 26.04.2024 Украина.ру
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Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка
Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка - 26.04.2024 Украина.ру
Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка
Глава Броварской районной администрации Владимир Майбоженко едва не убил четверых человек, в том числе одного ребенка, совершив на них наезд на пешеходном переходе. При проверке в его крови было обнаружено 2,31 промилле алкоголя, информирует Нацполиция
2024-04-26T20:49
2024-04-26T20:49
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чиновник
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жертвы
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Они уточнили, что чиновник "не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов". Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы разной степени тяжести. Начальник Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко, едва не убивший людей своей пьяной ездой, будет уволен. Ранее на Львовщине пьяный военнослужащий запугивал депутатов ненастоящим оружием.
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новости, дтп, бровары, киев, депутат, чиновник, пьянство, жертвы
Новости, ДТП, Бровары, Киев, депутат, чиновник, пьянство, жертвы

Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка

20:49 26.04.2024
 
Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человек, в том числе ребенка
Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человек, в том числе ребенка
Читать в
Глава Броварской районной администрации Владимир Майбоженко едва не убил четверых человек, в том числе одного ребенка, совершив на них наезд на пешеходном переходе. При проверке в его крови было обнаружено 2,31 промилле алкоголя, информирует Нацполиция

"Проверка на прибор Драгера на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан", – сообщили в правоохранители.

Они уточнили, что чиновник "не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов". Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы разной степени тяжести.
Начальник Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко, едва не убивший людей своей пьяной ездой, будет уволен.
"Подобное поведение чиновника недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", – написал он в сети.
Ранее на Львовщине пьяный военнослужащий запугивал депутатов ненастоящим оружием.
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21:14В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру
20:49Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка
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