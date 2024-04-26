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Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка

Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка - 26.04.2024 Украина.ру

Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка

Глава Броварской районной администрации Владимир Майбоженко едва не убил четверых человек, в том числе одного ребенка, совершив на них наезд на пешеходном переходе. При проверке в его крови было обнаружено 2,31 промилле алкоголя, информирует Нацполиция

2024-04-26T20:49

2024-04-26T20:49

2024-04-26T20:49

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Они уточнили, что чиновник "не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов". Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы разной степени тяжести. Начальник Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко, едва не убивший людей своей пьяной ездой, будет уволен. Ранее на Львовщине пьяный военнослужащий запугивал депутатов ненастоящим оружием.

https://ukraina.ru/20240425/1054725727.html

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новости, дтп, бровары, киев, депутат, чиновник, пьянство, жертвы