Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человека, в том числе ребенка
Пьяный глава Броварской райадминистрации сбил 4 человек, в том числе ребенка
Глава Броварской районной администрации Владимир Майбоженко едва не убил четверых человек, в том числе одного ребенка, совершив на них наезд на пешеходном переходе. При проверке в его крови было обнаружено 2,31 промилле алкоголя, информирует Нацполиция
"Проверка на прибор Драгера на содержание алкоголя у водителя показала 2,31 промилле. Мужчина задержан", – сообщили в правоохранители.
Они уточнили, что чиновник "не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов". Четыре человека, в том числе ребенок, получили травмы разной степени тяжести.
Начальник Киевской областной администрации Руслан Кравченко сообщил, что Майбоженко, едва не убивший людей своей пьяной ездой, будет уволен.
"Подобное поведение чиновника недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", – написал он в сети.
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