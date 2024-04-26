Блинкен приехал в Китай с угрозами ввести новые санкции
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Соединённые Штаты готовы ввести новые санкции против Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Пекин
"США уже ввели санкции против более чем 100 китайских юридических лиц, экспортный контроль и так далее. И мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах", — сказал Блинкен.
Также глава американской дипломатии заявил, что во время встреч в Китае выразил серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения. По мнению Вашингтона такие товары могут помогать военно-промышленному комплексу России.
При этом, по мнению Блинкена, России будет якобы сложно продолжать спецоперацию на Украине без помощи Китая.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Китай 24 апреля и пробудет до 26 апреля. В Шанхае он встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В Пекине он провел переговоры с китайским коллегой Ван И. А сегодня с ним встретился председатель Китая Си Цзиньпин.
Журналисты The WallStreet Journal ранее писали, что Вашингтон разрабатывает финансовые санкции против некоторых китайских банков. По мнению издания, это делается для того, чтобы Пекин разорвал коммерческие отношения с Москвой.