Блинкен приехал в Китай с угрозами ввести новые санкции - 26.04.2024 Украина.ру
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Блинкен приехал в Китай с угрозами ввести новые санкции
Блинкен приехал в Китай с угрозами ввести новые санкции - 26.04.2024 Украина.ру
Блинкен приехал в Китай с угрозами ввести новые санкции
Соединённые Штаты готовы ввести новые санкции против Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Пекин
2024-04-26T17:17
2024-04-26T17:17
новости
китай
пекин
сша
энтони блинкен
си цзиньпин
визит
россия
сво
спецоперация
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Также глава американской дипломатии заявил, что во время встреч в Китае выразил серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения. По мнению Вашингтона такие товары могут помогать военно-промышленному комплексу России.При этом, по мнению Блинкена, России будет якобы сложно продолжать спецоперацию на Украине без помощи Китая.Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Китай 24 апреля и пробудет до 26 апреля. В Шанхае он встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В Пекине он провел переговоры с китайским коллегой Ван И. А сегодня с ним встретился председатель Китая Си Цзиньпин.Журналисты The WallStreet Journal ранее писали, что Вашингтон разрабатывает финансовые санкции против некоторых китайских банков. По мнению издания, это делается для того, чтобы Пекин разорвал коммерческие отношения с Москвой.
https://ukraina.ru/20240426/1054748580.html
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новости, китай, пекин, сша, энтони блинкен, си цзиньпин, визит, россия, сво, спецоперация
Новости, Китай, Пекин, США, Энтони Блинкен, Си Цзиньпин, визит, Россия, СВО, Спецоперация

Блинкен приехал в Китай с угрозами ввести новые санкции

17:17 26.04.2024
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Стокгольм
© Пресс-служба МИД РФ
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Соединённые Штаты готовы ввести новые санкции против Китая. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции во время визита в Пекин
"США уже ввели санкции против более чем 100 китайских юридических лиц, экспортный контроль и так далее. И мы полностью готовы действовать, предпринимать новые меры, я ясно дал это понять на сегодняшних встречах", — сказал Блинкен.
Также глава американской дипломатии заявил, что во время встреч в Китае выразил серьезную озабоченность Штатов из-за якобы передачи Пекином Москве компонентов и товаров двойного назначения. По мнению Вашингтона такие товары могут помогать военно-промышленному комплексу России.
При этом, по мнению Блинкена, России будет якобы сложно продолжать спецоперацию на Украине без помощи Китая.
Госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Китай 24 апреля и пробудет до 26 апреля. В Шанхае он встретился с секретарем местного парткома Чэнь Цзинином, представителями бизнеса и студентами. В Пекине он провел переговоры с китайским коллегой Ван И. А сегодня с ним встретился председатель Китая Си Цзиньпин.
Журналисты The WallStreet Journal ранее писали, что Вашингтон разрабатывает финансовые санкции против некоторых китайских банков. По мнению издания, это делается для того, чтобы Пекин разорвал коммерческие отношения с Москвой.
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
13:58
Попадет ли Китай в ловушку Фукидида?Госсекретарь США Энтони Блинкен находит с визитов в Китае с 24 по 26 апреля. Сегодня прошла встреча главы МИД КНР Ван И с американским коллегой. Интенсификация американо-китайских контактов свидетельствует о том, что стороны ищут баланс во взаимоотношениях.
 
НовостиКитайПекинСШАЭнтони БлинкенСи ЦзиньпинвизитРоссияСВОСпецоперация
 
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