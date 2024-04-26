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Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине
Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине - 26.04.2024 Украина.ру
Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине
Даже после двух лет спецоперации, сделка, которую могли бы заключить Москва и Киев выглядит выгодной, считают журналисты WELT, которые ознакомились с содержанием 17-страничного документа, способного завершить боевые действия на Украине
2024-04-26T21:59
2024-04-26T21:59
2024-04-26T21:59
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Как указывается, мирное решение обе стороны конфликта согласовали к 15 апреля 2022 года. В тот период, открытыми оставались только несколько пунктов, которые должны были обсудить лично президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Как известно, эта встреча так и не состоялась. По данным российского проекта соглашения, Украина должна была соблюдать постоянный нейтралитет, а именно отказаться от членства в военном союзе, в том числе в НАТО. Киеву также запрещалось производство и/или получение ядерного оружия, а власти страны должны были пообещать, что не пустят иностранные войска на Украину и через нее не будет проходить оружие. Кроме этого, Украине запрещалось предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам, а также следовало воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Киев также должен был законодательно запретить фашизм, нацизм и агрессивный национализм. По данным СМИ, взамен Москва якобы обещала, по сути, остановить спецоперацию, однако Донецкая и Луганская Народные Республики и Крым оставались бы за РФ. Россия также была не против гарантий безопасности Украине от других стран, этот пункт был похож на пятую статью НАТО. Помимо этого, Кремль хотел включить в договор Белоруссию, а Банковая – Турцию. Накануне помощник президента России Владимир Мединский, говоря о переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что текст мирного договора уже был согласован, но киевский режим принял решение продолжать боевые действия из-за обилия начальников.
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новости, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев, нато, владимир мединский, сво, всу, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Киев, НАТО, Владимир Мединский, СВО, ВСУ, Вооруженные силы Украины
Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине
Даже после двух лет спецоперации, сделка, которую могли бы заключить Москва и Киев выглядит выгодной, считают журналисты WELT, которые ознакомились с содержанием 17-страничного документа, способного завершить боевые действия на Украине
Как указывается, мирное решение обе стороны конфликта согласовали
к 15 апреля 2022 года. В тот период, открытыми оставались только несколько пунктов, которые должны были обсудить лично президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Как известно, эта встреча так и не состоялась.
По данным российского проекта соглашения, Украина должна была соблюдать постоянный нейтралитет, а именно отказаться от членства в военном союзе, в том числе в НАТО. Киеву также запрещалось производство и/или получение ядерного оружия, а власти страны должны были пообещать, что не пустят иностранные войска на Украину и через нее не будет проходить оружие.
Кроме этого, Украине запрещалось предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам, а также следовало воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах.
Киев также должен был законодательно запретить фашизм, нацизм и агрессивный национализм.
По данным СМИ, взамен Москва якобы обещала, по сути, остановить спецоперацию, однако Донецкая и Луганская Народные Республики и Крым оставались бы за РФ. Россия также была не против гарантий безопасности Украине от других стран, этот пункт был похож на пятую статью НАТО.
Помимо этого, Кремль хотел включить в договор Белоруссию, а Банковая – Турцию.
Накануне помощник президента России Владимир Мединский, говоря о переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил,
что текст мирного договора уже был согласован, но киевский режим принял решение продолжать боевые действия из-за обилия начальников.