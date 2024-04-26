https://ukraina.ru/20240426/1054764432.html

Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине

Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине - 26.04.2024 Украина.ру

Немецкие журналисты обнародовали договор, который мог бы свернуть боевые действия на Украине

Даже после двух лет спецоперации, сделка, которую могли бы заключить Москва и Киев выглядит выгодной, считают журналисты WELT, которые ознакомились с содержанием 17-страничного документа, способного завершить боевые действия на Украине

2024-04-26T21:59

2024-04-26T21:59

2024-04-26T21:59

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Как указывается, мирное решение обе стороны конфликта согласовали к 15 апреля 2022 года. В тот период, открытыми оставались только несколько пунктов, которые должны были обсудить лично президент России Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский. Как известно, эта встреча так и не состоялась. По данным российского проекта соглашения, Украина должна была соблюдать постоянный нейтралитет, а именно отказаться от членства в военном союзе, в том числе в НАТО. Киеву также запрещалось производство и/или получение ядерного оружия, а власти страны должны были пообещать, что не пустят иностранные войска на Украину и через нее не будет проходить оружие. Кроме этого, Украине запрещалось предоставлять свою инфраструктуру, включая аэродромы и морские порты, другим странам, а также следовало воздерживаться от проведения военных учений с иностранным участием и от участия в любых военных конфликтах. Киев также должен был законодательно запретить фашизм, нацизм и агрессивный национализм. По данным СМИ, взамен Москва якобы обещала, по сути, остановить спецоперацию, однако Донецкая и Луганская Народные Республики и Крым оставались бы за РФ. Россия также была не против гарантий безопасности Украине от других стран, этот пункт был похож на пятую статью НАТО. Помимо этого, Кремль хотел включить в договор Белоруссию, а Банковая – Турцию. Накануне помощник президента России Владимир Мединский, говоря о переговорах с Украиной в Стамбуле, заявил, что текст мирного договора уже был согласован, но киевский режим принял решение продолжать боевые действия из-за обилия начальников.

https://ukraina.ru/20240414/1054499852.html

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новости, украина, россия, владимир путин, владимир зеленский, киев, нато, владимир мединский, сво, всу, вооруженные силы украины