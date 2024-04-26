Украина формирует новые бригады ВСУ, но их еще надо оснастить – Зеленский - 26.04.2024 Украина.ру
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Украина формирует новые бригады ВСУ, но их еще надо оснастить – Зеленский
Украина формирует новые бригады ВСУ, но их еще надо оснастить – Зеленский - 26.04.2024 Украина.ру
Украина формирует новые бригады ВСУ, но их еще надо оснастить – Зеленский
Вооруженные силы Украины пополнят новые бригады, но они нуждаются в дополнительном оснащении со стороны союзников. Об этом 26 апреля в ходе выступления на заседании контактной группы формата "Рамштайн" заявил президент страны Владимир Зеленский
2024-04-26T19:48
2024-04-26T19:48
новости
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
рамштайн
контактная группа
всу
военная помощь
военная техника
мобилизация
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Он отметил, что участники контактной группы якобы "решают судьбу мира", определяясь с будущей помощью для Украины. За полгода без американской помощи российской армии удалось перехватить инициативу на поле боя, однако теперь, по словам главы киевского режима, ВСУ якобы способны не только стабилизировать фронт, но и наступать. Зеленский добавил, что для этого армии нужно дальнобойное оружие, системы противовоздушной обороны (не менее семи установок Patriot), а также артиллерия (которая якобы поможет сорвать российское наступление). Кроме этого, глава государства призвал западных союзников "уделить максимальное внимание производству оружия – как в их странах, так и на Украине". Ранее президент Украины подписал закон об усилении мобилизации в стране. По нему все военнообязанные должны обновить информацию о себе в военкоматах. Позже консульства Украины отказались оказывать услуги мужчинам призывного возраста. Кроме этого, украинцам от 18 до 60 лет отказали в выдаче/продлении паспортов за рубежом, для этого следует ехать на Родину, а оттуда выезд уже закрыт.
https://ukraina.ru/20240426/1054758229.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рамштайн, контактная группа, всу, военная помощь, военная техника, мобилизация, сво, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Рамштайн, Контактная группа, ВСУ, военная помощь, военная техника, мобилизация, СВО, Спецоперация

Украина формирует новые бригады ВСУ, но их еще надо оснастить – Зеленский

19:48 26.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВизит президента Украины В. Зеленского в США
Визит президента Украины В. Зеленского в США - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Вооруженные силы Украины пополнят новые бригады, но они нуждаются в дополнительном оснащении со стороны союзников. Об этом 26 апреля в ходе выступления на заседании контактной группы формата "Рамштайн" заявил президент страны Владимир Зеленский
"Мы формируем новые бригады, чтобы усилить наши позиции. Им нужна поддержка, так же как и бригадам, уже действующим на фронте. Наша команда на "Рамштайне" представит все детали. Даже самые лучшие солдаты не могут изменить войну без достаточного количества оружия", - сказал Зеленский.
Он отметил, что участники контактной группы якобы "решают судьбу мира", определяясь с будущей помощью для Украины. За полгода без американской помощи российской армии удалось перехватить инициативу на поле боя, однако теперь, по словам главы киевского режима, ВСУ якобы способны не только стабилизировать фронт, но и наступать.
Зеленский добавил, что для этого армии нужно дальнобойное оружие, системы противовоздушной обороны (не менее семи установок Patriot), а также артиллерия (которая якобы поможет сорвать российское наступление).
Кроме этого, глава государства призвал западных союзников "уделить максимальное внимание производству оружия – как в их странах, так и на Украине".
Ранее президент Украины подписал закон об усилении мобилизации в стране. По нему все военнообязанные должны обновить информацию о себе в военкоматах. Позже консульства Украины отказались оказывать услуги мужчинам призывного возраста. Кроме этого, украинцам от 18 до 60 лет отказали в выдаче/продлении паспортов за рубежом, для этого следует ехать на Родину, а оттуда выезд уже закрыт.
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НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРамштайнКонтактная группаВСУвоенная помощьвоенная техникамобилизацияСВОСпецоперация
 
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