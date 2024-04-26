https://ukraina.ru/20240426/1054761924.html

Украина формирует новые бригады ВСУ, но их еще надо оснастить – Зеленский

Украина формирует новые бригады ВСУ, но их еще надо оснастить – Зеленский - 26.04.2024 Украина.ру

Украина формирует новые бригады ВСУ, но их еще надо оснастить – Зеленский

Вооруженные силы Украины пополнят новые бригады, но они нуждаются в дополнительном оснащении со стороны союзников. Об этом 26 апреля в ходе выступления на заседании контактной группы формата "Рамштайн" заявил президент страны Владимир Зеленский

2024-04-26T19:48

2024-04-26T19:48

2024-04-26T19:48

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всу

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военная техника

мобилизация

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Он отметил, что участники контактной группы якобы "решают судьбу мира", определяясь с будущей помощью для Украины. За полгода без американской помощи российской армии удалось перехватить инициативу на поле боя, однако теперь, по словам главы киевского режима, ВСУ якобы способны не только стабилизировать фронт, но и наступать. Зеленский добавил, что для этого армии нужно дальнобойное оружие, системы противовоздушной обороны (не менее семи установок Patriot), а также артиллерия (которая якобы поможет сорвать российское наступление). Кроме этого, глава государства призвал западных союзников "уделить максимальное внимание производству оружия – как в их странах, так и на Украине". Ранее президент Украины подписал закон об усилении мобилизации в стране. По нему все военнообязанные должны обновить информацию о себе в военкоматах. Позже консульства Украины отказались оказывать услуги мужчинам призывного возраста. Кроме этого, украинцам от 18 до 60 лет отказали в выдаче/продлении паспортов за рубежом, для этого следует ехать на Родину, а оттуда выезд уже закрыт.

https://ukraina.ru/20240426/1054758229.html

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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, рамштайн, контактная группа, всу, военная помощь, военная техника, мобилизация, сво, спецоперация