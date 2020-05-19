StopFake — активно поддерживаемый Западом украинский проект по борьбе с фейковыми новостями, сюжетами в СМИ, слухами в соцсетях и целыми информационными концепциями. Однако благородный на первый взгляд ореол борцов за истину рассеивается уже при первом приближении

Любимые «сукины сыны» американцев на Украине. Анатомия проекта StopFake © скриншот видео Телеканал ДОМ

Подробный анализ истории возникновения, источников финансирования, описание структуры и проектов StopFake в своей статье дал автор издания Украина.ру Владислав Мальцев. Цель же этого материала — показать на конкретных примерах, как в своем крестовом походе против «агитпропаганды РФ» данный проект сам становится информационным оружием с соответствующим инструментарием.

Каждый говорящий по-украински — нацист

Излюбленный прием авторов StopFake — под ворохом фактов, цитат, смеси правды и полуправды завуалировать в тексте главный пропагандистский тезис, который должен осесть в головах читателей.

Ярким примером этого может служить публикация «Отречение от памяти»: три нарратива агитпропа о 9 мая в Украине», вышедшая на сайте «Стопфейка» вскоре после празднования Дня Победы в этом году.

«Агитпроп в принципе считает "нацистом" любого украинца, говорящего на государственном языке и считающего, что "воссоединение Крыма с Россией" и "гражданская война на Донбассе" — это кремлевская оккупация украинских территорий и целенаправленная агрессия России против Украины», — пишут украинские авторы.

Главная мысль здесь, что для российских СМИ (читай для РФ и её народа) все украиноязычные — нацисты. Далее в порядке перечисления для большей убедительности идут также другие признаки, но основной посыл уже запущен, каждый говорящий по-украински должен уяснить, что он для Москвы — враг.

Притом что сам тезис не выдерживает мало-мальски серьезной критики, в доказательство авторы к тому же не приводят ни одной цитаты или утверждения, подтверждая старый лозунг гитлеровской пропагандистской машины: чем чудовищнее ложь, тем скорее в нее поверят.

Душок национализма

Далее в том же материале предпринята попытка откреститься от многочисленных националистических движений, которые бурным цветом расцвели на Украине после переворота 2014 года.

«Поддержка ультраправых в Украине настолько ничтожно мала, что никоим образом не может сравниться с уровнем гитлеровской Германии», — успокаивают авторы StopFake.

В подтверждение этого они приводят результаты выборов в Верховную Раду в 2014 и 2019 гг., когда действительно ни одно из объединений националистов в парламент не прошло.

Однако за пределами внимания «борцов с пропагандой» остаются другие, не менее красноречивые, факты, перечисление которых могло бы кратно увеличить размеры данной статьи. Приведём лишь некоторые доводы и, дабы избежать упреков в необъективности, обратимся к тем, кого трудно заподозрить в «работе на РФ».

Так, по данным независимой американской правозащитной организации Freedom House, после победы Майдана украинские националисты из маргиналов окончательно перешли в разряд укоренившихся в обществе политических сил. Отмечается, что группировки неонацистов имеют полувоенную организацию и доступ к оружию, насаждают атмосферу страха в обществе, устраивают нападения на оппонентов, громят неугодные им памятники.

Власти Украины теряют монополию на насилие: таков вывод другой правозащитной структуры — Amnesty International.

Указывают организации и на сотрудничество радикалов с официальным руководством — так, группировка С14 ранее заключила соглашение с киевской мэрией о патрулировании улиц украинской столицы в формате так называемой муниципальной стражи. Националисты инкорпорированы также в силовые структуры государства, воевавшие в Донбассе откровенно неонацистские батальоны (к примеру «Азов») сегодня являются частью сил МВД или же армии.

Несмотря на эти и другие многочисленные факты, аналитики StopFake в упор не видят или скорее не хотят замечать неонацистской активности на современной Украине, предпочитая говорить о некоем поднявшемся после свержения Виктора Януковича «духе нации», но не о росте ультраправых настроений.

С особым цинизмом

Европе украинские радикалы не нужны, но она боится в этом признаться – Погребинский © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Агитпроп уверяет, что в Украине "запрещено" празднование Дня победы, а "режим" — так Кремль называет руководство Украины — якобы "прямо угрожает" тем, кто все же "осмелится" праздновать 9 мая. "Несмотря на то что боевики с символами по сути эсэсовских дивизий выходят гастролировать, проверять, нет ли на ком георгиевской ленточки или каких-то других символов, связанных с нашей победой, люди все равно каждый год выходят… Такие репрессии есть в Украине, никуда от этого не деться", — заявляют пропагандисты.

Цитата так называемых пропагандистов взята «стопфейковцами» из материала «Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело» издания Украина.ру и принадлежит политологу Владимиру Корнилову, чей комментарий был использован при подготовке материала.

Теперь процитируем этот отрывок в том виде, в каком он был опубликован в оригинальном тексте (подчеркнута вырезанная на StopFake часть):

«Несмотря на то что боевики с символами по сути эсэсовских дивизий выходят гастролировать, проверять, нет ли на ком георгиевской ленточки или каких-то других символов, связанных с нашей Победой, люди всё равно каждый год выходят. То есть в большинстве люди все понимают и видят. Другое дело, что репрессии, которые обрушиваются на тех, кто проповедует нормальную идеологию, на тех, кто отстаивает историческую правду, — такие репрессии есть на Украине, никуда от этого не деться».

Таким образом, можно наглядно увидеть, как украинские пропагандисты сознательно удалили важную смысловую часть, оставив лишь абстрактное упоминание о репрессиях, но вычеркнув объяснение того, за что преследуют граждан. При этом авторы StopFake не бояться разоблачать сами себя, они добросовестно подкрепляют «вражеские» публикации гиперссылками, то есть теоретически каждый читатель данного ресурса может одним движением мышки пройти по указанной ссылке и убедиться в подлоге, но никого это похоже не смущает. Перелом памяти. Зачем на Украине переписывали историю и к чему это привело © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

Не черное, а белое

Кроме борьбы с недостоверными новостями StopFake не чурается выискивать в материалах российской прессы различные, с их точки зрения, манипуляции. Причем, отрабатывая полученные задания и гонорары, не гнушаются ничем, в том числе откровенной ложью.

В качестве примера можно привести другой материал издания Украина.ру: новостную заметку под названием «Украинские предприятия планируют сократить персонал». Для понимания сути претензий уместно привести текст этой новости целиком:

«Почти 20% украинских предприятий ожидают сокращения численности работников. Об этом свидетельствуют данные ежемесячного опроса предприятий Украины, обнародованные 3 февраля на сайте НБУ. По данным за январь 2020 года, 7% менеджеров предприятий ожидают увеличение персонала, 19% ожидают сокращение числа работников, 75% полагают, что их численность останется без изменений. Национальный банк Украины провел опрос 8-27 января среди менеджеров 171 компании».

В чем же суть обвинений StopFake? Оказывается, «представители кремлевского агитпропа» (так они называют Украину.ру) пытаются представить результаты невинного опроса как позицию самого украинского Национального банка.

«Прокремлевские медиа сообщили, что около 20% украинских предприятий ожидают сокращения численности работников. При этом, ссылаются на Национальный банк Украины. На самом деле, речь идет об опросе, который не является оценкой ситуации самим Нацбанком, а представляет мнение респондентов-руководителей предприятий», — без лишней скромности пишет на своих страницах StopFake.

Достаточно сравнить утверждение украинского сайта и текста самой новости, чтобы убедиться в ошибочности претензий. Абсурдность ситуации подчеркивает также то, что украинские ревнители чистоты СМИ рядом со своим ложным утверждением приводят скриншот оригинала, чем тут же обличают сами себя и лишний раз подчеркивают уровень своего исполнительского мастерства. Но, тем не менее, очередной «российский фейк» разоблачен, задание выполнено, потраченные кураторами суммы отработаны.

В поисках внутреннего врага

Время от времени StopFake переключается с российских СМИ на поиск неправдивой информации внутри Украины, однако делает это крайне выборочно, в основном среди независимых или оппозиционных изданий. При этом, помимо уже описанных выше приемов, «стопфейковцы» прибегают к аргументации «методом от противного».

В качестве примера можно привести материал интернет-сайта «Страна.ua», озаглавленный как «В Киеве проверять транспорт и документы будут ультраправые». В нём рассказывается, как состоящая из сторонников националистов уже упоминавшаяся «Муниципальная стража» достигла договоренности с мэром Киева Виталием Кличко о работе «стражников» в связке с Нацполицией во время карантина, в частности, проверки спецразрешений у пассажиров в транспорте.

Так как новость дана со ссылкой на протокол Комиссии Киевской городской госадминистрации, то StopFake решил сосредоточиться на обелении «Муниципальной стражи», которая, по их словам, состоит исключительно из благообразных общественников, среди которых присутствуют и ветераны так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Расисты и министры. С14 объявила в центре Киева «зачистку от цыганских террористов» © strana.ua

«Муниципальная стража была создана в 2015 году как общественное формирование по охране правопорядка. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что создание такого подразделения — "это первый шаг к появлению муниципальной полиции в украинской столице". Среди членов формирования — участники АТО, которые вернулись с Востока Украины и хотят помочь в обеспечении правопорядка в Киеве», — говорится в публикации StopFake.

Таким образом, налицо попытка затушевать откровенно погромный и националистических характер данной организации. В подтверждение можно обратиться к сухим фактам и описать лишь некоторые «подвиги» «Муниципальной стражи».

Как уже отмечалось, к созданию «стражи» прямо причастна неонацистская организация С14, одним из основных профилей которой, а затем и всей «Муниципальной стражи», стала декларируемая борьба с нелегальными питейными заведениями и наркоторговцами. Как неоднократно отмечалось в СМИ, (например в статье РИА Новости «Поедем грабить село». Чем займутся активисты на Украине после карантина»), претензии от активистов имеют только те, кто отказывается платить дань, то есть налицо банальный рэкет и крышевание под патриотическими лозунгами.

Кроме того, особую нелюбовь «стражники» питают к цыганам, устраивая против них рейды, нередко перерастающие в погромы и избиения. То, что подобная деятельность не только не находит осуждения среди нынешних властей Украины, но и имеет некоторую поддержку и понимание, подтверждает, к примеру, участие министра инфраструктуры страны Владислава Криклия в совместном с С14 антицыганском рейде по вокзалам Киева в марте этого года.

Однако столь сомнительное прошлое и настоящее «Муниципальной стражи» — не повод для сомнений для StopFake. Лишь в самом конце своей аналитики авторы ресурса вскользь упоминают эпизод с погромом цыган в 2018 году, в котором были замешаны националисты.

При этом опровергать обозначенные события доверено… самим представителям «Муниципальной стражи», которые, естественно, заявили, что никакого рукоприкладства с их стороны не было. Таким образом, вся доказательная база StopFake в данном случае сводится к тому, что да, «Муниципальная стража» действительно будет ловить нарушителей коронавирусного карантина на транспорте, но репутация их безупречна, и никаких цыган они никогда не били, о чем сами нам сказали.

Примеров подобной, откровенно жульнической линии сайта StopFake великое множество. Обличители «пропаганды» не чураются подлогов, искажений и в некоторых случаях откровенной лжи и передёргивания.

На войне все средства хороши — вот принцип работы украинской пропагандистской машины. На страницах этого ресурса не найти разоблачений фейков и штампов вроде «российской оккупации части территории Украины», «крымском референдуме под дулами автоматов» и прочих, напротив, подобные дефиниции там можно встретить сплошь и рядом.

Таким образом, ни о какой борьбе с реальными фейками в случае со StopFake речи не идёт. Мы имеем дело лишь с еще одним антироссийским инструментом, который продолжает подпитываться и успешно осваивать бюджеты, несмотря на смену власти на Украине и декларируемые новым руководством в лице Владимира Зеленского цели завершить войну в Донбассе и объединять страну. Очевидно, что проекты, подобные StopFake, этому никак не способствуют, а скорее наоборот.