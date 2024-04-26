В Польше предложили Западу пододвинуть систему ПРО к Калининградской области - 26.04.2024 Украина.ру
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В Польше предложили Западу пододвинуть систему ПРО к Калининградской области
В Польше предложили Западу пододвинуть систему ПРО к Калининградской области - 26.04.2024 Украина.ру
В Польше предложили Западу пододвинуть систему ПРО к Калининградской области
Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил западным странам приблизить систему противоракетной обороны к Калининградской области, потому как это якобы обезопасит союзников. Соответствующее заявление он сделал отвечая на вопросы пользователей соцсети Х в профиле партии "Гражданская платформа"
2024-04-26T18:01
2024-04-26T18:01
новости
польша
калининградская область
запад
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"Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности", — сказал министр. Он подчеркнул, что Калининградская область, с которой граничат Польша и&nbsp;Литва, является "непотопляемым ракетным крейсером" России. Ранее президент Польши&nbsp;Анджей Дуда&nbsp;заявлял, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, выразив уверенность, что такой шаг усилит безопасность Польши. Такое предложение раскритиковал премьер-министр Дональд Туск, а в НАТО объявили, что пока не намерены размещать ядерное оружие в других странах в рамках программы Nuclear Sharing.
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новости, польша, калининградская область, запад, анджей дуда, мид, нато, сво, россия
Новости, Польша, Калининградская область, Запад, Анджей Дуда, МИД, НАТО, СВО, Россия

В Польше предложили Западу пододвинуть систему ПРО к Калининградской области

18:01 26.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанк4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ
4-я встреча глав МИД Германии, Польши и РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Алексей Даничев
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Глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил западным странам приблизить систему противоракетной обороны к Калининградской области, потому как это якобы обезопасит союзников. Соответствующее заявление он сделал отвечая на вопросы пользователей соцсети Х в профиле партии "Гражданская платформа"
"Выдвижение радаров или антиракет на территорию Польши было бы очень полезно с точки зрения наших западных соседей. Так что если бы мы давали территорию, радары, другие элементы, а они дали бы то, что они делают лучше всего, то в сумме это имело бы экономическую пользу и военную пользу. В итоге мы были бы в безопасности", — сказал министр.
Он подчеркнул, что Калининградская область, с которой граничат Польша и Литва, является "непотопляемым ракетным крейсером" России.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что страна готова разместить на своей территории американское ядерное оружие, выразив уверенность, что такой шаг усилит безопасность Польши.
Такое предложение раскритиковал премьер-министр Дональд Туск, а в НАТО объявили, что пока не намерены размещать ядерное оружие в других странах в рамках программы Nuclear Sharing.
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