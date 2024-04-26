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Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной

Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной - 26.04.2024 Украина.ру

Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной

Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 - Массовые протесты студентов в... Украина.ру, 26.04.2024

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видео

армен гаспарян

украина

сша

вооруженные силы украины

чаэс

сво

спецоперация

акции протеста

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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 - Массовые протесты студентов в США;05:52 - О выделении новых траншей Украине;16:03 - Почему США выдерживали паузу по траншам для Украины? 20:53 - Годовщина аварии на ЧАЭС: срок таблетки памяти.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, армен гаспарян, украина, сша, вооруженные силы украины, чаэс, сво, спецоперация, акции протеста, видео