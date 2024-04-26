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Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной
Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной - 26.04.2024 Украина.ру
Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 - Массовые протесты студентов в... Украина.ру, 26.04.2024
2024-04-26T20:12
2024-04-26T20:12
2024-04-26T20:12
видео
армен гаспарян
украина
сша
вооруженные силы украины
чаэс
сво
спецоперация
акции протеста
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Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20 - Массовые протесты студентов в США;05:52 - О выделении новых траншей Украине;16:03 - Почему США выдерживали паузу по траншам для Украины? 20:53 - Годовщина аварии на ЧАЭС: срок таблетки памяти.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, армен гаспарян, украина, сша, вооруженные силы украины, чаэс, сво, спецоперация, акции протеста, видео
Видео, Армен Гаспарян, Украина, США, Вооруженные силы Украины, ЧАЭС, СВО, Спецоперация, акции протеста
Почему американское оружие больше не мотивирует ВСУ и что будет с Украиной
Вместе с политологом, публицистом, телерадиоведущим и членом Общественной палаты Арменом Гаспаряном подводим итоги недели:00:20
- Массовые протесты студентов в США;05:52
- О выделении новых траншей Украине;16:03
- Почему США выдерживали паузу по траншам для Украины? 20:53
- Годовщина аварии на ЧАЭС: срок таблетки памяти.