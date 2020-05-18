Любимые «сукины сыны» американцев на Украине. Анатомия проекта StopFake

На сегодняшний день проект StopFake представляет собой уже не просто сайт с YouTube-каналом, а полноценное СМИ. Можно даже сказать, это небольшой частный медиахолдинг, активно работающий по разным направлениям и в разных странах

Издание Украина.ру уже писало, как созданные после Майдана на Украине проекты, столь полюбившиеся западным грантодателям, спустя шесть лет деятельности окончательно скомпрометировали себя. Американские "сукины сыны". Как они грабят США и обманывают Украину © скриншот с видео StopFake.org

Теперь наш автор Владислав Мальцев разобрался, как устроена работа одного из американских "сукиных сынов" на Украине — проекта StopFake.

«У нас сейчас работает 45 человек, их работа разделена по направлениям, — рассказывал 25 ноября 2019 года в интервью Укринформу сооснователь проекта и главный редактор сайта StopFake.org Евгений Федченко. — Есть отдельная команда фактчекеров, которые занимаются проверкой информации, есть языковые редакторы, которые работают в том числе с зарубежными медиа. Есть отдельно направление социальных сетей, видео. Была отдельная команда, которая базировалась в Краматорске, — несколько редакторов, которые работали с потребностями аудитории на месте. Публиковали там газету, но этот проект мы закрыли».

Эта редакция сопоставима по количеству сотрудников с известным русскоязычным изданием Meduza.

Сайт

Начнем с сайта. На сегодняшний день сайт StopFake.org имеет версии на 13 языках — русскую, английскую, румынскую, испанскую, болгарскую, французскую, чешскую, немецкую, польскую, украинскую, сербскую, голландскую и итальянскую.

Заполнение разных версий неравномерно, многие по сути заброшены: последняя публикация румынской датирована 14 октября 2016 года, голландской — 26 января 2017-го, сербской — 12 сентября 2019-го, болгарской — 23 ноября 2019-го, итальянской — 15 марта 2020-го, польской — 9 апреля 2020-го, французской и чешской — 10 апреля 2020-го. Приоритетно обновляются, хотя и запаздывая на несколько дней, англо- и немецкоязычная.

Разумеется, на первом месте русскоязычная, она же изначальная. Уже потом появилась украиноязычная версия StopFake.org.

«Нашей целевой аудиторией были зрители и читатели российских СМИ — русскоговорящее население Украины и России», — отметила 21 августа 2014 года в комментарии сайту Platforma сооснователь и ведущая StopFake Марго Гончар.

Стоит отметить, что иноязычные версии StopFake.org могут вести как иностранные активисты, так и целые общественные организации.

Например, итальянскую версию проекта вёл житель Турина Мауро Воэрцио.

«Активные и непримиримые». Украина в начале бесславных дел © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк рассказал Воэрцио 18 июля 2017 года «Газете по-украински». — Я открыл ее в 2007 году, чтобы предоставлять услуги и туры для итальянцев, которые хотят приехать в Украину. А также украинцев, которые хотят посетить Италию. Обычно приезжал в Украину ежемесячно. Коллектив в офисе хороший, им не нужно мое частое присутствие. Но, когда «Беркут» побил молодежь на Майдане в декабре (2013-го. — Авт.), я сказал в своем офисе, что остаюсь в Украине… Решил с работниками полностью поддерживать Майдан… Впоследствии эта работа заняла всю мою энергию. После завершения Майдана написал книгу, которая называется «Ангел Майдана». Она бесплатно доступна в Интернете на итальянском и украинском языках. Много моих друзей поехали в Донбасс, чтобы защитить Украину от российской агрессии. Решил, что лучшая помощь — это информировать Запад о том, что на самом деле происходило в Киеве. Начал воевать с другой стороны баррикад — давать бой дезинформации. Для этого ездил на фронт».

Туринец делал репортажи для итальянских изданий о ситуации на Украине, а с начала 2016 года по предложению Федченко стал главным редактором итальянской версии StopFake.org. Одновременно собирал гуманитарную помощь для Украины.

Стоит отметить, что в настоящий момент в Twitter-аккаунте Воэрцио скрыт целый ряд опубликованных ранее его фотографий с фронта, а сама итальянская версия StopFake не обновляется уже около 2 месяцев, притом что в свой аккаунт в Twitter итальянец пишет буквально каждый день. Возможно, он разочаровался в Украине и «завязал» с работой над StopFake.

Другое дело — чешская версия StopFake.org.

«Пражская организация (Ассоциация. — Авт.) по международным вопросам (АМО) открыла чешский раздел известного украинского ресурса StopFake», — сообщало 9 октября 2016 года «Чешское радио».

По сути это самостоятельный проект.

Крах системы. В Украине разрушается то, что вызрело после февраля 2014 года © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Владька Вотавова.

Еще один важный аспект, отмеченный «Чешским радио»: «Глава пражской организации по международным вопросам Владька Вотавова также сообщила, что проект чешской версии сайта StopFake финансируется Министерством иностранных дел (Чехии. — Авт.). Кроме того, подчеркнула активистка, ряд переводчиков и публицистов работает абсолютно бесплатно, внося таким образом свой вклад в поддержку Украины».

Впрочем, если зайти на сайт АМО, то там создание чешской версии StopFake описано так: «Проект поддерживается Министерством иностранных дел Чешской Республики в рамках Программы сотрудничества в области трансформации Чешской Республики и посольством США в Украине в рамках Фонда «Вызов новых доноров».

Перейдём к сухой статистике.

Если обратиться к данным международного сервиса SimilarWeb.com, можно узнать, что на 15 мая 47,05% посетителей сайта StopFake.org приходилось на Украину, 8,42% — на Россию (при том, что большинство российских провайдеров блокирует этот сайт; возможно, доля читателей из нашей страны и больше, так как заходы через анонимайзеры могут учитываться по IP других стран; до блокировки, в сентябре 2014-го, представители StopFake заявляли, что россияне составляли около 27% аудитории их сайта), 6,78% на США, 4,56% на Германию, 2,68% на Белоруссию и т.д.

Стоит пояснить, что в данном случае речь идет про учет страновой принадлежности IP-адресов, а не языковой принадлежности пользователей.

В целом, сайт нельзя назвать популярным. По данным SimilarWeb.com (в бесплатной версии доступны данные за последние 6 месяцев), в ноябре 2019 года StopFake.org имел 170 тыс. посещений, в декабре 2019-го — 150 тыс., в январе 2020-го — 140 тыс., в феврале 2020-го — 150 тыс., в марте 2020 — 170 тыс., в апреле 2020-го — 260 тыс.

Для сравнения, данные по читаемости популярных украинских СМИ за апрель 2020 года: strana.ua — 46,9 млн. посещений, obozrevatel.com — 32,7 млн, gordonua.com — 16,7 млн, Liga.net — 11,6 млн, ukrinform.ua — 5,85 млн, LB.ua — 3,6 млн, delo.ua — 2,2 млн и т.д. Юбилей «русофобии». Кто придумал знаменитое слово? © РИА Новости, Тарас Литвиненко | Перейти в фотобанк

С другой стороны, для специализированного сайта, не размещающего развлекательный или чисто новостной контент, эту посещаемость малой тоже не назовешь. Тем более интерес к войне на востоке Украины повсеместно заметно снизился.

В первые дни после запуска сайта 2 марта 2014 года, как сообщали его основатели, на StopFake.org заходило по 50-70 тыс. уникальных пользователей в день. По состоянию на май 2014 года, когда военные действия в Донбассе и потоки беженцев оттуда еще не достигли апогея, говорилось о 1,5 млн уникальных посетителей сайта в месяц, что очень много для молодого интернет-ресурса.

Как отмечала Марго Гончар 30 июня 2016 года в интервью сайту kasparov.ru: «Некоторые читают нас только в соцсетях — поскольку не могут зайти на сайт из-за блокировок (в России. — Авт.). У нас сейчас более 170 тысяч подписчиков по всем каналам: в Facebook, по-моему, 47 тысяч (сейчас 66,7 тыс. — Авт.), в YouTube — 29 тысяч, во Вконтакте — 25 тысяч (сейчас 23 тыс., впрочем, последняя новость размещена там 7 апреля 2020 года, и это просто ссылки на сайт StopFake.org. — Авт.)…»

Видео- и аудионовости

StopFake имеет свой регулярно обновляемый канал на YouTube, на который подписаны 27,7 тыс. пользователей. Правда, статистика просмотра видео на нем довольно скромная — стабильно 1,0 — 1,1 тыс. на каждое, если проанализировать размещенные за последние месяц — два. Некоторые более старые набрали 1,5 — 2,5 тыс. просмотров, но сложно понять — это за день-два или за год после размещения? В первые месяцы существования StopFake, весной 2014 года, многие видео на его канале набирали более 100 тыс. просмотров.

Отдельно стоит отметить, что иноязычные версии выпусков StopFake имеют собственные каналы на YouTube, например, есть английская и немецкая на общем канале с 1,84 тыс. подписчиков, и запущенная в апреле 2020-го украинская с 224 подписчиками.

Собственные каналы на YouTube не являются единственной площадкой на StopFake. Во-первых, выпуски StopFake News каждый вторник выходят также на YouTube-канале «Крым.Реалии» (там просмотры тоже невелики). Во-вторых, как указано на сайте, «наш контент Вы можете… смотреть в интернете и на местных телеканалах в Украине».

Как рассказывала 30 июня 2016 года kasparov.ru Марго Гончар, «каждую неделю выходят видеовыпуски, телеканалы Hromadske International и Ukraine Today транслируют их на английском языке, теперь даже и с англоязычными ведущими… Какое-то время у нас была передача на «Громадском» на украинском языке».

5 марта 2018 года StopFake.org сообщило, что 10-минутные выпуски StopFake News начал транслировать телеканал UA:TV, причем на двух языках: во вторник в 17:30 выходила украинская версия, а в 22:30 англоязычная (что было удобно для аудитории на Западе, которая в это время как раз бодрствует), в воскресенье утром эти выпуски повторялись в эфире гостелеканала Украины ранним утром. Но сейчас на UA:TV этого уже нет. Борьба с «кремлевскими фейками» превратилась в сплошной фейк. Часть пятая © скриншот с видео StopFake.org

Кроме видеоновостей, StopFake выпускает новостные аудиовыпуски, которые также транслировались другими, более популярными ресурсами. Как упоминала 30 июня 2016 года Марго Гончар в интервью kasparov.ru: «Наши подкасты выходят на трех радиостанциях». На каких именно, четких указаний нет.

«Они производят аудионовости на русском языке, которые «Громадське» Радио затем транслирует в нескольких городах, в том числе и в Донбассе», — упоминается в упомянутой выше публикации European Journalism Observatory от 2 марта 2017 года.

Газета и медиасеминары

Отдельно стоит отметить выпуск бесплатно распространявшейся по почтовым ящикам крупных городов Донецкой (Торецк, Красногоровка, Марьинка) и Луганской (Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Попасная, Сватово, Старобельск, Беловодск, Новоайдар, Счастье) областей ежемесячной газеты «Твое право знать», который, как указано на сайте StopFake и непосредственно в выходных данных газеты, «выпускается при поддержке посольства Великобритании в Украине». Всего вышло 27 выпусков газеты, первый — 29 декабря 2016-го, последний — в феврале 2019-го. Каждый выпуск — на 8 полосах, в цвете, тиражом 101 тыс. экземпляров.

Помимо газеты, отделение StopFake в Краматорске (Донецкая область) проводило семинары по медиаграмотности. Вот сообщение информагентства «Вовремя — Новости Донбасса» от 16 января 2019 года: «Десять школ Краматорска представляют Донецкую область в программе «Изучай и различай» реализацией которой занимается Совет международных научных исследований и обменов совместно с Академией украинской прессы и StopFake при поддержке Министерства образования и науки Украины, посольств США и Великобритании в Украине. Программа направлена ​​на формирование у учащихся средних школ Украины навыков критического мышления и медийной грамотности, необходимых для того, чтоб уметь выделять из информационного поля дезинформации и пропаганду, и не поддаваться их влиянию».

Это далеко не единственное подобное мероприятие, проведенное StopFake в восточных областях Украины. Вот анонс в городских медиа Мелитополя в конце января 2016 года: «1 февраля в 10.00 центральная городская библиотека им. М. Лермонтова приглашает всех желающих на тренинг по медиаграмотности «Не утони в информационном дожде!»… Тренинг проводится в рамках проекта «Программа медиаграмотности граждан», которую реализовывают Академия украинской прессы, StopFake и IREX при поддержке Глобального фонда мира и безопасности, Министерства иностранных дел и международной торговли Канады (DFATD Canada). Тренинг является бесплатным, предусмотрен кофе-брейк за счет организаторов».

А вот уже более масштабное мероприятие: «19 — 20 декабря (2016-го. — Авт.) в Киеве состоялась Международная конференция-воркшоп «Фактчекинг: международный опыт и украинские проблемы». Это итоговое мероприятие, завершившее серию тренингов для журналистов и общественных активистов по увеличении ответственности политиков благодаря проверке их заявлений. Проект организовала общественная организация «Ассоциация по международным делам» (АМО, Чехия), при финансовой поддержке Министерства иностранных дел Чешской республики. Партнером проекта в Украине стала команда Stopfake.org и Могилянская школа журналистики. В рамках проекта в июне — ноябре 2016 года прошли тренинги в 9 регионах Украины. Обучение активистов проводили специалисты Stopfake.org и Могилянской школы журналистики».

Деятельность StopFake высоко оценивали на международном уровне. Его эксперты участвовали в престижных конференциях по безопасности в разных странах, а в 2017 году проект был удостоен премии Национального демократического института (США).

Сотрудничество с международными центрами

Неудивительно, что StopFake вошел в презентованную 12 декабря 2018 года Рабочую группу по предотвращению внешнего вмешательства в украинские выборы.

«У нас сильная команда, которая работает над этой проблемой, — рассказывал 15 декабря 2018 года в интервью журналу «Новое Время» бывший посол США на Украине Джон Хербст. — Директор команды — это Дэвид Крамер, бывший замминистра иностранных дел в Америке, он крупный эксперт по Украине. И с ним работает Лора Галанте, она у нас, в Атлантическом совете, так называемая senior fellow, она эксперт по кибербезопасности и ведет нашу команду по кибероперации Кремля в Украине. У нас есть эксперт по дезинформации Якуб Каленский, который работал в Брюсселе в StratCom Est, он ведет именно эту часть нашей команды. Украинская организация StopFake сотрудничает с нами, с Якубом». Украинские выборы: Противоречивый «код Порошенко» и «50 оттенков коричневого» © РИА Новости, Александр Натрускин

Уже после президентских и парламентских выборов на Украине, 27 марта 2020 года, украинская редакция Facebook официально сообщила, что StopFake и еще одна похожая медиаструктура, VoxCheck, будут проверять на достоверность сообщения в украинском сегменте этой соцсети (соответственно, признанные фейковыми сообщения будут понижаться в выдаче или удаляться). В этом выборе нет ничего удивительного, если вспомнить, что 27 мая 2019 года официальным представителем Facebook на Украине стала журналистка Екатерина Крук, до этого работавшая ведущей на YouTube канале StopFake.

Сейчас самое время перейти к вопросу о кадрах, обеспечивших как мощный старт, как и долговременное существование StopFake в самых разных форматах.

Кадры

«Проект сделан выпускниками и студентами Могилянской школы журналистики и программы Digital Future of Journalism, — подчеркивается в публикации на сайте Киево-Могилянской академии «О таких выпускниках мы мечтали» от 5 марта 2014 года, посвященных StopFake. — Среди них Олег Шанковский, Нина Мищенко, Екатерина Венжик, Ольга Герман, Диана Дуцик, Евгений Федченко, Руслан Дейниченко, Юрий Панин, Сергей Харченко, Елена Кутовенко, Маргарита Гюнтер, Татьяна Матычак, Ольга Юркова и другие».

Собственно, и юридическое лицо проекта — общественная организация «Центр медиареформ» — создана в 2002 году в Могилянской школе журналистики.

В интервью, опубликованном 11 марта 2014 года сайтом «Лениздат», Марго Гонтар рассказала о создании проекта: «Его инициатором стала Ольга Юркова — один из редакторов журнала «Украина». Выпускники «Могилянской школы журналистики», те, кто участвовал в проекте этой школы Digital Future of Journalism и ряд преподавателей собрались и начали думать, что делать в сложившейся ситуации, когда часть новостей несет в себе необъективную информацию. И в итоге появилась идея сайта, и 2 марта (2014 года. — Авт.) мы начали работу. Благодаря тому, что появилось много добровольцев, все это начало в какой-то мере разрастаться».

Как отмечалось в первых публикациях о проекте, «созданием сайта StopFake.org руководит главный редактор портала Delo.UA Катерина Венжик». Именно в таком качестве Венжик дала первое интервью о StopFake, которое появилось 7 марта на «Ленте.ру».

Однако Венжик очень быстро отошла от работы над StopFake, судя по всему, воспринимая его лишь как один из многих проектов, в которых участвовала. Стоит отметить, что в то время Венжик была задействована в целом ряде инициатив в сфере пропаганды и контрпропаганды — 7 марта она уже работала над спецвыпуском газеты «Дело Крыма», предназначенной для украинских военнослужащих на полуострове, а 24 марта стала одной из инициаторов нашумевшей интернет-кампании «Не дай русскому», выступала как одна из его представительниц в СМИ и модерировала его страницу в Facebook.

У ставшего позднее главным редактором проекта Евгения Федченко помимо журналистского опыта (в этой сфере он начал работать еще в 1994 году, устроившись корреспондентом в газету Eastern Economist Weekly) были также широкие международные контакты, что пригодилось в будущем.

Как следует из его официальной биографии, опубликованной на сайте Могилянской школы журналистики, Федченко, закончив в 1998 году кафедру политологии факультета общественных наук Могилянки, в 2004 году получил степень доктора политологии в Национальной академии наук Украины, одновременно преподавая в Могилянской школе журналистки и на кафедре политологии alma mater. В 2005-м и 2007-м он работал приглашенным преподавателем в Университете Огайо (США), в 2006 — 2007 годах руководил двумя совместными проектами Могилянки и Университета Огайо, один из которых финансировался Государственным департаментом США, в 2010 — 2011 годах работал по Фулбрайтовской программе в школе журналистики и коммуникаций Университета Южной Калифорнии (США) и тогда же вошел в состав правления Фулбрайтовского общества Украины. Это очень серьезный послужной список.

Немного меньше, но аналогичный у технического директора StopFake Юрия Панина — в 2006-м приглашенный преподаватель Университета Огайо, в 2016 — 2017 годах продюсер новостной программы Polish TV Channel (США). В период пребывания Панина в 2016 — 2017 годах в Штатах техническим директором StopFake был преподаватель Могилянки Михаил Кольцов.

Впрочем, многие рядовые участники проекта, например, Татьяна Матычак, до StopFake работали преимущественно в сфере шоу-бизнеса или писали статьи на проходные темы, не поднимаясь до особых высот. StopFake дал им шанс подняться, которым они воспользовались.

Финансирование

Изначально StopFake действовал как волонтерский проект, его участники работали над ним бесплатно в свободное от работы время, например, делали видеовыпуски в выходные дни. Как подчеркивали его создатели, проект представлялся им временным.

«Сначала я думала, что сайт просуществует три месяца, и мы разрешим этот вопрос», — вспоминала спустя четыре года после его запуска Юркова. Об этом же в интервью говорил и Федченко.

Но в определенный момент любой волонтерский проект либо закрывается, либо переходит в обычный формат работы — с зарплатой, офисом и прочим.

«Основной бюджет проекта держится исключительно на пожертвованиях читателей, — рассказывал в комментарии изданию Platforma, чей материал был опубликован 21 августа 2014 года, сооснователь и технический директор StopFake.org Юрий Панин. — С момента запуска мы получили 154,5 тыс. грн. Самый крупный взнос пришел в апреле: 10 биткоинов — 3700 долл. на тот момент. У нас также есть реклама Google на сайте и на YouTube, которая за 6 месяцев принесла 800 долл. К сожалению, в последнее время… поток пожертвований резко упал. Поэтому мы рассматриваем вариант грантового финансирования, чтобы и дальше мотивировать редакторов и журналистов. В июне (2014-го. — Авт.) мы получили грант от американского посольства (75 тыс. грн.) на покупку дополнительной техники для студии. Часть его ушла на оплату поездки в Лондон на конференцию по фактчекингу и на оплату разовой работы программисту. Без учета гранта за полгода на поддержку сайта было потрачено почти 100 тыс. грн., что включает лишь ежемесячную денежную мотивацию волонтеров проекта. Деньги небольшие, особенно с учетом того, что основной коллектив дорос до 11 человек».

В материале, опубликованном 2 июня 2014 года интернет-изданием NewmanLab, сообщалось со слов сооснователей проекта: «Благодаря краудсорсингу StopFake собрал более 8000 долларов пожертвований… Пожертвования используются для улучшения сайта и повышения качества обычных видео на сайте. Кроме того, команда надеется нанять редакторов и фактчекеров, чтобы справиться с большим количеством советов, которые они получают».

В свою очередь сооснователь проекта и главный редактор StopFake.org Федченко указал 8 декабря 2015 года в интервью чешскому сайту iDNES.cz на такой аспект: «Проблема для чисто энтузиастического проекта в том, что мы не можем трудоустраивать профессионалов. Подобные люди — это часть рынка, и их привлекают хорошие зарплаты. Сначала нас поддерживали только читатели, но по мере нашего роста нам пришлось нанять людей, которые делают свою работу на высоком уровне, иначе мы утратили бы кредит доверия. Поэтому мы начали искать гранты и поддержку неправительственных организаций. Недавно нас поддержало, например, посольство Чешской Республики в Киеве».

Привлечение грантовой помощи не скрывается. В разделе «О нас» на сайте StopFake.org сообщается: «Финансовую поддержку проекту оказывали: международный фонд «Відродження», Национальный фонд в поддержку демократии США, Министерство иностранных дел Чехии, посольство Великобритании в Украине, Foreign & Commonwealth Office, The Sigrid Rausing Trust».

Информацию о многих из этих грантов можно найти в отчетах на сайтах упомянутых организаций. Например, созданный Джорджем Соросом фонд «Возрождение», точнее его украинское подразделение «Відродження», в отчете за 2015 год упоминает: «В 2015 году Фонд оказывал поддержку журналистской инициативе StopFake».

В конце отчета «Відродження» приведены цифры по двум грантам. Первый: «Организация: Общественная организация «Центр медиареформ» (г. Киев). Название проекта: Stopfake — борьба с ложной информацией о событиях в Украине. Сумма: 2.398.457 грн.». Второй: Организация: Общественная организация «Центр медиареформ» (г. Киев). Название проекта: Stopfake — борьба с ложной информации о событиях в Украине. Внедрение и развитие школы факт-чекингу в Украине. Сумма: 480.000 грн.».

Очевидно, первый грант пошел в целом на развитие проекта, а второй — на проведение школ медиаграмотности, упомянутых ранее в этой статье.

На официальном сайте правительства Великобритании регулярно публикуются отчеты о помощи Украине. В отчете «Список проектов, финансируемых правительством Великобритании в Украине в 2015 — 2016 годах», находим и интересующую нас организацию: «Stopfake.org — борьба с дезинформацией и дезинформацией о событиях в Украине. Продолжительность: сентябрь 2015 — март 2016. Финансирование: 100.080 фунтов. Исполняющая организация: НПО «Центр медиареформ» (Украина). Цель этого проекта — помочь проекту StopFake увеличить свое влияние в Украине и других странах, на которые направлены кампании дезинформации. Основное внимание уделяется улучшению отчетности в Украине и за рубежом; продвижение инструментов для проверки фактов; ослабление напряженности, спровоцированной пропагандой и дезинформацией; и расширение сферы распространения истинных новостей в социальных сетях».

Данные о грантах находятся и в отчете «Список проектов, финансируемых правительством Великобритании в Украине в 2016 — 2017 годах»: «Stopfake.org — использование проверки фактов и данных для борьбы с пропагандой. Исполняющая организация: НПО «Центр медиареформ» (Украина). Продолжительность: июль 2016 — март 2017. Финансирование: 240.000 фунтов. Этот проект поддерживает рост аудитории, в том числе через многоязычные версии сайта StopFake. В этом году проект будет расширяться в режиме онлайн, по крайней мере, до 300 тысяч подписчиков, зарекомендовать себя как центр передового опыта в деятельности по проверке фактов и содействовать контрпропагандистской и проверочной работе, в том числе путем создания документального фильма об борьбе с фейками».

Кроме того, упоминание о выделенном гранте находится и в отчете «Список проектов, финансируемых правительством Великобритании в Украине в 2018 — 2019 годах»: «StopFake — использование проверки фактов для борьбы и пропаганды. Исполняющая организация: StopFake. Продолжительность: март 2017 — март 2018. Фонд: CSSF. Этот проект поддерживает НПО StopFake.org в ее работе по проверке фактов, разоблачению и проверке информации, направленной на устранение негативных последствий дезинформации и пропаганды об Украине (в Украине и во всем мире)».

Данных о сумме данного гранта в отчете не указано, но в официальной отчетности Министерства иностранных дел и по делам Содружества (Foreign & Commonwealth Office) Соединенного Королевства платежи в «StopFake Центр медиареформ» в качестве «Расходов на программу» указаны в отчетах за сентябрь 2017-го (90.370 фунтов), октябрь 2017-го (85.370,96 фунтов) и апрель 2018 года (80.145,21 фунтов). Суммарно это составляет 255.886,17 фунтов.

Что касается Фонда Сигрид Раусинг (The Sigrid Rausing Trust, SRT), одного из крупнейших благотворительных фондов Великобритании, упоминания о грантовой поддержке StopFake есть на сайте этой организации: «SRT поддерживает «Центр медиареформ» с 2015 года. Всего средств, полученных на сегодняшний день: 205.000 фунтов. Текущий грант: 180.000 фунтов на 3 года. Начало гранта: 1 декабря 2016 года». В годовом отчете SRT за 2016 год упомянуто: «Грант на 2016 год от SRT: 180.000 фунтов. На три года (60.000 фунтов в год)».

Сайт Национального фонда за демократию (США) в России наглухо заблокирован, поэтому информацию о грантах найти на нем затруднительно. Впрочем, есть указание на сайте Киево-Могилянского общества Америки, что «в 2015 году StopFake также получил финансовую поддержку от… Национального фонда за демократию». То есть хотя бы период выделения грантов ясен.

Воздушные змеи в руках профессионалов

Как видно из приведенного нами расследования, на самом деле эта организация не только является прибежищем украинцев, выращенных в вузах США, но и финансируется в основном оттуда же. То есть, как бы организаторы этой топовой для США в Украине структуры не пытались спрятать под патриотическими лозунгами свою довольно вязкую сущность, все же американские "уши торчат", что называется, из всех щелей. На самом деле эта структура обеспечивает в Украине, а шире — на постсоветском пространстве и в Восточной Европе интересы американской внешней политики и, конечно, куда от этого денешься, интересы структур Джорджа Сороса, чьи институты и организации во многих странах уже "попросили на выход" как раз за антинациональную политику.

Чтобы как-то сохранить свое реноме, StopFake старательно прячет концы. Например, когда уличает в фейках российскую прессу, делает вид, что не знает, что большую часть этих самых фейков распространяют украинские СМИ, которые находятся, что называется в соседних от StopFake комнатах. То есть "своим — ничего, а чужим (читай российским) весь негатив", — таково главное правило StopFake.

Возможно, хотя мы не беремся это утверждать со стопроцентной достоверностью, учитывая квалифицированный состав сотрудников StopFake, делается это сознательно — сначала запускается воздушный змей фейка, а потом за его перепубликацию, StopFake "добросовестно" утюжит российские СМИ. Впрочем, как говорится, эта сторона деятельности проамериканской структуры — совершенно отдельная история.