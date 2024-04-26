Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру
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Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ - 26.04.2024 Украина.ру
Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Сил поддержки армии страны Александра Яковца. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства
2024-04-26T18:18
2024-04-26T18:18
новости
украина
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кадровые перестановки
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Другим указом президента Яковец назначен на должность главы Администрации Государственной специальной службы транспорта, сместив Богдана Бондаря, который будет выполнять обязанности по координации процесса развития фортификационных сооружений на линии фронта. Украинские СМИ пишут, что Яковец начал карьеру в Вооруженных силах Украины 1 августа 1989 года.&nbsp;Он занимал командные и штабные должности, в том числе командовал инженерно-саперным взводом, инженерно-саперным батальоном и другими. С 2020 по 2024 год был начальником инженерных войск – начальником управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ.Ранее правительство Украины без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла.
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новости, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, всу, сво, кадровые перестановки, киев, спецоперация
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВСУ, СВО, кадровые перестановки, Киев, Спецоперация

Зеленский уволил командующего Сил поддержки ВСУ

18:18 26.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский
Зеленский
© Пресс-служба президента Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего Сил поддержки армии страны Александра Яковца. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства
"Уволить Яковца Александра Васильевича с должности командующего Сил поддержки Вооруженных сил Украины", – сказано в документе.
Другим указом президента Яковец назначен на должность главы Администрации Государственной специальной службы транспорта, сместив Богдана Бондаря, который будет выполнять обязанности по координации процесса развития фортификационных сооружений на линии фронта.
Украинские СМИ пишут, что Яковец начал карьеру в Вооруженных силах Украины 1 августа 1989 года. Он занимал командные и штабные должности, в том числе командовал инженерно-саперным взводом, инженерно-саперным батальоном и другими. С 2020 по 2024 год был начальником инженерных войск – начальником управления инженерных войск Командования Сил поддержки ВСУ.
Ранее правительство Украины без объяснения причин уволило чиновника, занимавшегося обеспечением тыла.
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