https://ukraina.ru/20240426/1054760484.html

"У вас один начальник, а у нас — три" - новые подробности о Стамбуле. Итоги 26 апреля на Украине

"У вас один начальник, а у нас — три" - новые подробности о Стамбуле. Итоги 26 апреля на Украине - 26.04.2024 Украина.ру

"У вас один начальник, а у нас — три" - новые подробности о Стамбуле. Итоги 26 апреля на Украине

Помощник президента России Владимир Мединский рассказал о переговорах с Украиной в Стамбуле

2024-04-26T18:00

2024-04-26T18:00

2024-04-26T18:00

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По словам Мединского, в Стамбуле был согласован текст мирного договора между Россией и Украиной, однако киевский режим принял решение продолжать боевые действия."Это тяжёлая страница новейшей истории, когда, вы знаете, проект мирного договора между Россией и Украиной был подготовлен делегациями, даже завизирован, но под давлением союзников украинское руководство приняло решение, под их обещания многочисленные, отказаться от подготовленного уже текста мирного договора и попытаться победить Россию на поле боя совместно со всеми странами НАТО. Мы понимаем, что Украина — это люди, а всё остальное: деньги, ресурсы, оружие, боеприпасы, технологии, связть — это всё НАТО. Жаль, это большая трагедия для украинского народа", - отметил Мединский в интервью Наталье Литовко.Он указал на то, что российская и украинская делегации хотели договориться."Мы искренне хотели договориться. Причём я говорю не только за российскую часть делегации, но и за украинскую. Там были разные люди, но в основе своей это были люди, которые хотели договориться и найти какой-то компромисс. И этот компромисс, в конце концов, так либо иначе был найден. А дальше… Понимаете, скажу вещь, которую никогда раньше не говорил. Украинская делегация говорила следующее: "Вам легко. У вас один начальник, а у нас три. Поэтому под чем бы мы здесь не подписались, надо ещё с двумя начальниками согласовать". И в этом всё. Это честно. В этом трагедия <...>, в этом трагедия несуверенного государства. Очень тяжело вести переговоры с тем, кто даже хочет, но не может принять решение, а является при этом стороной тяжёлого конфликта", - подчеркнул Мединский.Помощник президента России при этом отметил, что у него есть и украинские корни.Ранее, 13 марта, президент России Владимир Путин в интервью гендиректору МИА "Россия Сегодня" Дмитрию Киселёву заявлял, что Россия готова к переговорам с Украиной."Готовы ли мы к переговорам? Да, готовы. Но только мы готовы к переговорам, не основанным на каких-то хотелках после применения психотропных средств, а основанным на тех реалиях, которые сложились, как в таких случаях говорят, на земле. Это первое", — указал Путин.Он также указал, что России уже не раз давали обещания, которые потом не выполняли."Второе. Нам ведь много раз уже чего только не обещали. Обещали не расширять НАТО на Восток, а потом мы видим их у наших границ. Обещали, если в историю не углубляться, что внутренний конфликт на Украине будет решён мирными средствами, политическими. Приехали, как мы помним, три министра иностранных дел в Киев, Польши, Германии и Франции, пообещали, что будут гарантами этих договорённостей, — через день произошёл госпереворот. Обещали исполнять Минские соглашения, а потом публично заявили о том, что и не собирались выполнять этих обещаний, а только взяли паузу для вооружения бандеровского режима на Украине. Нам много чего обещали, поэтому здесь одних обещаний недостаточно", — подчёркивал президент России.Он указывал, что "сейчас вести переговоры только потому, что у них патроны заканчиваются, — это как-то нелепо с нашей стороны"."Мы готовы тем не менее к серьёзному разговору, и мы хотим разрешать все конфликты, и тем более этот конфликт, мирными средствами. Но мы должны чётко и ясно понимать для себя, что это не пауза, которую противник хочет взять для перевооружения, а это серьёзный разговор с гарантиями безопасности Российской Федерации. Мы знаем различные варианты, о которых идёт речь, знаем те "морковки", которые нам собираются показывать, для того чтобы убедить нас в том, что момент настал. Мы хотим, повторяю ещё раз, разрешать все споры и данный спор, данный конфликт, мирными средствами. И мы готовы к этому, мы этого хотим. Но это должен быть серьёзный разговор с обеспечением безопасности и для противоборствующей стороны, и в данном случае нас прежде всего интересует безопасность Российской Федерации. Мы из этого и будем исходить", — отмечал президент России.Позднее, 19 апреля, в интервью главредам Радио Sputnik Маргарите Симоньян, "Комсомольская правда" Олесе Носовой и "Говорит Москва" Роману Бабаяну министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил о том, что украинской стороне нет никакой веры."Во-первых, он (Зеленский. — Ред.) сам себе запретил переговоры. ...Во-вторых, конечно же, веры никакой им нет... Не с формулы Зеленского надо начинать, ее надо вообще в сторону. ...Если хотят, как сказал президент, давайте пообсуждаем те основы, на которых мы готовы договариваться", — указал Лавров.При этом он подчеркнул, что Россия сделала вывод из обмана Украины в Стамбуле."Мы сказали: мы к переговорам готовы, но, в отличие от стамбульской истории, мы не будем на период переговоров делать каких-либо пауз в боевых действиях. Процесс должен идти", — подчеркнул Лавров.Министр иностранных дел России подробнее остановился на переговорах в Стамбуле, рассказав, что там происходило."Мы были готовы пойти на то, чтобы, как хотела украинская делегация, эти гарантии были предельно серьезными. Пределом серьезности считалась пятая статья Вашингтонского договора о создании Североатлантического альянса. ...Записано было специально, что эти гарантии безопасности не распространяются на Крым и Донбасс, что, в общем-то, означало, что их трогать нельзя. Было сказано, что на Украине не будет проводиться маневров, учений вооруженных сил с участием третьих стран, за исключением тех случаев, когда все страны-гаранты согласны: включая нас, включая Китай. После завершения основного процесса согласования договоренностей украинская сторона решила внести правки "по мелочи". Например: "Запрет на проведение учений с участием вооружённых сил третьих стран... "если все согласны из гарантов", давайте заменим (на) "кроме тех случаев, когда большинство гарантов на это согласны." Всё. Это был такой звоночек, что либо им за ночь уже запретили, либо кто-то из них сказал: "Давайте еще подурим голову этим русским", — отметил Лавров.При этом министр иностранных дел России отдельно подчеркнул, что РФ не испугается несмотря ни на какое давление."Если нас ставят в ситуацию, когда нас надо просто победить стратегически, уничтожить, по сути дела, как глобального игрока, они не могут понять, что мы не испугаемся", — указал Лавров.Позднее, 25 апреля, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Украина утратит свою государственность и в конечном итоге исчезнет, если не согласится немедленно пойти на мирные переговоры с Россией."Если сейчас не пойти на переговоры, по моему мнению, Украина с течением времени может утратить и свою государственность, и прекратить свое существование", — отметил Лукашенко на заседании VII Всебелорусского народного собрания.Ранее глава фракции партии "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия в интервью Наталье Мосейчук заявил, что переговоры в Стамбуле были сорваны из-за экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, который "приехал в Киев <...> и сказал, что мы вообще не будем с ними ничего подписывать и давайте будем просто воевать".

https://ukraina.ru/20240426/1054749668.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, стамбул, россия