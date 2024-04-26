В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в Каховке погиб один человек, ещё двое мирных граждан получили ранения средней степени тяжести, сообщил 26 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу", – говорится в его телеграм-канале.
Помимо этого, обстрелом ВСУ в Горностаевке повреждены еще три жилых дома. Там обошлось без погибших и пострадавших.
Минувшим утром украинская армия обстреляла 12-ю минами 120-го калибра жилой сектор в Новой Каховке. Один человек погиб, повреждены три частных домостроения.
8 июня 2023, 04:59Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракетуКаховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.