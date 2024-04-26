В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены - 26.04.2024 Украина.ру
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В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены
В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены - 26.04.2024 Украина.ру
В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены
В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в Каховке погиб один человек, ещё двое мирных граждан получили ранения средней степени тяжести, сообщил 26 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
2024-04-26T21:28
2024-04-26T21:28
новости
каховка
херсонская область
владимир сальдо
вооруженные силы украины
обстрелы
жертвы
сво
всу
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Помимо этого, обстрелом ВСУ в Горностаевке повреждены еще три жилых дома. Там обошлось без погибших и пострадавших. Минувшим утром украинская армия обстреляла 12-ю минами 120-го калибра жилой сектор в Новой Каховке. Один человек погиб, повреждены три частных домостроения.
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каховка
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новости, каховка, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, обстрелы, жертвы, сво, всу
Новости, Каховка, Херсонская область, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, обстрелы, жертвы, СВО, ВСУ

В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены

21:28 26.04.2024
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкИнтервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости
Интервью губернатора Херсонской области В. Сальдо агентству РИА Новости - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в Каховке погиб один человек, ещё двое мирных граждан получили ранения средней степени тяжести, сообщил 26 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо
"В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу", – говорится в его телеграм-канале.
Помимо этого, обстрелом ВСУ в Горностаевке повреждены еще три жилых дома. Там обошлось без погибших и пострадавших.
Минувшим утром украинская армия обстреляла 12-ю минами 120-го калибра жилой сектор в Новой Каховке. Один человек погиб, повреждены три частных домостроения.
Владимир Леонтьев интервью - РИА Новости, 1920, 08.06.2023
8 июня 2023, 04:59
Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев: Каховская ГЭС получила в борт финальную украинскую ракетуКаховская ГЭС разрушена. Мы сейчас работаем над эвакуацией. Около 900 человек у нас в Новокаховском городском округе перемещено из зон подтопления в сухие места. Часть людей преклонного возраста и маломобильных мы перевозим в больницы. Обеспечиваем людей продуктами. Сейчас будет подвоз воды.
 
НовостиКаховкаХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныобстрелыжертвыСВОВСУ
 
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