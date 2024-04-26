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В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены

В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены - 26.04.2024 Украина.ру

В Каховке в результате обстрела ВСУ погиб 1 мирный житель, еще 2 ранены

В результате прямого попадания украинского снаряда в жилой дом в Каховке погиб один человек, ещё двое мирных граждан получили ранения средней степени тяжести, сообщил 26 апреля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо

2024-04-26T21:28

2024-04-26T21:28

2024-04-26T21:28

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обстрелы

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Помимо этого, обстрелом ВСУ в Горностаевке повреждены еще три жилых дома. Там обошлось без погибших и пострадавших. Минувшим утром украинская армия обстреляла 12-ю минами 120-го калибра жилой сектор в Новой Каховке. Один человек погиб, повреждены три частных домостроения.

https://ukraina.ru/20230608/1047010065.html

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новости, каховка, херсонская область, владимир сальдо, вооруженные силы украины, обстрелы, жертвы, сво, всу