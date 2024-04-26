В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру
Стоп цензура
Киев готовится к ухудшению ситуации по всем фронтам в мае, а потому усиливает цензуру в соцсетях. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене
Он утверждает, что на Банковой ожидают крайне негативного развития событий, а потому и принимаются меры, которые недопустимы в демократических странах.
"Прямое вмешательство США в цензуру на Украине (запрос Apple к Telegram) – говорит о том, что зарубежные консультанты готовятся к резкому ухудшению ситуации в информационной сфере. Поэтому задействуются ранее немыслимые в демократических странах инструменты", – сказано в телеграм-канале Дубинского.
Он считает, что в инфополе речь может идти о массовой принудительной мобилизации или об обрушении фронта украинской армии.
Ранее американская компания Apple потребовала от администрации популярного мессенджера Telegram ограничить доступ к некоторым телеграм-каналам для владельцев iPhone с украинскими СИМ-картами. Речь шла о новостных каналах.
Госдеп признал, что за время спецоперации киевский режим допускал насилие или угрожал работникам СМИ, необоснованно преследовал корреспондентов или арестовывал их, ввел тотальную цензуру, серьезные ограничения свободы Интернета, вмешивался в свободу мирных собраний и объединений.
24 апреля, 11:41Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном Госдепартамент США на днях опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год. Подобные доклады Соединенные Штаты, рядящиеся в тогу главного поборника свободы и демократии публикуют регулярно, однако в этот раз обращает на себя внимание часть, посвященная Украине