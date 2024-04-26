В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру - 26.04.2024 Украина.ру
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В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру
В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру - 26.04.2024 Украина.ру
В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру
Киев готовится к ухудшению ситуации по всем фронтам в мае, а потому усиливает цензуру в соцсетях. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене
2024-04-26T21:14
2024-04-26T21:14
новости
украина
александр дубинский
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рада
верховная рада
цензура
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сво
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Он утверждает, что на Банковой ожидают крайне негативного развития событий, а потому и принимаются меры, которые недопустимы в демократических странах. Он считает, что в инфополе речь может идти о массовой принудительной мобилизации или об обрушении фронта украинской армии. Ранее американская компания Apple потребовала от администрации популярного мессенджера Telegram ограничить доступ к некоторым телеграм-каналам для владельцев iPhone с украинскими СИМ-картами. Речь шла о новостных каналах. Госдеп признал, что за время спецоперации киевский режим допускал насилие или угрожал работникам СМИ, необоснованно преследовал корреспондентов или арестовывал их, ввел тотальную цензуру, серьезные ограничения свободы Интернета, вмешивался в свободу мирных собраний и объединений.
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новости, украина, александр дубинский, киев, telegram, рада, верховная рада, цензура, мобилизация, сво, спецоперация
Новости, Украина, Александр Дубинский, Киев, Telegram, Рада, Верховная Рада, цензура, мобилизация, СВО, Спецоперация

В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру

21:14 26.04.2024
 
Стоп цензура
Стоп цензура
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Киев готовится к ухудшению ситуации по всем фронтам в мае, а потому усиливает цензуру в соцсетях. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене
Он утверждает, что на Банковой ожидают крайне негативного развития событий, а потому и принимаются меры, которые недопустимы в демократических странах.
"Прямое вмешательство США в цензуру на Украине (запрос Apple к Telegram) – говорит о том, что зарубежные консультанты готовятся к резкому ухудшению ситуации в информационной сфере. Поэтому задействуются ранее немыслимые в демократических странах инструменты", – сказано в телеграм-канале Дубинского.
Он считает, что в инфополе речь может идти о массовой принудительной мобилизации или об обрушении фронта украинской армии.
Ранее американская компания Apple потребовала от администрации популярного мессенджера Telegram ограничить доступ к некоторым телеграм-каналам для владельцев iPhone с украинскими СИМ-картами. Речь шла о новостных каналах.
Госдеп признал, что за время спецоперации киевский режим допускал насилие или угрожал работникам СМИ, необоснованно преследовал корреспондентов или арестовывал их, ввел тотальную цензуру, серьезные ограничения свободы Интернета, вмешивался в свободу мирных собраний и объединений.
24 апреля, 11:41
Страна насилия, пыток и цензуры. Госдеп США пожурил Украину, но не сказал о главном Госдепартамент США на днях опубликовал отчет о нарушениях прав человека в мире за 2023 год. Подобные доклады Соединенные Штаты, рядящиеся в тогу главного поборника свободы и демократии публикуют регулярно, однако в этот раз обращает на себя внимание часть, посвященная Украине
 
НовостиУкраинаАлександр ДубинскийКиевTelegramРадаВерховная РадацензурамобилизацияСВОСпецоперация
 
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