https://ukraina.ru/20240426/1054764020.html

В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру

В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру - 26.04.2024 Украина.ру

В Раде объяснили почему Киев усиливает цензуру

Киев готовится к ухудшению ситуации по всем фронтам в мае, а потому усиливает цензуру в соцсетях. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся на Украине под стражей по подозрению в госизмене

2024-04-26T21:14

2024-04-26T21:14

2024-04-26T21:14

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Он утверждает, что на Банковой ожидают крайне негативного развития событий, а потому и принимаются меры, которые недопустимы в демократических странах. Он считает, что в инфополе речь может идти о массовой принудительной мобилизации или об обрушении фронта украинской армии. Ранее американская компания Apple потребовала от администрации популярного мессенджера Telegram ограничить доступ к некоторым телеграм-каналам для владельцев iPhone с украинскими СИМ-картами. Речь шла о новостных каналах. Госдеп признал, что за время спецоперации киевский режим допускал насилие или угрожал работникам СМИ, необоснованно преследовал корреспондентов или арестовывал их, ввел тотальную цензуру, серьезные ограничения свободы Интернета, вмешивался в свободу мирных собраний и объединений.

https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html

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новости, украина, александр дубинский, киев, telegram, рада, верховная рада, цензура, мобилизация, сво, спецоперация