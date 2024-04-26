США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд - 26.04.2024 Украина.ру
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США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд
США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд - 26.04.2024 Украина.ру
США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд
По итогам заседания контактной группы формата "Рамштайн" Соединенные Штаты Америки объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму шесть миллиардов долларов. Об этом сообщает "Цензор.нет"
2024-04-26T20:28
2024-04-26T20:28
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Уточняется, что речь идет о привлечении американских государственных средств для заказа вооружения Украине на американских заводах по инициативе USAI. В этот раз в заказ для ВСУ войдут: боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, NASAMS, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками, а также ракеты класса воздух-земля для истребителей. Ранее на Украине заявляли, что ни один пакет военной помощи не сможет "остановить русских" в зоне спецоперации.
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новости, украина, сша, ллойд остин, рамштайн, пентагон, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация
Новости, Украина, США, Ллойд Остин, Рамштайн, Пентагон, ВСУ, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация

США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд

20:28 26.04.2024
 
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
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По итогам заседания контактной группы формата "Рамштайн" Соединенные Штаты Америки объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму шесть миллиардов долларов. Об этом сообщает "Цензор.нет"
Уточняется, что речь идет о привлечении американских государственных средств для заказа вооружения Украине на американских заводах по инициативе USAI.
В этот раз в заказ для ВСУ войдут: боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, NASAMS, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками, а также ракеты класса воздух-земля для истребителей.
"Это самый большой пакет помощи. Он будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и другого оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет земля-воздух. Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивую основу", - цитирует главу Пентагона Ллойда Остина "РБК-Украина".
Ранее на Украине заявляли, что ни один пакет военной помощи не сможет "остановить русских" в зоне спецоперации.
24 апреля, 22:52
Белый дом прогнозирует новые успехи ВС РФ, на них не повлияет новый пакет военной помощи для Киева Российская армия добьется новых тактических успехов в зоне проведения спецоперации, несмотря на новый пакет военной помощи для Киева, а продвижение ВС РФ может произойти в ближайшие недели, допустил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан в ходе брифинга
 
НовостиУкраинаСШАЛлойд ОстинРамштайнПентагонВСУвоенная помощьвоенная техникаСВОСпецоперация
 
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