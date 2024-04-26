США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
© Фото : U.S. Navy photo/Public Domain
По итогам заседания контактной группы формата "Рамштайн" Соединенные Штаты Америки объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму шесть миллиардов долларов. Об этом сообщает "Цензор.нет"
Уточняется, что речь идет о привлечении американских государственных средств для заказа вооружения Украине на американских заводах по инициативе USAI.
В этот раз в заказ для ВСУ войдут: боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, NASAMS, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками, а также ракеты класса воздух-земля для истребителей.
"Это самый большой пакет помощи. Он будет включать критически важные средства перехвата для систем NASAMS и Patriot. Больше беспилотников и другого оборудования. Большое количество артиллерийских боеприпасов и ракет земля-воздух. Чтобы эта помощь была поставлена на устойчивую основу", - цитирует главу Пентагона Ллойда Остина "РБК-Украина".
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