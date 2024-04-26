https://ukraina.ru/20240426/1054763030.html

США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд

США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд - 26.04.2024 Украина.ру

США объявили о новой программе помощи Украине на сумму $6 млрд

По итогам заседания контактной группы формата "Рамштайн" Соединенные Штаты Америки объявили о новой долгосрочной программе помощи Украине на сумму шесть миллиардов долларов. Об этом сообщает "Цензор.нет"

2024-04-26T20:28

2024-04-26T20:28

2024-04-26T20:28

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Уточняется, что речь идет о привлечении американских государственных средств для заказа вооружения Украине на американских заводах по инициативе USAI. В этот раз в заказ для ВСУ войдут: боеприпасы для систем Patriot, HIMARS, NASAMS, артиллерийские боеприпасы, оружие для борьбы с беспилотниками, а также ракеты класса воздух-земля для истребителей. Ранее на Украине заявляли, что ни один пакет военной помощи не сможет "остановить русских" в зоне спецоперации.

https://ukraina.ru/20240424/1054707203.html

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новости, украина, сша, ллойд остин, рамштайн, пентагон, всу, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация