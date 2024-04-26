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В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов

В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов - 26.04.2024 Украина.ру

В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов

Власти Херсона завершили процесс переименования топонимов в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". В рамках борьбы со всем русским новые названия получили 11 улиц, восемь переулков, бульвар и подъезд, сообщил глава горадминистрации Роман Мрочко

2024-04-26T19:05

2024-04-26T19:05

2024-04-26T19:06

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В частности, улицу, названную именем известного писателя Владимира Маяковского переименовали в честь военнослужащего украинской армии Владимира Примаченко. Переулок Вахтангова теперь стал переулком Георгия Вазова – болгарского военного деятеля, который был русским подданным. Улица Смольная стала улицей Героев территориальной обороны, а улица Чайковского переименована в улицу сержанта 131-го разведывательного батальона ВСУ, героя Украины, погибшего в ходе спецоперации Андрея Орлова. Помимо этого, переулок Чехова получил новое название в честь в украинского композитора, хорового дирижёра, общественного деятеля и педагога Николая Леонтовича. Уточняется, что горсовет не тратит средства на смену названий. Помимо этого, власти Херсона утверждают, что в случае переименования улицы, документы специально менять не нужно. Акцент в смене названий улиц был сделан в пользу так называемых героев Украины, участвовавших в российской спецоперации. Ранее сообщалось, что Киев находится на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов.

https://ukraina.ru/20231031/1050627595.html

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новости, херсон, украина, киев, вооруженные силы украины, дерусификация, декоммунизация, сво