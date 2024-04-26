В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов - 26.04.2024 Украина.ру
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В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов
В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов - 26.04.2024 Украина.ру
В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов
Власти Херсона завершили процесс переименования топонимов в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". В рамках борьбы со всем русским новые названия получили 11 улиц, восемь переулков, бульвар и подъезд, сообщил глава горадминистрации Роман Мрочко
2024-04-26T19:05
2024-04-26T19:06
новости
херсон
украина
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вооруженные силы украины
дерусификация
декоммунизация
сво
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В частности, улицу, названную именем известного писателя Владимира Маяковского переименовали в честь военнослужащего украинской армии Владимира Примаченко. Переулок Вахтангова теперь стал переулком Георгия Вазова – болгарского военного деятеля, который был русским подданным. Улица Смольная стала улицей Героев территориальной обороны, а улица Чайковского переименована в улицу сержанта 131-го разведывательного батальона ВСУ, героя Украины, погибшего в ходе спецоперации Андрея Орлова. Помимо этого, переулок Чехова получил новое название в честь в украинского композитора, хорового дирижёра, общественного деятеля и педагога Николая Леонтовича. Уточняется, что горсовет не тратит средства на смену названий. Помимо этого, власти Херсона утверждают, что в случае переименования улицы, документы специально менять не нужно. Акцент в смене названий улиц был сделан в пользу так называемых героев Украины, участвовавших в российской спецоперации. Ранее сообщалось, что Киев находится на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов.
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новости, херсон, украина, киев, вооруженные силы украины, дерусификация, декоммунизация, сво
Новости, Херсон, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, дерусификация, декоммунизация, СВО

В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов

19:05 26.04.2024 (обновлено: 19:06 26.04.2024)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкПонтонная переправа в Херсоне
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости . РИА Новости
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Власти Херсона завершили процесс переименования топонимов в рамках закона "Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики на Украине и деколонизации топонимии". В рамках борьбы со всем русским новые названия получили 11 улиц, восемь переулков, бульвар и подъезд, сообщил глава горадминистрации Роман Мрочко
В частности, улицу, названную именем известного писателя Владимира Маяковского переименовали в честь военнослужащего украинской армии Владимира Примаченко.
Переулок Вахтангова теперь стал переулком Георгия Вазова – болгарского военного деятеля, который был русским подданным. Улица Смольная стала улицей Героев территориальной обороны, а улица Чайковского переименована в улицу сержанта 131-го разведывательного батальона ВСУ, героя Украины, погибшего в ходе спецоперации Андрея Орлова.
Помимо этого, переулок Чехова получил новое название в честь в украинского композитора, хорового дирижёра, общественного деятеля и педагога Николая Леонтовича.
Уточняется, что горсовет не тратит средства на смену названий. Помимо этого, власти Херсона утверждают, что в случае переименования улицы, документы специально менять не нужно.
Акцент в смене названий улиц был сделан в пользу так называемых героев Украины, участвовавших в российской спецоперации.
Ранее сообщалось, что Киев находится на финальной стадии декоммунизации и дерусификации объектов.
Днепропетровск. Днепр, Новый и Старый (железнодорожный) мосты, недостроенная гостиница Парус
31 октября 2023, 00:55
Дерусификация слов и отдельных букв: в Днепре переименуют 80 топонимов, а ПДД обяжет использовать "Н"Власти Днепропетровска (ныне – Днепр) переименуют ещё 80 улиц и переулков, чьи названия связаны с Россией или СССР. Об этом говорится на сайте городского совета
 
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Заголовок открываемого материала
19:22Власти Херсонской области запретили жителям приближаться к местам строительства укреплений и рекам
19:05В Херсоне отчитались о завершении деколонизации топонимов
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