https://ukraina.ru/20240426/1054758547.html

Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году

Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году - 26.04.2024 Украина.ру

Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году

Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом в этом году, пообещал глава Пентагона Ллойд Остин перед 21-ой встречей Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн"

2024-04-26T17:14

2024-04-26T17:14

2024-04-26T17:14

новости

украина

ллойд остин

киев

контактная группа

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вооруженные силы украины

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военная помощь

военная техника

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Остин напомнил, что с начала российской спецоперации члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов противовоздушной обороны средней и большой дальности, а также тысячи ракет. Напомним, авиационную коалицию по поддержке ВСУ возглавляют Нидерланды и Дания, союзники также обучают украинских пилотов и инженеров. Эксперт объяснил "Украина.ру", почему Россия моментально уничтожит все истребители F-16.

https://ukraina.ru/20240426/1054737626.html

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