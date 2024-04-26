Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году - 26.04.2024 Украина.ру
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Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году
Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году - 26.04.2024 Украина.ру
Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году
Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом в этом году, пообещал глава Пентагона Ллойд Остин перед 21-ой встречей Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн"
2024-04-26T17:14
2024-04-26T17:14
новости
украина
ллойд остин
киев
контактная группа
пентагон
вооруженные силы украины
f-16
военная помощь
военная техника
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Остин напомнил, что с начала российской спецоперации члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов противовоздушной обороны средней и большой дальности, а также тысячи ракет. Напомним, авиационную коалицию по поддержке ВСУ возглавляют Нидерланды и Дания, союзники также обучают украинских пилотов и инженеров. Эксперт объяснил "Украина.ру", почему Россия моментально уничтожит все истребители F-16.
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новости, украина, ллойд остин, киев, контактная группа, пентагон, вооруженные силы украины, f-16, военная помощь, военная техника, всу, вс рф
Новости, Украина, Ллойд Остин, Киев, Контактная группа, Пентагон, Вооруженные силы Украины, F-16, военная помощь, военная техника, ВСУ, ВС РФ

Пентагон пообещал поставить Киеву самолеты F-16 с пилотами в этом году

17:14 26.04.2024
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP / Alex Brandon
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Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом в этом году, пообещал глава Пентагона Ллойд Остин перед 21-ой встречей Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн"

"В этом году в Украину начнут прибывать более эскадрильи подаренных F-16 вместе с пилотами и обслуживающим персоналом, обученными членами этой Контактной группы", – сказал он, не уточнив когда именно прибудет хоть один самолет и сколько всего Киев получит истребителей.

Остин напомнил, что с начала российской спецоперации члены Контактной группы по обороне предоставили Украине более 70 комплексов противовоздушной обороны средней и большой дальности, а также тысячи ракет.
"Мы предоставили более 3000 единиц бронетехники, в том числе более 800 основных боевых танков. Мы передали Украине десятки тысяч противотанковых ракет", – добавил он.
Напомним, авиационную коалицию по поддержке ВСУ возглавляют Нидерланды и Дания, союзники также обучают украинских пилотов и инженеров.
Эксперт объяснил "Украина.ру", почему Россия моментально уничтожит все истребители F-16.
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