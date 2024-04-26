https://ukraina.ru/20240426/1054762320.html

Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16

Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16 - 26.04.2024 Украина.ру

Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16

Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может до конца 2024 года передать Киеву истребители F-16, однако точное количество самолетов, предназначенных для ВСУ, не сообщается

2024-04-26T20:10

2024-04-26T20:10

2024-04-26T20:10

новости

бельгия

украина

киев

f-16

всу

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/15/1048833780_0:55:1042:641_1920x0_80_0_0_ac0f58222c25725107411b0e078aab95.jpg

Ранее в этот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом в этом году. Министр связала даты поставок со сроками поступления запчастей, а также получением новых самолетов, заказанных в США. По словам Дедондер, Бельгия в процессе принятия решения также будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности. В ноябре 2023 года Минобороны Бельгии сообщало, что поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года. Союзники Киева с прошлого года также обучают украинских пилотов и инженеров для управления истребителями.

https://ukraina.ru/20240426/1054737626.html

бельгия

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, бельгия, украина, киев, f-16, всу, сво