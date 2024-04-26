Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16 - 26.04.2024 Украина.ру
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Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16 - 26.04.2024 Украина.ру
Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16
Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может до конца 2024 года передать Киеву истребители F-16, однако точное количество самолетов, предназначенных для ВСУ, не сообщается
2024-04-26T20:10
2024-04-26T20:10
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Ранее в этот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом в этом году. Министр связала даты поставок со сроками поступления запчастей, а также получением новых самолетов, заказанных в США. По словам Дедондер, Бельгия в процессе принятия решения также будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности. В ноябре 2023 года Минобороны Бельгии сообщало, что поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года. Союзники Киева с прошлого года также обучают украинских пилотов и инженеров для управления истребителями.
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Новости, Бельгия, Украина, Киев, F-16, ВСУ, СВО

Бельгия намерена до конца года поставить Украине истребители F-16

20:10 26.04.2024
 
© Пресс-служба президента УкраиныЗеленский F-16
Зеленский F-16
© Пресс-служба президента Украины
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Министр обороны Бельгии Людивин Дедондер допустил, что королевство может до конца 2024 года передать Киеву истребители F-16, однако точное количество самолетов, предназначенных для ВСУ, не сообщается
Ранее в этот же день глава Пентагона Ллойд Остин сообщал, что Вооруженные силы Украины получат истребители F-16 вместе с обученными пилотами и обслуживающим персоналом в этом году.
"Мы решили поставить наши истребители F-16 Украине как можно скорее, чтобы укрепить ее обороноспособность… Мы сделаем все возможное, чтобы это произошло до конца 2024 года", – сказала она на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания правительства, передает РИА Новости.
Министр связала даты поставок со сроками поступления запчастей, а также получением новых самолетов, заказанных в США. По словам Дедондер, Бельгия в процессе принятия решения также будет руководствоваться соображениями поддержания собственной безопасности.
В ноябре 2023 года Минобороны Бельгии сообщало, что поставит Украине "несколько" F-16 начиная с 2025 года. Союзники Киева с прошлого года также обучают украинских пилотов и инженеров для управления истребителями.
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04:30
Воздушная война за Крым: Герой России о том, сможет ли Украина поднять в небо 100 истребителей F-16В лучшем случае на Украину будет поставлено несколько десятков F-16. Но это не значит, что они все смогут одновременно подняться в небо. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал председатель президиума Общероссийской общественной организации "Офицеры России", Герой России, генерал-майор Сергей Липовой
 
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